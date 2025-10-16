BTC $108,610.11 -2.17%
สะเทือนวงการ! Ripple ทุ่ม 1 พันล้านดอลลาร์ ปูทางสู่ยุคใหม่ XRP

XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews

Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
โลโก้ Ripple สีเงินขนาดใหญ่ในออฟฟิศทันสมัย พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการเงินจาก GTreasury สะท้อนดีลซื้อกิจการครั้งสำคัญ

วันที่ 16 ตุลาคม 2025 บริษัท Ripple ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับองค์กร ประกาศข่าวใหญ่ด้วยการเข้าซื้อกิจการ GTreasury ผู้นำด้านระบบบริหารการเงินระดับโลก ด้วยมูลค่ามหาศาลถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ยืนยันว่าดีลนี้คือการบุกเบิกตลาดการชำระเงินสำหรับองค์กร (Corporate Treasury) ที่มีมูลค่ากว่า 120 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ให้กับเทคโนโลยีบล็อกเชนและระบบนิเวศของ XRP อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

เจาะลึกดีลประวัติศาสตร์: Ripple ทุ่มซื้อ GTreasury ขยายอาณาจักร

GTreasury เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 4 ทศวรรษในการให้บริการระบบบริหารการเงินแก่แบรนด์ชั้นนำของโลก การลงทุนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ครั้งนี้ถือเป็นการขยายธุรกิจครั้งสำคัญของ Ripple เพื่อเจาะตลาดการเงินระดับองค์กรที่มีมูลค่ามหาศาล

Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple กล่าวว่า “เป็นเวลานานเกินไปแล้วที่เงินต้องติดอยู่ในระบบการชำgระเงินที่ล้าสมัยและเชื่องช้า ทำให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็น มีต้นทุนสูง และเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่เทคโนโลยีบล็อกเชนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไข” การผนึกกำลังกันครั้งนี้จะช่วยให้ฝ่ายการเงินขององค์กรต่างๆ สามารถนำเงินทุนที่ติดขัดอยู่มาใช้ประโยชน์, ประมวลผลการชำระเงินได้ทันที และเปิดโอกาสการเติบโตใหม่ๆ

ดีลนี้ยังถือเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งที่ 3 ของ Ripple ในปี 2025 เพียงปีเดียว ต่อจากการซื้อกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำอย่าง Hidden Road และแพลตฟอร์มสเตเบิลคอยน์ Rail ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความเป็นผู้นำในตลาดของบริษัท โดยคาดว่าข้อตกลงจะเสร็จสิ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบ

ปลดล็อกศักยภาพ XRP: ดีลนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าการเงินองค์กรอย่างไร?

การรวมกันระหว่างโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลของ Ripple และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินของ GTreasury จะช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่างๆ เช่น สเตเบิลคอยน์ และเงินฝากในรูปแบบโทเคน (Tokenized Deposits) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในระดับสากล โดยมีเป้าหมายหลัก 2 ประการคือ:

หนึ่งคือ ‘การปลดล็อกเงินทุนที่ไม่ได้ใช้งาน’ (Unlock Idle Capital) โดยเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ เข้าถึงตลาด Repo ทั่วโลกที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ผ่าน Hidden Road เพื่อสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ระยะสั้น และสองคือ ‘การเคลื่อนย้ายเงินทันที’ (Move Money Instantly) ซึ่งจะช่วยให้การชำระเงินข้ามพรมแดนเป็นไปได้แบบเรียลไทม์ 24/7/365 ด้วยอัตราที่แข่งขันได้

หัวใจสำคัญของโซลูชันเหล่านี้คือเทคโนโลยีของ Ripple ซึ่งใช้ประโยชน์จาก XRP Ledger, สินทรัพย์ดิจิทัล XRP และสเตเบิลคอยน์ Ripple USD (RLUSD) เพื่อขับเคลื่อนกรณีการใช้งานบล็อกเชนในระดับองค์กร การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ XRP จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนในโลกการเงินขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ XRP ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหลักในระบบนิเวศนี้ จัดเป็นสกุลเงินดิจิทัลทางเลือกหรือ Altcoin ที่มีกรณีการใช้งานชัดเจนในภาคธุรกิจ

วิสัยทัศน์ผู้นำ: Ripple และ GTreasury มองอนาคตการเงินดิจิทัล

Renaat Ver Eecke ซีอีโอของ GTreasury กล่าวว่า “การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์สำหรับการบริหารการเงิน… การรวมรากฐานด้านการคาดการณ์กระแสเงินสด การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา เข้ากับความเร็ว เครือข่ายทั่วโลก และโซลูชันสินทรัพย์ดิจิทัลของ Ripple จะสร้างโอกาสให้ฝ่ายการเงินสามารถบริหารสภาพคล่อง การชำระเงิน และความเสี่ยงในเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ได้”

ด้าน Brad Garlinghouse ได้ย้ำผ่านทวีตของเขาว่า การชำระเงินคือกรณีการใช้งานหลัก (Primary Use Case) ของคริปโตและบล็อกเชนมาโดยตลอด และการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คือการพุ่งเข้าสู่โอกาสนั้นอย่างเต็มตัว เพื่อแก้ปัญหาเงินทุนจำนวนมหาศาลที่ติดอยู่ในระบบเก่าที่ไม่มีประสิทธิภาพ

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ Ripple ชี้ให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนว่า อนาคตของการเงินองค์กรกำลังมุ่งสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งโซลูชันของ Ripple ที่มี XRP เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับตัวและเติบโตในโลกการเงินยุคใหม่ได้อย่างมั่นคง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ XRP กลายเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
