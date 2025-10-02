XRP มีลุ้นวิ่งแรงไตรมาส 4! ประวัติบอกอาจแตะ $6
ราคา XRP กำลังกลับมาเป็นที่น่าจับตามองอีกครั้ง หลังพุ่งขึ้น 4.3% ใน 24 ชั่วโมงล่าสุด ทำให้ราคาซื้อขายอยู่ที่ 2.97 ดอลลาร์ และกำลังจ่อทดสอบแนวต้านสำคัญที่ระดับ 3 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากเหรียญ XRP สามารถปิดไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 ได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ประกอบกับข้อมูลสถิติในอดีตที่ชี้ว่าไตรมาสที่ 4 มักจะเป็นช่วงเวลาทองของ XRP ซึ่งทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์ถึงเป้าหมายราคาที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
XRP ใกล้เบรกเอาท์! หากผ่าน $3.30 ได้ มีลุ้นวิ่งแรงต่อ
ในขณะที่ราคา XRP กำลังไต่ระดับขึ้น นักวิเคราะห์ได้ชี้ไปที่แนวต้านสำคัญหลายระดับที่ต้องจับตา ได้แก่ $3.07, $3.13, และ $3.30 ตามการวิเคราะห์ของ Egrag Crypto เขาเน้นย้ำว่าราคา XRP จำเป็นต้องยืนเหนือแต่ละระดับแนวต้านเหล่านี้ให้ได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเปลี่ยนจากแนวต้านให้กลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง
หากไม่สามารถทำได้ การปรับตัวขึ้นอาจเป็นเพียงภาวะกระทิงหลอก (Bull Trap) ซึ่งราคาอาจร่วงกลับลงมาสู่เป้าหมายเดิมที่ต่ำกว่าได้ อย่างไรก็ตาม หากสามารถทะลุผ่านไปได้ ก็จะสอดคล้องกับการวิเคราะห์ที่คาดว่าราคา XRP อาจพุ่งสู่ระดับ 3-3.15 ดอลลาร์ในไม่ช้า
นอกจากนี้ Egrag Crypto ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในกราฟระยะสั้น โดยพบว่าค่า Delta ลดลงถึง -200% โดยไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามาเลย ซึ่งเขาบรรยายว่าเป็นครั้งแรกที่เคยเห็นสถานการณ์เช่นนี้ “นี่คุณจะบอกผมจริงๆ เหรอว่าไม่มีใครซื้อ XRP เลยแม้แต่เหรียญเดียว?”
ข้อมูลดังกล่าวอาจบ่งชี้ถึงแรงเทขายมหาศาลหรือความพยายามในการควบคุมราคา แม้ว่าสัญญาณในกรอบเวลาสั้นๆ อาจเป็นเพียงความผันผวนของตลาด แต่การไม่มีแรงซื้อเข้ามาเลยก็เป็นสัญญาณเตือนให้นักเทรดต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานอย่างการที่ David Schwartz ลาออกจากตำแหน่ง CTO ของ Ripple ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นักลงทุนต้องจับตาดูผลกระทบในระยะยาวเช่นกัน
จากอดีตสู่อนาคต! XRP มีลุ้นสร้างตำนานใหม่ใน Q4 ปีนี้
แม้จะมีความกังวลในระยะสั้น แต่นักวิเคราะห์อีกรายอย่าง Mr. Xoom ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของ XRP โดยชี้ว่าเหรียญสามารถปิดตลาดเดือนกันยายนที่ราคา 2.846 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปิดราคารายเดือนที่สูงเป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์ และยังเป็นการปิดไตรมาสที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์อีกด้วย โดยในไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา ราคา XRP ปรับตัวขึ้นถึง 27.16% จากราคาเริ่มต้นที่ 2.23 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดของปี 2025
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของตลาดโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ยังคงมีการแข่งขันที่น่าจับตา โดยล่าสุด การร่วมมือระหว่าง SWIFT และ Chainlink ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันในบทบาทผู้ให้บริการโซลูชันทางการเงินยุคใหม่ที่ XRP ต้องเผชิญ
Mr. Xoom ยังได้ย้ำถึงสถิติที่น่าทึ่งของ XRP ในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึ่งในอดีตมีค่าเฉลี่ยการเติบโตสูงถึง 140% ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการพุ่งขึ้น 240% ในไตรมาส 4 ปี 2024 และการทำสถิติสูงสุดด้วยการทะยานขึ้นถึง 1,064% ในไตรมาส 4 ปี 2017 จากแนวโน้มทางสถิตินี้ ทำให้แนวโน้มของ XRP ในไตรมาส 4 ปี 2025 ดูเป็นบวกอย่างมาก หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ราคา XRP อาจพุ่งทะยานเกิน 6 ดอลลาร์ สร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล (All-Time High) และกลายเป็นหนึ่งในปีที่แข็งแกร่งที่สุดของเหรียญ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Egrag Crypto ที่เคยทำนายไว้ก่อนหน้านี้ว่าราคาอาจไปถึงระดับดังกล่าวภายในเดือนพฤศจิกายน ขณะเดียวกัน ปัจจัยสำคัญที่อาจเป็นตัวเร่งให้ราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงคือ ข่าวการตัดสินใจอนุมัติกองทุน XRP ETF ในเดือนตุลาคม ซึ่งนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าอาจผลักดันราคาให้ทะลุ 4 ดอลลาร์ได้
Pepenode ลุยตลาดคริปโต! มีมโทเค็นสายขุดที่ใช้งานได้จริง
Pepenode ($PEPENODE) สร้างกระแสในฐานะมีมโทเค็นแนวคิดใหม่ “Mine-to-Earn” เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสร้างรายได้จากการขุดเสมือนตั้งแต่ช่วงพรีเซล โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์หรือความรู้ซับซ้อน แตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไป ผู้ใช้สามารถซื้อ Miner Node และอัปเกรด Facility เพื่อเพิ่ม Hashpower และรับรางวัลแบบเรียลไทม์
ความโดดเด่นอยู่ที่การผสานระบบ Virtual Mining, Staking และกลไก Deflationary Burn โดยเผาโทเค็น 70% จากการซื้อหรืออัปเกรด เพื่อสร้างความขาดแคลนและดันมูลค่าในระยะยาว พร้อมโบนัสจากการ Staking และระบบป้องกันบอทที่เอื้อต่อการเข้าร่วมอย่างยุติธรรม
ด้วยการผสานธีมมีมเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานจริง Pepenode จึงเป็นที่จับตามองในตลาด โดยผู้เข้าร่วมพรีเซลมีโอกาสได้ต้นทุนต่ำและ Node ที่มีประสิทธิภาพสูง ก่อนการลิสต์บน DEX และ CEX ในช่วงปลายปี 2025
หากคุณอยากประเมินศักยภาพของ Pepenode โปรดใช้ บทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Pepenode แบบละเอียด เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
