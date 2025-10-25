BTC $111,350.28 0.15%
Cryptonews แนวโน้มราคา

Copilot AI ของ Microsoft วิเคราะห์ราคา SOL, XRP และ BNB ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2025

BNB Solana XRP
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
อัปเดตล่าสุด: 
นักวิเคราะห์ใช้ Copilot AI วิเคราะห์เหรียญ Solana XRP และ BNB

Copilot AI ปัญญาประดิษฐ์จาก Microsoft ที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบโต้กับกระแส Chatbot ระดับโลก ล่าสุดได้เผยการคาดการณ์ราคาคริปโตเคอร์เรนซีครั้งใหญ่ โดยชี้ว่า Solana, XRP และ BNB มีโอกาสแตะระดับสูงสุดใหม่ (ATH) ภายในไตรมาสนี้

กระแส “Uptober” ที่นักเทรดคาดหวังว่าจะดันตลาดกลับขึ้น กลับสะดุดอย่างแรง หลังอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนในอัตรา 100% ทำให้ตลาดทั่วโลกปั่นป่วนและคริปโตเผชิญแรงเทขายครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปี

ในขณะเดียวกัน การประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่กำลังจะมาถึง ทำให้นักลงทุนเริ่มระมัดระวัง รอจับสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่จะช่วยปลุกกระแสสินทรัพย์เสี่ยงให้กลับมาน่าสนใจอีกครั้ง

แม้ราคาจะผันผวนในระยะสั้น แต่นักวิเคราะห์มองว่านี่คือการปรับฐานที่ดีต่อสุขภาพของตลาด เพราะการเทขายแรงช่วยกำจัดแรงเก็งกำไรส่วนเกิน และเปิดทางให้การเติบโตระยะยาวที่มั่นคงมากขึ้น

Solana (SOL): Copilot ชี้โอกาสท้าทายจุดสูงสุดเดิม

Solana ($SOL) ยังคงครองตำแหน่งหนึ่งในแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดในโลก ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 104 พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าเงินที่ถูกล็อกในระบบ DeFi (TVL) เกิน 11,4000 ล้านดอลลาร์

Copilot คาดการณ์ราคา SOL

นักวิเคราะห์เริ่มจับตาความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ อาจอนุมัติ Spot ETF สำหรับ Solana ภายในสิ้นเดือน ซึ่งอาจดึงดูดเม็ดเงินสถาบันจำนวนมาก คล้ายกับกระแสหลัง ETF ของ Bitcoin และ Ethereum ก่อนหน้านี้

Solana ยังได้แรงหนุนจากเทรนด์ใหม่อย่างการโทเค็นไนซ์สินทรัพย์จริง (RWA) และโครงสร้างพื้นฐานของ Stablecoin ที่กำลังได้รับการยอมรับในวงกว้าง ด้วยความเร็วในการทำธุรกรรมที่เหนือกว่าและค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า Ethereum จึงไม่น่าแปลกใจที่ Solana จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม เหรียญ Altcoin ชั้นนำ ที่มีศักยภาพเติบโตสูงในระยะยาว

กราฟราคา SOL/USDT

ราคาของ SOL เคยแตะ $250 ในเดือนมกราคม ก่อนจะอ่อนลงมาที่ $100 ในเดือนเมษายน และปัจจุบันซื้อขายราว $191 ซึ่งยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อ โดย RSI อยู่ราว 45 และราคายังต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 30 วันเล็กน้อย แสดงถึงการถูกประเมินมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง

Copilot คาดว่า หาก SOL สามารถเบรกจากกราฟรูปธงขาขึ้นได้สำเร็จ ราคาอาจพุ่งแตะ $290 ภายในสิ้นเดือน และอาจท้าทายสถิติเดิมที่ $293.31 ได้อีกครั้ง

XRP ($XRP): Copilot มองเป้าใหม่ที่ระดับ 10 ดอลลาร์

โมเดลข้อมูลของ Copilot AI ทำนายว่า XRP ($XRP) อาจพุ่งขึ้นแรงในช่วงปลายปี โดยมีโอกาสแตะระดับระหว่าง 5 ถึง 10 ดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าราคาปัจจุบันที่ราว 2.49 ดอลลาร์ถึงสี่เท่า

Copilot คาดการณ์ราคา XRP

ชัยชนะครั้งใหญ่ของ Ripple ต่อคดี SEC สหรัฐฯ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า 5 ปี ได้ปลดล็อกความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมหาศาล ทำให้ XRP พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปีที่ 3.65 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา XRP พุ่งขึ้นกว่า 369% ซึ่งเหนือกว่า Bitcoin (+63%) และ Ethereum (+55%) อย่างชัดเจน พร้อมสัญญาณเทคนิคที่ชี้ถึงรูปแบบกราฟขาขึ้น (bullish flag) ถึงสามครั้งในปี 2025 ซึ่งมักเป็นสัญญาณก่อนการวิ่งรอบใหญ่

