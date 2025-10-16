สะเทือนวงการ! Ripple ทุ่ม 1 พันล้านดอลลาร์ ปูทางสู่ยุคใหม่ XRP
วันที่ 16 ตุลาคม 2025 บริษัท Ripple ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับองค์กร ประกาศข่าวใหญ่ด้วยการเข้าซื้อกิจการ GTreasury ผู้นำด้านระบบบริหารการเงินระดับโลก ด้วยมูลค่ามหาศาลถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ยืนยันว่าดีลนี้คือการบุกเบิกตลาดการชำระเงินสำหรับองค์กร (Corporate Treasury) ที่มีมูลค่ากว่า 120 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ให้กับเทคโนโลยีบล็อกเชนและระบบนิเวศของ XRP อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
เจาะลึกดีลประวัติศาสตร์: Ripple ทุ่มซื้อ GTreasury ขยายอาณาจักร
GTreasury เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 4 ทศวรรษในการให้บริการระบบบริหารการเงินแก่แบรนด์ชั้นนำของโลก การลงทุนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ครั้งนี้ถือเป็นการขยายธุรกิจครั้งสำคัญของ Ripple เพื่อเจาะตลาดการเงินระดับองค์กรที่มีมูลค่ามหาศาล
Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple กล่าวว่า “เป็นเวลานานเกินไปแล้วที่เงินต้องติดอยู่ในระบบการชำgระเงินที่ล้าสมัยและเชื่องช้า ทำให้เกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็น มีต้นทุนสูง และเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่เทคโนโลยีบล็อกเชนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไข” การผนึกกำลังกันครั้งนี้จะช่วยให้ฝ่ายการเงินขององค์กรต่างๆ สามารถนำเงินทุนที่ติดขัดอยู่มาใช้ประโยชน์, ประมวลผลการชำระเงินได้ทันที และเปิดโอกาสการเติบโตใหม่ๆ
ดีลนี้ยังถือเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งที่ 3 ของ Ripple ในปี 2025 เพียงปีเดียว ต่อจากการซื้อกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำอย่าง Hidden Road และแพลตฟอร์มสเตเบิลคอยน์ Rail ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความเป็นผู้นำในตลาดของบริษัท โดยคาดว่าข้อตกลงจะเสร็จสิ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบ
ปลดล็อกศักยภาพ XRP: ดีลนี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าการเงินองค์กรอย่างไร?
การรวมกันระหว่างโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลของ Ripple และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินของ GTreasury จะช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่างๆ เช่น สเตเบิลคอยน์ และเงินฝากในรูปแบบโทเคน (Tokenized Deposits) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในระดับสากล โดยมีเป้าหมายหลัก 2 ประการคือ:
หนึ่งคือ ‘การปลดล็อกเงินทุนที่ไม่ได้ใช้งาน’ (Unlock Idle Capital) โดยเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ เข้าถึงตลาด Repo ทั่วโลกที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ผ่าน Hidden Road เพื่อสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ระยะสั้น และสองคือ ‘การเคลื่อนย้ายเงินทันที’ (Move Money Instantly) ซึ่งจะช่วยให้การชำระเงินข้ามพรมแดนเป็นไปได้แบบเรียลไทม์ 24/7/365 ด้วยอัตราที่แข่งขันได้
หัวใจสำคัญของโซลูชันเหล่านี้คือเทคโนโลยีของ Ripple ซึ่งใช้ประโยชน์จาก XRP Ledger, สินทรัพย์ดิจิทัล XRP และสเตเบิลคอยน์ Ripple USD (RLUSD) เพื่อขับเคลื่อนกรณีการใช้งานบล็อกเชนในระดับองค์กร การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ XRP จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนในโลกการเงินขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ XRP ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหลักในระบบนิเวศนี้ จัดเป็นสกุลเงินดิจิทัลทางเลือกหรือ Altcoin ที่มีกรณีการใช้งานชัดเจนในภาคธุรกิจ
วิสัยทัศน์ผู้นำ: Ripple และ GTreasury มองอนาคตการเงินดิจิทัล
Renaat Ver Eecke ซีอีโอของ GTreasury กล่าวว่า “การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์สำหรับการบริหารการเงิน… การรวมรากฐานด้านการคาดการณ์กระแสเงินสด การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา เข้ากับความเร็ว เครือข่ายทั่วโลก และโซลูชันสินทรัพย์ดิจิทัลของ Ripple จะสร้างโอกาสให้ฝ่ายการเงินสามารถบริหารสภาพคล่อง การชำระเงิน และความเสี่ยงในเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ได้”
ด้าน Brad Garlinghouse ได้ย้ำผ่านทวีตของเขาว่า การชำระเงินคือกรณีการใช้งานหลัก (Primary Use Case) ของคริปโตและบล็อกเชนมาโดยตลอด และการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คือการพุ่งเข้าสู่โอกาสนั้นอย่างเต็มตัว เพื่อแก้ปัญหาเงินทุนจำนวนมหาศาลที่ติดอยู่ในระบบเก่าที่ไม่มีประสิทธิภาพ
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ Ripple ชี้ให้เห็นทิศทางที่ชัดเจนว่า อนาคตของการเงินองค์กรกำลังมุ่งสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งโซลูชันของ Ripple ที่มี XRP เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับตัวและเติบโตในโลกการเงินยุคใหม่ได้อย่างมั่นคง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ XRP กลายเป็นหนึ่งในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