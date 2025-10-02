BTC $118,764.88 1.61%
ETH $4,385.51 1.78%
SOL $225.55 3.13%
PEPE $0.000010 4.05%
SHIB $0.000012 3.06%
BNB $1,046.37 2.19%
DOGE $0.25 6.11%
XRP $2.99 1.68%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

XRP มีลุ้นวิ่งแรงไตรมาส 4! ประวัติบอกอาจแตะ $6

XRP
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
วิเคราะห์ราคาเหรียญ XRP ที่กำลังลุ้นทะลุแนวต้าน 3 ดอลลาร์ โดยมีพื้นหลังเป็นกราฟที่ชี้เป้าหมาย 6 ดอลลาร์

ราคา XRP กำลังกลับมาเป็นที่น่าจับตามองอีกครั้ง หลังพุ่งขึ้น 4.3% ใน 24 ชั่วโมงล่าสุด ทำให้ราคาซื้อขายอยู่ที่ 2.97 ดอลลาร์ และกำลังจ่อทดสอบแนวต้านสำคัญที่ระดับ 3 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากเหรียญ XRP สามารถปิดไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 ได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ประกอบกับข้อมูลสถิติในอดีตที่ชี้ว่าไตรมาสที่ 4 มักจะเป็นช่วงเวลาทองของ XRP ซึ่งทำให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์ถึงเป้าหมายราคาที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

XRP ใกล้เบรกเอาท์! หากผ่าน $3.30 ได้ มีลุ้นวิ่งแรงต่อ

ในขณะที่ราคา XRP กำลังไต่ระดับขึ้น นักวิเคราะห์ได้ชี้ไปที่แนวต้านสำคัญหลายระดับที่ต้องจับตา ได้แก่ $3.07, $3.13, และ $3.30 ตามการวิเคราะห์ของ Egrag Crypto เขาเน้นย้ำว่าราคา XRP จำเป็นต้องยืนเหนือแต่ละระดับแนวต้านเหล่านี้ให้ได้ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเปลี่ยนจากแนวต้านให้กลายเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง

หากไม่สามารถทำได้ การปรับตัวขึ้นอาจเป็นเพียงภาวะกระทิงหลอก (Bull Trap) ซึ่งราคาอาจร่วงกลับลงมาสู่เป้าหมายเดิมที่ต่ำกว่าได้ อย่างไรก็ตาม หากสามารถทะลุผ่านไปได้ ก็จะสอดคล้องกับการวิเคราะห์ที่คาดว่าราคา XRP อาจพุ่งสู่ระดับ 3-3.15 ดอลลาร์ในไม่ช้า

นอกจากนี้ Egrag Crypto ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในกราฟระยะสั้น โดยพบว่าค่า Delta ลดลงถึง -200% โดยไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามาเลย ซึ่งเขาบรรยายว่าเป็นครั้งแรกที่เคยเห็นสถานการณ์เช่นนี้ “นี่คุณจะบอกผมจริงๆ เหรอว่าไม่มีใครซื้อ XRP เลยแม้แต่เหรียญเดียว?”

XRP เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการใช้งานทั่วโลก 02-10-2025

ข้อมูลดังกล่าวอาจบ่งชี้ถึงแรงเทขายมหาศาลหรือความพยายามในการควบคุมราคา แม้ว่าสัญญาณในกรอบเวลาสั้นๆ อาจเป็นเพียงความผันผวนของตลาด แต่การไม่มีแรงซื้อเข้ามาเลยก็เป็นสัญญาณเตือนให้นักเทรดต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานอย่างการที่ David Schwartz ลาออกจากตำแหน่ง CTO ของ Ripple ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นักลงทุนต้องจับตาดูผลกระทบในระยะยาวเช่นกัน

จากอดีตสู่อนาคต! XRP มีลุ้นสร้างตำนานใหม่ใน Q4 ปีนี้

แม้จะมีความกังวลในระยะสั้น แต่นักวิเคราะห์อีกรายอย่าง Mr. Xoom ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของ XRP โดยชี้ว่าเหรียญสามารถปิดตลาดเดือนกันยายนที่ราคา 2.846 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปิดราคารายเดือนที่สูงเป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์ และยังเป็นการปิดไตรมาสที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์อีกด้วย โดยในไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา ราคา XRP ปรับตัวขึ้นถึง 27.16% จากราคาเริ่มต้นที่ 2.23 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดของปี 2025

