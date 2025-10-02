Claude AI เผย XRP, Cardano และ Ethereum มีโอกาสสร้างสถิติใหม่รับตลาด Uptober 2025 ที่คึกคัก
หนึ่งในคู่แข่งสำคัญของ ChatGPT อย่าง Claude AI ออกมาประเมินทิศทางตลาดคริปโต โดยคาดว่าเหรียญใหญ่อย่าง XRP, Cardano, Ethereum รวมถึงบางโปรเจกต์กลุ่มมีมคอยน์ จะมีโอกาสสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดในรอบใหม่ที่กำลังมาถึง นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าช่วงปลายปีนี้จะเป็นอีกจังหวะสำคัญที่นักลงทุนควรจับตามอง โดยเฉพาะ เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่อาจกลายเป็นตัวนำรอบกระทิงรอบถัดไป
Bitcoin ในฐานะผู้นำตลาด ยังคงครองมูลค่าตลาดกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ และราคาปัจจุบันอยู่เพียง 9% ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 124,128 ดอลลาร์ ทำให้เดือน “Uptober” ปีนี้ถูกคาดหวังว่าจะเป็นอีกครั้งที่บิตคอยน์สามารถทดสอบแนวต้านใหม่ และจุดประกายการฟื้นตัวของอัลท์คอยน์ทั้งตลาด
ด้านสหรัฐฯ รัฐบาลกำลังเร่งปรับปรุงกฎเกณฑ์เพื่อรองรับการเติบโตของคริปโต หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามใน GENIUS Act ซึ่งเป็นกฎหมายแรกที่โฟกัสไปยัง Stablecoin และต่อมา SEC ยังได้เดินหน้ากับ Project Crypto เพื่อปรับปรุงกฎหมายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น นักวิเคราะห์จึงเชื่อว่าการเข้ามาของกรอบกำกับดูแลใหม่อาจทำให้รอบกระทิงที่จะมาถึงมีศักยภาพเหนือกว่าปี 2021
XRP (Ripple): ความเป็นไปได้ที่จะพุ่งขึ้นกว่า 700% ภายในสิ้นปี
Claude AI ประเมินว่าโทเค็นของ Ripple อย่าง XRP อาจขยับขึ้นไปถึง 24 ดอลลาร์ในช่วงสิ้นปี 2025 ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นมากกว่า 700% จากราคาปัจจุบันราว 2.85 ดอลลาร์
การเคลื่อนไหวรอบนี้ถือว่าน่าจับตา เนื่องจากเพียงกลางปี 2024 XRP ก็สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือราคาในปี 2018 แล้ว ก่อนที่จะมีการปรับฐานลงจากแรงกดดันมหภาค
การเติบโตของเครือข่าย Ripple ยังคงต่อเนื่อง โดยเฉพาะการที่กองทุนพัฒนาของสหประชาชาติ (UNCDF) ยอมรับการใช้งาน XRP เป็นช่องทางการโอนเงินต้นทุนต่ำสำหรับประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้ การยุติคดีความยืดเยื้อกับ SEC ในต้นปี 2025 ยิ่งช่วยปลดล็อกปัจจัยเสี่ยงหลักออกไป
นักวิเคราะห์หลายรายชี้ว่าหาก XRP สามารถทะลุแนวต้านที่ระดับ 4–5 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะวิ่งไปสู่กรอบเป้าหมายเชิงรุกที่ 7–24 ดอลลาร์ได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดกลับมาคึกคัก ขณะที่ แนวโน้มราคา XRP จากมุมมองเทคนิคยังคงชี้ไปในทิศทางเชิงบวก ด้วยรูปแบบกราฟที่สะสมพลังเตรียมพร้อมสำหรับการเบรกเอาต์
Cardano (ADA): มีโอกาสเติบโตสูงสุดถึง 8 เท่า
Cardano ($ADA) เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง จากแรงหนุนทางการเมืองในสหรัฐฯ หลังประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการนำ ADA เข้าสู่สินทรัพย์สำรองของรัฐบาล แม้จะยังอยู่ในขั้นแนวคิด แต่ก็สะท้อนถึงการยอมรับในระดับที่สูงขึ้น
