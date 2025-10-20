Ripple (XRP) ฟื้นตัวแรง! หลังตลาดร่วงหนัก ลุ้นทะลุแนวต้าน $3
เหรียญ Ripple (XRP) กลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังเผชิญแรงเทขายทั่วทั้งตลาดคริปโต แต่ราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 3 ดอลลาร์ ท่ามกลางความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบที่ยังคงอยู่ โดยก่อนหน้านี้ราคา XRP ได้ร่วงลงเกือบ 50% ไปแตะระดับ 1.50 ดอลลาร์ ก่อนจะฟื้นตัวกลับมายืนเหนือ 2.50 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวของ Bitcoin เช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจากการใช้งานในระดับสถาบัน แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงเปราะบาง
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว มุมมองจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยล่าสุดมีรายงานว่า DeepSeek AI ได้คาดการณ์ว่าราคา XRP อาจพุ่งขึ้นหลายเท่าตัวภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาว
ปัจจัยหนุนหลังการฟื้นตัวของ Ripple และการเติบโตในระดับสถาบัน
หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ Ripple คือการเข้าซื้อกิจการ GTreasury ผู้นำด้านการจัดการคลังระดับโลก ด้วยมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินเต็มรูปแบบ โดยช่วยให้ Ripple สามารถขยายการเข้าถึงไปยังลูกค้าองค์กรกว่า 1,000 รายใน 160 ประเทศทั่วโลก และมีเป้าหมายที่จะผสานการจัดการเงินสดและสภาพคล่องเข้ากับการชำระดุลบนเทคโนโลยีบล็อกเชน
นอกจากนี้ Ripple ยังได้รับความชัดเจนด้านกฎระเบียบมากขึ้น หลังจากหน่วยงาน Standard Custody & Trust ในเครือได้รับจดหมาย “no-action letter” จาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ซึ่งอนุญาตให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผ่านการรับรอง (Qualified Custodian) ได้ ความคืบหน้านี้ช่วยเสริมสร้างความน่าสนใจของ XRP ในหมู่นักลงทุนสถาบัน และปูทางไปสู่การบูรณาการเข้ากับระบบการเงินแบบดั้งเดิมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน Ripple ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจในยุโรปอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีการเข้าพบกับ Gilles Roth รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของลักเซมเบิร์ก เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการขอใบอนุญาตและการขยายธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของยุโรปที่กำลังผลักดันการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างจริงจัง
วิเคราะห์แนวโน้มราคา Ripple (XRP) ท่ามกลางความท้าทาย
ในเชิงเทคนิค แนวรับสำคัญของราคา Ripple ที่โซน 1.50 ดอลลาร์ ซึ่งมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 สัปดาห์ (100-week SMA) รองรับอยู่ สามารถต้านทานแรงเทขายไว้ได้ การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วกลับมายืนเหนือ 2.40 ดอลลาร์เป็นสัญญาณของความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อยังคงต้องเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งบริเวณ 3.60 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่มีสถานะขาย (Short Position) กระจุกตัวอยู่เป็นจำนวนมาก ข้อมูลสภาพคล่องบนเครือข่าย (On-chain liquidity) บ่งชี้ว่าหากราคาสามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้ อาจกระตุ้นให้เกิดการล้างพอร์ตสถานะขายและส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่าจับตาในระยะกลางถึงระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการอนุมัติคำขอจัดตั้งกองทุน XRP ETF ทั้ง 5 ฉบับ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ (U.S. government shutdown) ปัจจัยนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและชะลอการเติบโตของราคาในระยะสั้น แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของ Ripple จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เสถียรภาพของราคายังคงขึ้นอยู่กับความชัดเจนด้านกฎระเบียบ การอนุมัติ ETF และสภาวะตลาดคริปโตโดยรวม นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวของตลาด XRP ที่ผันผวนหลังการยื่นขอจัดตั้ง ETF 5x ก็เป็นอีกปัจจัยที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลต่อทิศทางราคาในอนาคตได้
Pepenode จุดกระแส Gamified Mining โฉมใหม่
Pepenode เหรียญคริปโตใหม่ที่มาแรงในปี 2025 กำลังสร้างกระแสด้วยแนวคิด “MINE-TO-EARN” ที่ผสานการขุดเสมือน การ Staking และกลไก Burn แบบ Deflationary เข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถเริ่มสร้าง “เหมืองเสมือน” และรับรางวัลได้ทันทีที่ซื้อโทเค็น ส่งผลให้ยอด Presale ทะลุ 1.7 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันรวดเร็ว
จุดเด่นของ Pepenode คือการเปลี่ยนช่วง Presale ให้กลายเป็นเกมแบบอินเทอร์แอคทีฟ ผู้ใช้งานสามารถซื้อ Miner Node อัปเกรด Facility เพื่อเพิ่ม Hashpower และรับรางวัลผ่านแดชบอร์ด พร้อมระบบ Tiered Rewards สำหรับผู้เข้าร่วมช่วงแรก และกลไกเผาโทเค็น 70% เพื่อสร้างความขาดแคลนในระยะยาว
โครงการยังมีระบบป้องกันบอท พร้อมแผนย้ายการขุดขึ้น On-Chain หลัง TGE โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC หรือ Private Sale ทำให้ทุกคนเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียมผ่านระบบราคาขายแบบไต่ระดับ เมื่อรวมกับธีม Pepe/Meme และ Utility ที่จับต้องได้ Pepenode จึงเป็นโปรเจกต์ที่น่าจับตาในตลาดคริปโตช่วงถัดไป
หากคุณต้องการตัดสินใจภายในระยะเวลาอันสั้น อย่าลืมอ่าน บทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Pepenode แบบละเอียด เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Pepenode
รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Pepenode ควบคู่กับการติดตาม X และ ช่อง Telegram
