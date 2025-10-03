XRP เดือด! วาฬเทเงิน 510 ล้านเหรียญ หนุนราคาทะยาน $3.10
ราคา XRP กำลังแสดงสัญญาณบวกอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนมหาศาลจากการเข้าซื้อของกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่หรือ ‘วาฬ’ ที่สะสมเหรียญเพิ่มกว่า 510 ล้าน XRP คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1.54 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ประกอบกับแรงซื้อจากนักลงทุนระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เกิดแรงกดดันฝั่งซื้อมหาศาล
ขณะที่ราคา XRP กำลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมานานหลายสัปดาห์ ซึ่งอาจเป็นจุดตัดสินว่าราคาจะสามารถทะลุขึ้นไปได้หรือไม่ สถานการณ์เช่นนี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากต่างจับตาบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP อย่างใกล้ชิด
เจาะกลยุทธ์วาฬ! XRP สะสมพุ่งไม่หยุด แตะระดับสูงสุดใหม่
ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นว่ากลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ หรือ ‘วาฬ’ ที่ถือครอง XRP ระหว่าง 100 ล้านถึง 1 พันล้านเหรียญ ได้เพิ่มการถือครองอย่างมีนัยสำคัญ โดยในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม ยอดเหรียญในกระเป๋าของพวกเขาเพิ่มขึ้นจาก 8.95 พันล้านเหรียญ เป็น 9.46 พันล้านเหรียญ ซึ่งหมายถึงการเข้าซื้อสุทธิถึง 510 ล้าน XRP หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.54 พันล้านดอลลาร์ ณ ราคาปัจจุบัน
แม้จะมีการเทขายทำกำไรเล็กน้อยจากจุดสูงสุดในวันที่ 2 ตุลาคม แต่ยอดการถือครองโดยรวมยังคงอยู่ในระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าของนักลงทุนกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของตลาดโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ก็ยังมีการแข่งขันที่น่าจับตา โดยเฉพาะการร่วมมือระหว่าง SWIFT และ Chainlink ซึ่งเป็นประเด็นที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาเช่นกัน
ในขณะเดียวกัน ข้อมูล HODL waves ซึ่งติดตามระยะเวลาการถือครองเหรียญ ยังชี้ให้เห็นถึงการสะสมที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มนักเทรดระยะสั้นด้วยเช่นกัน โดยกลุ่มที่ถือเหรียญระหว่าง 1-3 เดือน ได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองจาก 10% ของอุปทานทั้งหมดในช่วงต้นเดือนกันยายน มาอยู่ที่ 11.83% ภายในวันที่ 2 ตุลาคม
ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ กลุ่มที่ถือครองในรอบ 24 ชั่วโมง พุ่งขึ้นจากเพียง 0.12% ในวันที่ 2 กันยายน มาอยู่ที่ 1.74% ในอีกหนึ่งเดือนต่อมา
การสะสมเหรียญที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งจากฝั่งวาฬและนักลงทุนระยะสั้นนี้ ได้สร้างแรงกดดันฝั่งซื้อที่แข็งแกร่งให้กับราคา XRP ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคาเข้าทดสอบแนวต้านสำคัญบนกราฟเทคนิคในขณะนี้
นอกจากแรงซื้อสะสมแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ตลาดกำลังจับตามองคือโอกาสที่ ก.ล.ต. สหรัฐฯ จะอนุมัติ Spot ETF ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าหากเกิดขึ้นจริง ราคา XRP อาจมีแนวโน้มพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นจุดเปลี่ยนที่ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนสถาบันมากขึ้น
XRP พร้อมวิ่ง! ทะลุ $3.10 อาจเปิดทางขึ้นยาวถึง $3.35
แม้จะมีการสะสมเหรียญอย่างหนัก แต่ราคา XRP ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบแนวโน้มขาลง (Descending Channel) ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ทุกครั้งที่ราคาพยายามปรับตัวขึ้น มักจะถูกกดดันจากเส้นแนวต้านด้านบนของกรอบนี้เสมอ รวมถึงความพยายามล่าสุดในวันที่ 2 ตุลาคม ซึ่งไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได้ นี่คือสาเหตุที่แม้ราคาจะปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์และรอบเดือน แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างการ breakout ที่แข็งแกร่งได้