ด้วยการพัฒนาที่มีรากฐานจากงานวิจัยและความใส่ใจในความยั่งยืน Cardano สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอย่าง Ethereum และยังพยายามลดช่องว่างการยอมรับจาก Solana ลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ADA มีมูลค่าตลาดมากกว่า 2.88 หมื่นล้านดอลลาร์
Claude AI คาดการณ์ว่า ADA อาจแตะระดับ 6.10 ดอลลาร์ได้ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 8 เท่าจากราคาในปัจจุบันที่ 0.79 ดอลลาร์ ทั้งนี้ การจะไปถึงระดับดังกล่าวได้ ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจากรอบกระทิงเต็มรูปแบบ และการกำหนดกรอบกฎหมายคริปโตที่ชัดเจนในสหรัฐฯ
Ethereum (ETH): คาดว่าจะไปถึง 6,900 ดอลลาร์
Ethereum ยังคงเป็นหัวใจหลักของโลก DeFi และแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) ด้วยมูลค่าตลาดที่สูงกว่า 5 แสนล้านดอลลาร์ และมูลค่าล็อกในระบบ (TVL) มากกว่า 8.77 หมื่นล้านดอลลาร์ ETH ยังคงเป็นบล็อกเชนที่นักพัฒนาส่วนใหญ่เลือกใช้
Claude AI ระบุว่าภายในสิ้นปีนี้ ราคา ETH มีโอกาสขยับขึ้นไปแตะ 6,925 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 66% จากปัจจุบันที่ 4,169 ดอลลาร์ ความเชื่อมั่นนี้เกิดจากทั้งพัฒนาการด้านเทคโนโลยี เช่น Layer-2 Scaling และความสำเร็จของ Spot ETH ETF ที่ดึงดูดนักลงทุนสถาบันให้เข้ามาถือครอง ETH มากขึ้น
นักวิเคราะห์ยังมองว่ารูปแบบกราฟของ ETH ที่กำลังก่อตัวเป็นขาขึ้นอาจพาราคาไปสู่เป้าหมาย 6,000 ดอลลาร์ในช่วงก่อนสิ้นปี และในช่วงเทศกาลปลายปีอาจมีการทดสอบเป้าหมายสูงสุดที่ 6,900 ดอลลาร์ ขณะที่ แนวโน้มราคา Ethereum ยังคงเป็นเชิงบวก โดยมีระดับแนวรับสำคัญที่ 3,500–3,700 ดอลลาร์คอยรองรับหากเกิดการย่อตัว
Maxi Doge (MAXI): ดาวรุ่งสาย Meme Coin ที่กำลังมาแรง
นอกจากเหรียญหลักที่มีมูลค่าตลาดสูงแล้ว นักลงทุนสายเสี่ยงยังจับตามองโครงการน้องใหม่อย่าง Maxi Doge (MAXI) ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็น “ลูกพี่ลูกน้องสายดุของ Dogecoin” โดยชูจุดขายเรื่องความผันผวนสูงและวัฒนธรรมชุมชนสาย degen ที่กำลังได้รับความนิยม การเปิดตัวเพียง 2 เดือนแรกก็ดึงดูดเงินลงทุนกว่า 2.6 ล้านดอลลาร์เข้ามาแล้ว
Maxi Doge ใช้มาตรฐาน ERC-20 บน Ethereum และเน้นสร้างชุมชนผ่าน Telegram และ Discord พร้อมกิจกรรมแข่งขันเทรดและแผนจับมือกับโปรเจกต์อื่นๆ จุดนี้เองที่ทำให้หลายคนมองว่า MAXI อาจกลายเป็นหนึ่งใน เหรียญมีมมาแรง ของรอบนี้
ปัจจุบันราคาพรีเซลอยู่ที่ 0.00026 ดอลลาร์ และค่อยๆ ปรับขึ้นในแต่ละรอบ โดยมีระบบ Staking ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 129% APY (แต่คาดว่าจะลดลงเมื่อมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น) ทำให้ถูกยกให้เป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา มากที่สุดแห่งปีนี้
ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถเข้าไป ซื้อ Maxi Doge ได้ผ่าน MetaMask หรือ Best Wallet ผ่านเว็บไซต์ทางการ ขณะที่กองทุน “Maxi Fund” ซึ่งถือครองโทเค็นประมาณ 25% ของอุปทานทั้งหมด จะถูกนำมาใช้เพื่อการตลาดและการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในอนาคตไปที่เว็บไซต์ Maxi Doge
