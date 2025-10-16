BTC $108,610.11 -2.17%
ETH $3,922.97 -1.48%
SOL $189.40 -4.09%
PEPE $0.0000070 -3.07%
SHIB $0.000010 -2.25%
BNB $1,148.53 -1.55%
DOGE $0.19 -3.29%
XRP $2.38 -2.22%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

วาฬช็อคตลาด! เทขาย XRP 63 ล้านดอลลาร์แต่นักลงทุนแห่ช้อนซื้อ

XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
xrp

ตลาดคริปโตสั่นสะเทือนหลังมีการโอนเหรียญ XRP มูลค่ามหาศาลถึง 63 ล้านดอลลาร์ไปยัง Binance ในช่วงที่ตลาดร่วงลงอย่างหนัก

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังคงมองบวกต่อราคา XRP เนื่องจากพบว่ามีกลุ่มนักลงทุนเข้ามาซื้อสวนในช่วงที่ราคาตก โดยราคาดีดตัวขึ้นมาอยู่ที่ 2.50 ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 1.6% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง

เจาะลึกเหตุการณ์เทขาย XRP

ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นการโอนเหรียญ XRP จำนวนมหาศาลมูลค่ากว่า 63 ล้านดอลลาร์ไปยังกระดานเทรด Binance ซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์กลับพลิกผันเมื่อมีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนาแน่นบริเวณแนวรับสำคัญที่ 2 ดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนบางกลุ่ม

การฟื้นตัวของราคา XRP ขึ้นมาอยู่ที่ 2.50 ดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้น 1.6% ในรอบ 24 ชั่วโมงพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ยังคงแข็งแกร่งคิดเป็น 4% ของมูลค่าตลาดหมุนเวียนทั้งหมดถือเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมอาจกำลังเปลี่ยนกลับมาเป็นฝั่งกระทิงอีกครั้ง

นอกจากนี้ ข้อมูลจากกองทุน REX-Osprey XRP ETF (XRPR) ที่เพิ่งเปิดตัวไปยังคงมีการถือครองสินทรัพย์มูลค่ากว่า 90 ล้านดอลลาร์ซึ่งใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่แล้ว บ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันและผู้ถือครองระยะยาวไม่ได้ตื่นตระหนกและอาจใช้โอกาสนี้ในการสะสมเหรียญ XRP เพิ่มในราคาที่ต่ำลง

วิเคราะห์กราฟราคา XRP: สัญญาณกระทิงหลังราคาดีดตัว

จากการวิเคราะห์กราฟรายวัน XRP ได้แสดงสัญญาณการกลับตัวที่น่าสนใจ โดยดีดตัวขึ้นจากเส้นแนวโน้มสำคัญบริเวณ 2 ดอลลาร์อย่างชัดเจน ประกอบกับปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของแนวรับดังกล่าวและสนับสนุนการคาดการณ์ราคา XRP ในทิศทางบวกสำหรับระยะสั้น

ในขณะเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index ก็ดีดตัวขึ้นจากโซนขายมากเกินไปหลังจากราคาไต่ระดับขึ้นมาที่ 2.5 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อควรระวังเนื่องจากราคาเหรียญยังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งอาจเป็นแนวต้านในระยะต่อไป

คาดการณ์เป้าหมายราคา XRP: ลุ้นทะลุ 5 ดอลลาร์ก่อนสิ้นปี?

สำหรับแนวโน้มในอนาคต นักวิเคราะห์ยังคงมองว่า XRP เป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนและหากราคาสามารถทะลุแนวต้านที่ 2.70 ดอลลาร์ไปได้จะเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นและเปิดทางให้ราคามุ่งหน้าสู่เป้าหมายถัดไปที่ 3 ดอลลาร์

ยิ่งไปกว่านั้น หากโมเมนตัมบวกยังคงดำเนินต่อไปและสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 3.5 ดอลลาร์ได้สำเร็จ อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคา XRP พุ่งขึ้นไปถึงระดับ 5 ดอลลาร์หรือสูงกว่านั้นได้ก่อนสิ้นปีนี้ โดยมีปัจจัยพื้นฐานจากการที่ Ripple กำลังมุ่งมั่นขยายระบบนิเวศของตนเอง

ล่าสุดนี้ Ripple ได้ร่วมมือกับ Absa Bank โดยธนาคารจะใช้แพลตฟอร์ม Self-custodial ของ Ripple เพื่อจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลและเหรียญ Stablecoin RLUSD ของ Ripple การเป็นพันธมิตรครั้งนี้สะท้อนถึงการยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนในภาคการเงินดั้งเดิม และเป็นก้าวสำคัญของ Ripple ในการขยายระบบนิเวศสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคงและปลอดภัย

ขอบคุณข้อมูลจาก https://cryptonews.com/news/xrp-price-prediction-63m-whale-dump-hits-binance-but-smart-money-is-already-buying-the-dip/

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$3,885,280,260,667
-10.83
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
สะเทือนวงการ! Ripple ทุ่ม 1 พันล้านดอลลาร์ ปูทางสู่ยุคใหม่ XRP
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-16 23:14:11
ข่าว Dogecoin
Dogecoin ร่วงต่อไม่รอแล้วนะ! ตัวชี้วัดชี้ตลาดหมีคุมเกมและส่อหลุด $0.19
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-16 21:39:30
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า