กราฟราคา XRP/USDT

หากมีข่าวบวก เช่น การอนุมัติ Spot XRP ETF เพิ่มเติม หรือพันธมิตรธุรกิจรายใหม่จาก Ripple ก็อาจผลักให้ราคาทะลุแนวต้าน 5 ดอลลาร์ได้ไม่ยาก ส่วนกรณีสุดโต่งตามโมเดล Copilot ประเมินไว้คืออาจไปถึง 10 ดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้ XRP กลายเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 อย่างแท้จริง

Binance Coin (BNB): Copilot มองเห็นการขยายอิทธิพลต่อเนื่อง

Binance Coin ($BNB) เดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโทเค็นยูทิลิตี้ในระบบนิเวศของ Binance แต่เวลานี้ได้กลายเป็นสินทรัพย์อเนกประสงค์ที่ขับเคลื่อนทั้งโลกของ NFT, DeFi และระบบชำระเงินในหลายประเทศ

Copilot คาดการณ์ราคา BNB

กลไกการเผาโทเค็น (Token Burn) ที่ Binance ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ปริมาณเหรียญในระบบลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าของ BNB มีแนวโน้มทรงตัวและเติบโตในระยะยาว

นอกจากนี้ การยอมรับ BNB จากร้านค้าทั่วโลก ตั้งแต่เกมมิ่งไปจนถึงการท่องเที่ยว ทำให้เหรียญนี้ก้าวขึ้นสู่ Top 5 ของตลาดคริปโตโดยมูลค่ารวม

กราฟราคา BNB/USDT

ล่าสุดราคาของ BNB ทำสถิติสูงสุดที่ $1,369.99 ก่อนจะปรับฐานลงราว 19% โดย RSI อยู่ที่ระดับ 50 สะท้อนภาวะการสะสมกำลังของตลาด

Copilot ประเมินว่า หากแรงซื้อกลับมาอีกครั้ง BNB อาจวิ่งต่อถึง $1,600 ภายในสิ้นเดือน โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ระหว่าง $580 ถึง $1,000

Maxi Doge (MAXI): เหรียญมีมพลังใหม่แห่งยุค Degen

Maxi Doge ($MAXI) คือโปรเจกต์มีมโทเค็นน้องใหม่ที่กำลังเป็นกระแสแรงในโลกคริปโต ด้วยยอดพรีเซลล์ที่ระดมทุนได้แล้วกว่า 3.7 ล้านดอลลาร์ ภายในเวลาไม่นาน

ถูกขนานนามว่าเป็น “ญาติพลังสูงของ Dogecoin” Maxi Doge ผสานความสนุกแบบคริปโตยุคแรกกับพลังของคอมมูนิตี้ยุคใหม่ ที่เน้นมีม การแข่งขัน และกิจกรรมออนไลน์เต็มรูปแบบ ถือเป็นหนึ่งใน เหรียญมีมมาแรง ที่ดึงดูดสาย Degen ทั่วโลก

การ์ตูน Maxi Doge โปรโมตโทเค็นมีมพลังเทรด 1000x

MAXI ถูกพัฒนาบน Ethereum (ERC-20) ทำให้ทำธุรกรรมได้เร็วและประหยัดพลังงานกว่า Dogecoin รุ่นเดิม กลยุทธ์การตลาดของโปรเจกต์นี้ยังเน้นการสร้างกระแสผ่าน Telegram, Discord, และอินฟลูเอนเซอร์สายคริปโตทั่วโลก

จากจำนวนเหรียญทั้งหมด 150,240 ล้านโทเค็น มี 25% จัดสรรเข้าสู่ “Maxi Fund” เพื่อใช้พัฒนาอีโคซิสเต็มและขยายพันธมิตรทางธุรกิจ ฟีเจอร์ Staking ก็เปิดให้บริการแล้ว พร้อมผลตอบแทนสูงถึง 81% ต่อปี (APY) ซึ่งจะลดลงเมื่อมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น

ปัจจุบัน ราคาพรีเซลล์อยู่ที่ $0.0002645 และจะขยับขึ้นตามเป้าหมายการระดมทุน นักลงทุนสามารถเข้าซื้อผ่าน MetaMask หรือ Best Wallet ได้โดยตรง

หากคุณเตรียมเข้าลงทุนใน Maxi Doge โปรดศึกษา บทวิเคราะห์/รีวิว Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม

ตรวจสอบประกาศสำคัญได้จาก เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge และรับมุมมองชุมชนผ่าน X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

MAXI
+6%
$3,760,488.52 Raised so far
$0.00025 → $0.0002645

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
ไปที่เว็บพรีเซลของ Maxi Doge

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