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันกำลังน่าจับตาอย่างยิ่ง เมื่อดัชนี Bull-Bear Power แสดงให้เห็นว่าฝั่งกระทิง (ผู้ซื้อ) เริ่มกลับมาคุมตลาดได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน โดยราคา XRP กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับแนวต้านสำคัญที่ระดับ $3.10 ซึ่งเป็นเส้นขอบบนของกรอบแนวโน้มขาลง
หากราคา XRP สามารถปิดเหนือระดับ $3.10 ได้สำเร็จ จะถือเป็นการทำลายโครงสร้างราคาขาลงที่กดดันตลาดมาเกือบสองเดือน และจะเปิดทางให้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบเป้าหมายถัดไปที่ $3.18 และ $3.35 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกในระยะยาว โดยมีการคาดการณ์จาก AI ว่า XRP อาจทำสถิติใหม่ได้ภายในสิ้นปี 2025 หากตลาดยังคงเป็นใจ
แต่ในทางกลับกัน หากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับ $3.00 ได้ ก็มีความเสี่ยงที่ราคาจะปรับตัวลงไปที่แนวรับ $2.94 และ $2.78 สถานการณ์ของ XRP ในตอนนี้จึงเป็นการต่อสู้กันระหว่างโครงสร้างราคาที่ยังเป็นขาลงกับแรงซื้อสะสมมหาศาล ซึ่งการทะลุผ่านแนวต้าน $3.10 จะเป็นสัญญาณตัดสินทิศทางต่อไป
ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพิจารณาจากข้อมูลในอดีต ไตรมาสที่ 4 มักจะเป็นช่วงเวลาที่แข็งแกร่งสำหรับ XRP โดยมีสถิติที่ชี้ว่า XRP อาจสร้างผลตอบแทนสูงในช่วง Q4 ซึ่งทำให้นักลงทุนหลายคนคาดหวังว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยและผลักดันราคาให้ไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นภายในสิ้นปีนี้
$BEST มาแรง! Best Wallet เสริมทัพฟีเจอร์ใหม่ ดันมูลค่าโตต่อเนื่อง
Best Wallet กลายเป็นกระเป๋าคริปโตที่ได้รับความสนใจอย่างมาก หลังสามารถระดมทุนผ่านการขาย ICO ได้กว่า 16.2 ล้านดอลลาร์ จุดเด่นของกระเป๋านี้อยู่ที่การรองรับหลายบล็อกเชน พร้อมระบบความปลอดภัยระดับสถาบัน และเป็นกระเป๋าแบบ non-custodial ซึ่งผู้ใช้งานสามารถถือครอง private key ได้ด้วยตนเอง รองรับทั้งระบบ iOS และ Android ใช้งานง่ายโดยไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวตน อีกทั้งยังสามารถซื้อเหรียญคริปโตด้วยเงินทั่วไปผ่าน MoonPay และ Alchemy Pay ได้โดยตรง
ความสะดวกและความปลอดภัยเหล่านี้ทำให้ Best Wallet ถูกจับตามองว่าอาจกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับการลงทุนในเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่มองหาทางเลือกใช้งานที่เข้าถึงง่ายและปลอดภัย
ล่าสุด Best Wallet เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ เช่น การรองรับ Solana เต็มรูปแบบ, การสลับเหรียญ BTC ผ่าน Native Bitcoin Swaps และระบบ cross-chain swaps พร้อมแจก BW Points ให้ผู้ใช้งานสะสมเพื่อปลดล็อกสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังอัปเกรด UX และเพิ่มการรองรับภาษาเกาหลี โดยมีแผนเพิ่มภาษาไทยเร็ว ๆ นี้
โทเค็น $BEST เป็นศูนย์กลางของระบบ มอบสิทธิพิเศษให้ผู้ถือ เช่น สิทธิ์เข้าร่วม presale ตั้งแต่รอบแรก, ส่วนลดค่าธรรมเนียม, และรับ airdrop จากโปรเจกต์พาร์ทเนอร์ รวมถึงแผนเปิดตัว Best Card ที่ใช้กับ Apple Pay / Google Pay พร้อม cashback สูงสุด 8% ในอนาคต ทั้งยังสามารถใช้ปลดล็อกฟีเจอร์อย่าง early listing, gasless transactions และ DCA อัตโนมัติ ปัจจุบัน Presale อยู่ที่ 0.025295 ดอลลาร์ และมีแผนขยายระบบเพิ่มเติมต่อเนื่อง
ถ้าคุณกำลังวางแผนพิจารณา Best Wallet สามารถอ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Best Wallet หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Best Wallet แบบละเอียด เพื่อเสริมความมั่นใจและกำหนดแผนได้แม่นยำขึ้น
