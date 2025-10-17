ลุ้นครั้งใหญ่! XRP จ่อมี ETF 5x สวนทางราคาที่ร่วง 13%
ราคา XRP กำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างหนัก หลังจากร่วงลงกว่า 13% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และเกิดเหตุการณ์ Liquidation ครั้งใหญ่กว่า 610 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางสถานการณ์ที่น่ากังวลนี้ กลับมีข่าวดีเข้ามาสร้างความหวังให้กับนักลงทุน เมื่อบริษัทจัดการสินทรัพย์ Volatility Shares ได้ยื่นเอกสารขอจัดตั้งกองทุน Leveraged ETF ของ XRP ที่มีอัตราทดถึง 5 เท่า ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นความต้องการและพลิกสถานการณ์ให้กับเหรียญ XRP ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRPเพื่อประกอบการตัดสินใจ
Volatility Shares บริษัทจัดการสินทรัพย์ที่มีชื่อเสียงและบริหารสินทรัพย์ในผลิตภัณฑ์คริปโตมูลค่ารวมกว่า 781 ล้านดอลลาร์ ได้สร้างความฮือฮาให้กับตลาดด้วยการยื่นเอกสารขอจัดตั้งกองทุน ‘5X Leveraged XRP ETF’ อย่างเป็นทางการ การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จในการบริหารกองทุน 2X XRP ETF มาแล้ว
นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวของกองทุนแล้ว การพัฒนาในฝั่งของบริษัท Ripple เองก็เป็นที่น่าจับตา โดยล่าสุดมีข่าวสำคัญเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ GTreasury ของบริษัท Ripple ซึ่งอาจส่งผลต่อระบบนิเวศและมูลค่าของเหรียญในระยะยาว
กองทุน Leveraged ETF ทำงานโดยใช้สัญญาฟิวเจอร์สและออปชันเพื่อขยายผลตอบแทน ทำให้นักลงทุนสามารถสร้างผลกำไรหรือขาดทุนที่มากกว่าการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อ้างอิง สำหรับกองทุน 5X นี้ หมายความว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็น 5 เท่าของการเปลี่ยนแปลงราคารายวันของ XRP ซึ่งเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับนักเทรดที่ต้องการเก็งกำไรในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม ข่าวดีนี้สวนทางกับสถานการณ์ราคา XRP ในปัจจุบันที่ร่วงลง 13% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยซื้อขายอยู่ในช่วงราคา 2 ถึง 3.65 ดอลลาร์ แม้ราคาจะลดลง 35% จากจุดสูงสุดของปี แต่เหรียญยังคงมีปริมาณการซื้อขายรายวันสูงถึง 6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีนักลงทุนให้ความสนใจในเหรียญ XRP อย่างต่อเนื่อง และด้วยความน่าสนใจนี้เอง ทำให้ XRP ถูกจัดอยู่ในลิสต์เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ที่นักลงทุนหลายคนกำลังจับตามอง
แรงเทขายถล่ม XRP! สัญญาณเทคนิคชี้โอกาสลงลึกอีก 16%
แม้จะมีข่าวดีเรื่อง ETF แต่ภาพรวมทางเทคนิคของ XRP ยังคงน่าเป็นห่วง สัญญาณอันตรายที่ชัดเจนคือการที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ระยะสั้น 50 วัน กำลังเคลื่อนเข้าใกล้เส้น EMA ระยะยาว 200 วัน ซึ่งหากเส้น 50 วันตัดลงต่ำกว่าเส้น 200 วัน จะเกิดรูปแบบที่เรียกว่า ‘Death Cross’ ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่รุนแรงในอนาคต นักวิเคราะห์บางรายถึงกับคาดการณ์ว่าราคาอาจร่วงลงไปทดสอบแนวรับที่ 2 ดอลลาร์ หรือลดลงอีกประมาณ 16% จากระดับปัจจุบัน
ข้อมูลจากตลาดฟิวเจอร์สยิ่งตอกย้ำความกังวลดังกล่าว โดยมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง (Open Interest) ของ XRP ได้ลดลงอย่างมากจาก 9 พันล้านดอลลาร์ เหลือเพียง 4.05 พันล้านดอลลาร์ หลังจากเกิดเหตุการณ์บังคับปิดสถานะ (Liquidation) ครั้งประวัติศาสตร์มูลค่าสูงถึง 610 ล้านดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักลงทุนทั้งฝั่ง Long และ Short สถานการณ์ดังกล่าวยังสอดคล้องกับข่าวการโอนเหรียญ XRP มูลค่ามหาศาลไปยัง Binance ซึ่งสร้างความผันผวนให้กับตลาดเช่นกัน
นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายในตลาด Spot ก็ลดลงจาก 23 พันล้านดอลลาร์ เหลือเพียง 6.8 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ว่าความสนใจของนักซื้อและนักขายในตลาดลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงจับตาการอนุมัติ Spot XRP ETF จาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งอาจเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญสำหรับราคา XRP ในระยะยาว ขณะเดียวกัน ตลาดก็ได้รับแรงหนุนจากอดีต ก.ล.ต. สหรัฐฯ ต่อวงการคริปโต ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนอีกทางหนึ่ง
