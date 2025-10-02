XRP จ่อแตะ $3! ตลาดคึกคักหลังลุ้นไฟเขียวกองทุน ETF
ราคาเหรียญ Ripple (XRP) กำลังพุ่งเข้าใกล้ระดับ 3 ดอลลาร์ ท่ามกลางความคาดหวังของตลาดต่อการตัดสินใจอนุมัติกองทุน Spot XRP ETF ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) มีกำหนดจะพิจารณาคำขอของ Grayscale และบริษัทจัดการสินทรัพย์อีก 5 แห่งระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ จะทำให้ XRP กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลตัวที่ 3 ต่อจาก Bitcoin และ Ethereum ที่มีกองทุน ETF เป็นของตัวเอง
การตัดสินใจครั้งนี้จึงเป็นที่จับตามองอย่างมาก เพราะหาก SEC ไฟเขียวกองทุน XRP ETF ก็อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคาให้พุ่งสูงขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ
นักลงทุนสถาบันแห่เก็บ XRP ท่ามกลางข่าวดีจาก Ripple
ความสนใจในเหรียญ XRP จากนักลงทุนสถาบันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่อง ETF เท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่ตลาดตราสารอนุพันธ์อย่างเห็นได้ชัด ข้อมูลจาก CME Group เผยว่า ปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Open Interest) ของ XRP มีมูลค่าทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์แล้ว ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในบรรดาตราสารอนุพันธ์คริปโตในไตรมาสนี้
นอกจากนี้ CME Group ยังมีแผนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Options ของ XRP และ Micro XRP ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนในวงกว้างสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ XRP ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการกำกับดูแลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นคือการที่บริษัท Ripple ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารในสหรัฐฯ กับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงิน (OCC) หากได้รับการอนุมัติ จะทำให้ Ripple สามารถเข้าถึงระบบธนาคารของสหรัฐฯ ได้โดยตรง ซึ่งจะยิ่งดึงดูดความไว้วางใจจากนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ Ripple พยายามสร้างความร่วมมือกับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม ก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นเช่นกัน โดยล่าสุดมีข่าว การร่วมมือระหว่าง SWIFT และ Chainlink ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันในบทบาทโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแห่งอนาคตที่น่าจับตา
นอกจากปัจจัยภายนอกแล้ว ความเคลื่อนไหวภายในองค์กร Ripple เองก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจ โดยล่าสุดมีรายงานว่า David Schwartz ได้ลาออกจากตำแหน่ง CTO ของ Ripple ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางของบริษัทและราคาเหรียญในระยะยาว
นักวิเคราะห์มองบวก! XRP ใกล้เบรกสามเหลี่ยมขาลง
ในมุมมองทางเทคนิค ราคา XRP ยังคงอยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง โดยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมขาลง (Descending Triangle) มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ซึ่งราคามีการทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ ในขณะที่แนวรับสำคัญที่ 2.70 ดอลลาร์ยังคงทำงานได้อย่างแข็งแกร่ง
ปัจจุบัน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day MA) ที่ระดับ 2.96 ดอลลาร์ ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญที่คอยกดดันราคาไว้ ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ย 100 วัน (100-day MA) ที่ 2.61 ดอลลาร์ ทำหน้าที่เป็นแนวรับในระยะสั้น แท่งเทียนล่าสุดที่มีลักษณะไส้ยาวแต่เนื้อเทียนสั้นบ่งชี้ถึงความลังเลของตลาด โดยที่ทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายยังไม่มีใครคุมเกมได้อย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่า ราคา XRP กำลังมีโอกาสดีดตัวครั้งสำคัญ หากสามารถยืนเหนือแนวรับหลักได้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบวกที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิด
สำหรับดัชนี RSI อยู่ที่ระดับ 40 ซึ่งสะท้อนถึงโมเมนตัมที่ยังอ่อนแอและยังไม่มีสัญญาณบวกที่ชัดเจน ในสถานการณ์ที่ดีที่สุด หากราคา XRP สามารถทะลุและปิดเหนือระดับ 3.00 ดอลลาร์ได้อย่างชัดเจน อาจมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 3.25 และ 3.42 ดอลลาร์ได้
ในทางกลับกัน หากไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 2.90 ดอลลาร์ไปได้ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะย่อตัวกลับลงมาทดสอบแนวรับที่ 2.70 ดอลลาร์อีกครั้ง สำหรับภาพรวมในระยะยาว นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
นักลุงทุนแห่จับตา Bitcoin Hyper หลังยอด Presale โตต่อเนื่อง
Bitcoin Hyper ($HYPER) กลายเป็นคริปโตที่ได้รับความสนใจในปี 2025 โดยระดมทุนได้ถึง 19.3 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงสองเดือน ท่ามกลางกระแส Bitcoin ที่มีแนวโน้มแตะระดับสูงสุดใหม่ และการคึกคักของตลาด Altcoin โดยโปรเจกต์นี้เป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) ที่ตั้งเป้าปลดล็อกศักยภาพของ Bitcoin ในโลก DeFi, dApps และ Meme Culture
Bitcoin Hyper เข้ามาแก้ปัญหาความล่าช้า ค่าธรรมเนียมสูง และข้อจำกัดของ Bitcoin เดิม ด้วยความสามารถในการประมวลผลหลายหมื่นธุรกรรมต่อวินาที ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมความปลอดภัยจาก Zero-Knowledge Proof (ZKP) นอกจากนี้ยังรองรับการสร้าง Meme Coin, DeFi บน BTC, ระบบ Cross-Chain ระหว่าง BTC, ETH และ SOL
ด้วยโครงสร้าง Presale ที่โปร่งใสและราคายังอยู่ในช่วงต้น ทำให้ HYPER น่าดึงดูดในหมู่นักลงทุน เหรียญนี้ถูกออกแบบให้ใช้เป็น Gas, รางวัล Staking และ Governance Token ช่วยเพิ่มบทบาทของผู้ถือเหรียญในระบบนิเวศ พร้อมเปิดทางให้ BTC ถูกใช้งานจริงในโลก DeFi และ NFT เพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาว
ถ้าคุณกำลังรวบรวมข้อมูล Bitcoin Hyper ขอแนะนำให้เริ่มที่ บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Bitcoin Hyper แบบละเอียด เพื่อจัดลำดับประเด็นสำคัญ
พบสรุปสำคัญใน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนใน X และ ช่อง Telegramไปยัง Bitcoin Hyper