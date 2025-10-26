มาแรงแซงโค้ง! XRP ETF ในสหรัฐฯ ทะลุ 100 ล้านดอลลาร์ในเดือนเดียว!
ตลาดคริปโตกำลังจับตามองความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของกองทุน Spot XRP ETF ตัวแรกในสหรัฐอเมริกาอย่าง REX-Osprey XRP ETF ที่สามารถระดมสินทรัพย์ภายใต้การจัดการได้เกิน 100 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียง 1 เดือนหลังเปิดตัว
ความสำเร็จนี้ได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความต้องการมหาศาลของนักลงทุนที่มีต่อเหรียญและผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เกี่ยวข้อง แม้ว่ากองทุน XRP ETF อื่น ๆ จะยังคงเผชิญกับความล่าช้าในการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลก็ตาม
เจาะลึกความสำเร็จ REX-Osprey XRP ETF ทะลุ 100 ล้านดอลลาร์
REX-Osprey ผู้ให้บริการกองทุน ETF ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ากองทุน REX-Osprey XRP ETF ซึ่งเป็นกองทุน Spot ETF ตัวแรกในสหรัฐฯ ที่ให้นักลงทุนเข้าถึง XRP ได้โดยตรง ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการทะลุ 100 ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อย
ความสำเร็จอันน่าทึ่งนี้เกิดขึ้นในระยะเวลาเพียง 1 เดือนหลังจากที่กองทุนได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความสนใจอย่างล้นหลามจากนักลงทุนในสหรัฐฯ ที่มีต่อ XRP ซึ่งปัจจุบันเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก
REX-Osprey XRP ETF กลายเป็นมาตรวัดความสนใจใน XRP ท่ามกลางการชะลออนุมัติ
ความสำเร็จของ REX-Osprey XRP ETF มีนัยสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้เลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับคำขอจัดตั้ง Spot XRP ETF อื่น ๆ ออกไปอย่างน้อย 6 ฉบับ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการการ Shut Down ของหน่วยงานรัฐบาล
ด้วยเหตุนี้ กองทุนนี้จึงกลายเป็นเสมือนมาตรวัดที่สำคัญในการประเมินความสนใจของตลาดสหรัฐฯ ที่มีต่อ XRP ในขณะเดียวกัน กองทุน Hashdex Nasdaq XRP ในประเทศบราซิล ซึ่งเป็น Spot XRP ETF แห่งแรกของโลกมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 282 ล้านเรอัล (ราว 52 ล้านดอลลาร์) แม้ว่าจะเปิดตัวมาก่อนก็ตาม
สถาบันการเงินแห่ลงทุน! ตลาด XRP Futures และ Options คึกคัก
นอกเหนือจากความสำเร็จของ XRP ETF แล้ว กิจกรรมการลงทุนจากฝั่งสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ XRP ก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยล่าสุด CME Group ตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ XRP Options เข้ามาในแพลตฟอร์มหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ XRP Futures ได้รับความนิยมอย่างสูงขึ้น
CME Group รายงานว่านับตั้งแต่เปิดตัว XRP Futures และ Micro XRP Futures เมื่อเดือนพฤษภาคม มีปริมาณการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าไปแล้วกว่า 567,000 สัญญา คิดเป็นมูลค่าตามสัญญาสูงถึง 26,900 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่านักลงทุนสถาบันกำลังให้ความสำคัญกับ XRP มากขึ้น
Evernorth เลือก XRP เป็นสินทรัพย์สำรองหลัก
อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาคือการที่บริษัทบริหารสินทรัพย์คลังน้องใหม่อย่าง Evernorth ซึ่งมีแผนจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ได้ประกาศว่าจะถือครอง XRP เป็นหนึ่งในสินทรัพย์สำรองหลักของบริษัท
การตัดสินใจของ Evernorth เป็นการส่งสัญญาณว่า XRP ไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์เพื่อการเก็งกำไรอีกต่อไป แต่กำลังถูกมองในฐานะสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์สำหรับคลังของบริษัท ซึ่งอาจช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพและมูลค่าในระยะยาวให้กับ XRP ได้ในอนาคต
