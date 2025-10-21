สัญญาณมาแล้ว! XRP จ่อทะลุ $3 รับกระแส Altcoin Season
ตลาดคริปโตเริ่มส่งสัญญาณการหมุนเวียนของเงินทุนครั้งใหม่ โดยข้อมูลล่าสุดชี้ว่านักลงทุนในตลาด Options กำลังหันมาให้ความสนใจในเหรียญ Altcoin อย่าง XRP และ Solana (SOL) มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สวนทางกับความเชื่อมั่นใน Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ที่ยังคงทรงตัว สิ่งนี้อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของ Altcoin Season รอบใหม่ ที่ราคา XRP อาจเป็นหนึ่งในดาวเด่นที่น่าจับตา
ปัจจัยมหภาคก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญ โดยล่าสุดมีข่าวว่า ภาวะชัตดาวน์ของสหรัฐฯ อาจใกล้สิ้นสุดลง ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อการอนุมัติ Altcoin ETF ที่ค้างอยู่ และกระตุ้นตลาดโดยรวม
สัญญา Options ฟ้องแรงซื้อ! XRP และ SOL กำลังเป็นขาขึ้น
ข้อมูลจาก Amberdata เผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในตลาด Options ผ่านตัวชี้วัด 25-delta risk reversal ซึ่งใช้วัดความเชื่อมั่นของนักลงทุนระหว่าง Call options (เดิมพันขาขึ้น) และ Put options (ป้องกันความเสี่ยงขาลง) โดยล่าสุดพบว่าค่า risk reversal ของ XRP และ Solana ได้ปรับตัวเป็นบวกสำหรับสัญญาที่จะหมดอายุในวันที่ 31 ตุลาคม, 28 พฤศจิกายน และ 26 ธันวาคม ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยอมจ่ายพรีเมียมสูงขึ้นเพื่อเดิมพันว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายปี
ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากตลาดเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งส่งผลให้มูลค่าตลาดหายไปกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยราคา XRP ร่วงจากระดับ 2.80 ดอลลาร์ลงไปที่ 1.77 ดอลลาร์ และ SOL ดิ่งจาก 220 ดอลลาร์สู่ 188 ดอลลาร์ แต่หลังเหตุการณ์ดังกล่าว นักลงทุนกลับเริ่มโยกย้ายความสนใจมายัง Altcoin ทั้งสองนี้อีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรง แต่ก็มีสัญญาณการฟื้นตัวที่น่าสนใจเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ราคา Ripple (XRP) ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด หลังมีข่าวดีจากการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากฝั่งสถาบัน
ในทางกลับกัน ความเชื่อมั่นใน Bitcoin ยังคงเป็นลบในทุกสัญญาจนถึงเดือนกันยายน 2026 ขณะที่ Ethereum มีทิศทางผสมผสาน โดยมีแนวโน้มเป็นลบจนถึงเดือนธันวาคมก่อนจะพลิกกลับมาเป็นบวกเล็กน้อยในปี 2026 ข้อมูลนี้ตอกย้ำแนวโน้มที่นักลงทุนอาจกำลังเตรียมย้ายเงินทุนจากเหรียญใหญ่ไปยัง Altcoin ที่มีโอกาสเติบโตสูงกว่า โดย XRP และ Solana เริ่มได้รับการพูดถึงในฐานะเหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 มากขึ้นเรื่อยๆ
รูปแบบกราฟบ่งชี้ขาขึ้น! XRP กับเส้นทางสู่ 3.15 ดอลลาร์
ในมุมมองทางเทคนิค ราคา XRP กำลังเคลื่อนไหวในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร (symmetrical triangle) หลังจากการปรับฐานครั้งใหญ่ โดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ประมาณ 2.72 ดอลลาร์ และแนวรับที่ 2.26 ดอลลาร์ ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day EMA) ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น 200 วัน ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้น
นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเลื่อนอนุมัติ XRP ETF ที่ทำให้ตลาดสั่นคลอน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ต้องนำมาพิจารณาควบคู่ไปกับกราฟราคา
ดัชนี RSI อยู่ที่ประมาณ 37 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่ยังไม่แข็งแกร่งนัก และการปรากฏของแท่งเทียนรูปแบบ spinning top บริเวณ 2.40 ดอลลาร์ แสดงถึงความลังเลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์มองว่าหากราคา XRP สามารถทะลุแนวต้าน 2.72 ดอลลาร์ไปได้ เป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ 3.15 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน หากราคาทะลุแนวรับที่ 2.26 ดอลลาร์ลงไป อาจเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 2.02 ดอลลาร์ และ 1.77 ดอลลาร์ ตามลำดับ นักลงทุนจึงควรจับตาระดับราคาสำคัญเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางต่อไปของ XRP ท่ามกลางกระแส Altcoin ที่กำลังก่อตัวขึ้น
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมของแนวโน้มในระยะยาวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
จับตา $HYPER! Layer-2 บน SVM พุ่งแรงรับกระแส Altcoin Boom
Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว หลังระดมทุนได้กว่า 22.3 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงสองเดือน ท่ามกลางกระแสตลาด Altcoin ที่เริ่มร้อนแรงและความคาดหวังว่า Bitcoin จะทำจุดสูงสุดใหม่ โดย $HYPER เป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับศักยภาพของ Bitcoin ให้รองรับ DeFi, dApps และ Meme Culture
จุดเด่นคือความเร็วสูง ค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ และใช้ Zero-Knowledge Proof (ZKP) เพื่อรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้สามารถสร้างโทเค็น ใช้ BTC ใน DeFi หรือเชื่อมต่อ GameFi/NFT จาก Solana มายัง Bitcoin Layer-2 ได้ทันที พร้อมระบบ Cross-Chain ที่รองรับการโอนสินทรัพย์ข้าม BTC, ETH และ SOL อย่างปลอดภัย
แม้จะดูคล้ายเหรียญ Meme แต่ Bitcoin Hyper มีเทคโนโลยีและโครงสร้าง Presale ที่โปร่งใส ไม่มีรอบพิเศษให้ VC และมี Use Case ชัดเจน ทั้งใช้เป็นค่า Gas, รางวัล Staking และโทเค็นสำหรับ Governance จึงนับเป็น Altcoin ที่มีศักยภาพโดดเด่นในปี 2025
หากคุณต้องการมุมมองเพิ่ม Bitcoin Hyper แนะนำให้ใช้ บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ทีละขั้นตอน เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจ
พบสรุปสำคัญใน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper
ยอดระดมทุนล่าสุด
ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:
