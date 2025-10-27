XRP เนื้อหอม! ราคาฟื้นตัวทะลุ $2.60 รับสัญญาณกระทิง
ราคา XRP กลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่อ่อนแอก่อนหน้านี้ โดยราคาเหรียญได้พุ่งขึ้นจากจุดต่ำสุดบริเวณ $2.30 จนสามารถกลับมายืนเหนือระดับ $2.60 ได้อีกครั้ง การเคลื่อนไหวของราคาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากโพสต์ของเทรดเดอร์ชื่อดัง James Wynn บนแพลตฟอร์ม X กลายเป็นไวรัล ประกอบกับสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นบวก ทำให้นักลงทุนต่างจับตามองว่าราคา XRP จะสามารถไปต่อได้อีกไกลแค่ไหน
การฟื้นตัวครั้งนี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนกลับมาให้ความสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตระยะยาว
แรงหนุนจากโซเชียลมีเดีย ดันราคา XRP พุ่ง
ข้อมูลจาก CoinMarketCap ระบุว่าราคา XRP ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 11% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นเกือบ 3% ในรอบ 24 ชั่วโมงล่าสุด แรงผลักดันสำคัญมาจากการที่ James Wynn ซึ่งมีผู้ติดตามบน X มากกว่า 430,000 คน ได้โพสต์เกี่ยวกับสถานะการลงทุนใหม่ของเขาใน XRP โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม โดยมียอดเข้าชมกว่า 600,000 ครั้งภายในเวลาเพียง 12 ชั่วโมง ซึ่งช่วยกระตุ้นกิจกรรมการซื้อขายให้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
จังหวะการโพสต์ของ Wynn เกิดขึ้นพร้อมกับการที่ราคา XRP สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ $2.60 ซึ่งเป็นระดับที่ราคาไม่เคยไปถึงมานานกว่า 10 วัน แม้ว่าปริมาณการซื้อขายจะลดลงเล็กน้อยประมาณ 4.5% มาอยู่ที่ 3.9 พันล้านดอลลาร์ แต่ราคายังคงยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่ง สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าแรงผลักดันส่วนใหญ่มาจากการเข้าซื้อของนักลงทุนรายย่อยมากกว่าที่จะเป็นคำสั่งซื้อขนาดใหญ่จากนักลงทุนสถาบันหรือ ‘วาฬ’
นอกเหนือจากแรงหนุนจากโซเชียลมีเดียแล้ว การฟื้นตัวของตลาดคริปโตในภาพรวมก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ โดยมีรายงานว่า Bitcoin, XRP, และ DOGE กลับมาฟื้นตัว ได้รับปัจจัยบวกจากข่าวการค้าระหว่างประเทศ
วิเคราะห์สัญญาณทางเทคนิค XRP: ลุ้นแนวต้านถัดไปที่ $2.85
ในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคา XRP เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $2.61 ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับเส้นกลางของ Keltner Channel ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้วัดความผันผวนและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม โดยมีแถบบนของ Channel ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านถัดไป อยู่ที่บริเวณ $2.85
ในขณะที่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคจับตาแนวต้านระยะสั้น มุมมองจากการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ก็ให้ภาพที่น่าสนใจเช่นกัน โดยมีบทวิเคราะห์จาก Copilot AI ที่คาดการณ์ว่า XRP อาจทำราคาสูงสุดใหม่ได้ภายในปี 2025
ในส่วนของดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าสินทรัพย์มีการซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) อยู่ที่ระดับประมาณ 51 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังคงอยู่ในสภาวะสมดุลและยังมีพื้นที่ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้อีก นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ Parabolic SAR ซึ่งเป็นเครื่องมือติดตามแนวโน้ม ก็ได้ส่งสัญญาณบวกเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงได้อ่อนกำลังลงแล้ว และฝั่งกระทิง (Bulls) กำลังจะกลับมาควบคุมตลาด ตราบใดที่ราคา XRP ยังคงยืนเหนือเส้นกลางของ Keltner Channel ที่ระดับ $2.54 ได้ แรงซื้อก็จะยังคงมีอยู่อย่างชัดเจน
ขณะเดียวกัน ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งก็เป็นอีกแรงส่งสำคัญ โดยล่าสุดตลาดกำลังจับตามองความสำเร็จของ Spot XRP ETF ในสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนสถาบัน และอาจเป็นตัวเร่งราคาในระยะยาวได้