XRP เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการใช้งานทั่วโลก 02-10-2025

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของตลาดโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ยังคงมีการแข่งขันที่น่าจับตา โดยล่าสุด การร่วมมือระหว่าง SWIFT และ Chainlink ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันในบทบาทผู้ให้บริการโซลูชันทางการเงินยุคใหม่ที่ XRP ต้องเผชิญ

Mr. Xoom ยังได้ย้ำถึงสถิติที่น่าทึ่งของ XRP ในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี ซึ่งในอดีตมีค่าเฉลี่ยการเติบโตสูงถึง 140% ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการพุ่งขึ้น 240% ในไตรมาส 4 ปี 2024 และการทำสถิติสูงสุดด้วยการทะยานขึ้นถึง 1,064% ในไตรมาส 4 ปี 2017 จากแนวโน้มทางสถิตินี้ ทำให้แนวโน้มของ XRP ในไตรมาส 4 ปี 2025 ดูเป็นบวกอย่างมาก หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ราคา XRP อาจพุ่งทะยานเกิน 6 ดอลลาร์ สร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล (All-Time High) และกลายเป็นหนึ่งในปีที่แข็งแกร่งที่สุดของเหรียญ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของ Egrag Crypto ที่เคยทำนายไว้ก่อนหน้านี้ว่าราคาอาจไปถึงระดับดังกล่าวภายในเดือนพฤศจิกายน ขณะเดียวกัน ปัจจัยสำคัญที่อาจเป็นตัวเร่งให้ราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงคือ ข่าวการตัดสินใจอนุมัติกองทุน XRP ETF ในเดือนตุลาคม ซึ่งนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าอาจผลักดันราคาให้ทะลุ 4 ดอลลาร์ได้

Pepenode ลุยตลาดคริปโต! มีมโทเค็นสายขุดที่ใช้งานได้จริง

Pepenode ($PEPENODE) สร้างกระแสในฐานะมีมโทเค็นแนวคิดใหม่ “Mine-to-Earn” เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสร้างรายได้จากการขุดเสมือนตั้งแต่ช่วงพรีเซล โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์หรือความรู้ซับซ้อน แตกต่างจากเหรียญมีมทั่วไป ผู้ใช้สามารถซื้อ Miner Node และอัปเกรด Facility เพื่อเพิ่ม Hashpower และรับรางวัลแบบเรียลไทม์

ภาพของ Pepenode ที่น่ารักและมีสีสันสดใส 02-10-2025

ความโดดเด่นอยู่ที่การผสานระบบ Virtual Mining, Staking และกลไก Deflationary Burn โดยเผาโทเค็น 70% จากการซื้อหรืออัปเกรด เพื่อสร้างความขาดแคลนและดันมูลค่าในระยะยาว พร้อมโบนัสจากการ Staking และระบบป้องกันบอทที่เอื้อต่อการเข้าร่วมอย่างยุติธรรม

ด้วยการผสานธีมมีมเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานจริง Pepenode จึงเป็นที่จับตามองในตลาด โดยผู้เข้าร่วมพรีเซลมีโอกาสได้ต้นทุนต่ำและ Node ที่มีประสิทธิภาพสูง ก่อนการลิสต์บน DEX และ CEX ในช่วงปลายปี 2025

หากคุณอยากประเมินศักยภาพของ Pepenode โปรดใช้ บทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Pepenode แบบละเอียด เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

อ้างอิงข่าวสารอย่างเป็นทางการจาก เว็บไซต์ทางการของ Pepenode และเชื่อมต่อเครือข่ายนักลงทุนใน X และ ช่อง Telegram

เยี่ยมชม Pepenode.io

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,271,344,555,479
9.42
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
Bitcoin ใกล้ระเบิดราคาสู่ $125K! เซียน XRP เผยแนวรับ-แนวต้านสำคัญ
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-10-02 18:16:34
ข่าว Dogecoin
สัญญาณกระทิง! Dogecoin จ่อพุ่ง 60% หลังเกิด Golden Cross
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-02 17:39:00
Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า