วาฬช็อคตลาด! เทขาย XRP 63 ล้านดอลลาร์แต่นักลงทุนแห่ช้อนซื้อ
ตลาดคริปโตสั่นสะเทือนหลังมีการโอนเหรียญ XRP มูลค่ามหาศาลถึง 63 ล้านดอลลาร์ไปยัง Binance ในช่วงที่ตลาดร่วงลงอย่างหนัก
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังคงมองบวกต่อราคา XRP เนื่องจากพบว่ามีกลุ่มนักลงทุนเข้ามาซื้อสวนในช่วงที่ราคาตก โดยราคาดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ 2.50 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 1.6% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง
เจาะลึกเหตุการณ์เทขาย XRP
ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นการโอนเหรียญ XRP จำนวนมหาศาลมูลค่ากว่า 63 ล้านดอลลาร์ไปยังกระดานเทรด Binance ซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์กลับพลิกผันเมื่อมีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนาแน่นบริเวณแนวรับสำคัญที่ 2 ดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนบางกลุ่ม
การฟื้นตัวของราคา XRP ขึ้นมาอยู่ที่ 2.50 ดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้น 1.6% ในรอบ 24 ชั่วโมงพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ยังคงแข็งแกร่งคิดเป็น 4% ของมูลค่าตลาดหมุนเวียนทั้งหมดถือเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมอาจกำลังเปลี่ยนกลับมาเป็นฝั่งกระทิงอีกครั้ง
นอกจากนี้ ข้อมูลจากกองทุน REX-Osprey XRP ETF (XRPR) ที่เพิ่งเปิดตัวไปยังคงมีการถือครองสินทรัพย์มูลค่ากว่า 90 ล้านดอลลาร์ซึ่งใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่แล้ว บ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันและผู้ถือครองระยะยาวไม่ได้ตื่นตระหนกและอาจใช้โอกาสนี้ในการสะสมเหรียญ XRP เพิ่มในราคาที่ต่ำลง
วิเคราะห์กราฟราคา XRP: สัญญาณกระทิงหลังราคาดีดตัว
จากการวิเคราะห์กราฟรายวัน XRP ได้แสดงสัญญาณการกลับตัวที่น่าสนใจ โดยดีดตัวขึ้นจากเส้นแนวโน้มสำคัญบริเวณ 2 ดอลลาร์อย่างชัดเจน ประกอบกับปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของแนวรับดังกล่าวและสนับสนุนการคาดการณ์ราคา XRP ในทิศทางบวกสำหรับระยะสั้น
ในขณะเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index ก็ดีดตัวขึ้นจากโซนขายมากเกินไปหลังจากราคาไต่ระดับขึ้นมาที่ 2.5 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อควรระวังเนื่องจากราคาเหรียญยังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งอาจเป็นแนวต้านในระยะต่อไป
คาดการณ์เป้าหมายราคา XRP: ลุ้นทะลุ 5 ดอลลาร์ก่อนสิ้นปี?
สำหรับแนวโน้มในอนาคต นักวิเคราะห์ยังคงมองว่า XRP เป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนและหากราคาสามารถทะลุแนวต้านที่ 2.70 ดอลลาร์ไปได้จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นและเปิดทางให้ราคามุ่งหน้าสู่เป้าหมายถัดไปที่ 3 ดอลลาร์
ยิ่งไปกว่านั้น หากโมเมนตัมบวกยังคงดำเนินต่อไปและสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 3.5 ดอลลาร์ได้สำเร็จ อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคา XRP พุ่งขึ้นไปถึงระดับ 5 ดอลลาร์หรือสูงกว่านั้นได้ก่อนสิ้นปีนี้ โดยมีปัจจัยพื้นฐานจากการที่ Ripple กำลังมุ่งมั่นขยายระบบนิเวศของตนเอง
ล่าสุดนี้ Ripple ได้ร่วมมือกับ Absa Bank โดยธนาคารจะใช้แพลตฟอร์ม Self-custodial ของ Ripple เพื่อจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลและเหรียญ Stablecoin RLUSD ของ Ripple การเป็นพันธมิตรครั้งนี้สะท้อนถึงการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนในภาคการเงินดั้งเดิม และเป็นก้าวสำคัญของ Ripple ในการขยายระบบนิเวศสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคงและปลอดภัย
ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptonews.com/news/xrp-price-prediction-63m-whale-dump-hits-binance-but-smart-money-is-already-buying-the-dip/