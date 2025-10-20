BTC $110,315.45 3.09%
XRP ข่าวล่าสุด

Ripple (XRP) ฟื้นตัวแรง! หลังตลาดร่วงหนัก ลุ้นทะลุแนวต้าน $3

XRP
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อัปเดตล่าสุด: 
เหรียญ Ripple (XRP) กำลังฟื้นตัว โดยมีพื้นหลังเป็นกราฟราคาและสถาบันการเงิน

เหรียญ Ripple (XRP) กลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังเผชิญแรงเทขายทั่วทั้งตลาดคริปโต แต่ราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 3 ดอลลาร์ ท่ามกลางความผันผวนของตลาดและความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบที่ยังคงอยู่ โดยก่อนหน้านี้ราคา XRP ได้ร่วงลงเกือบ 50% ไปแตะระดับ 1.50 ดอลลาร์ ก่อนจะฟื้นตัวกลับมายืนเหนือ 2.50 ดอลลาร์ได้สำเร็จ ซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวของ Bitcoin เช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจากการใช้งานในระดับสถาบัน แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงเปราะบาง

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว มุมมองจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยล่าสุดมีรายงานว่า DeepSeek AI ได้คาดการณ์ว่าราคา XRP อาจพุ่งขึ้นหลายเท่าตัวภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาว

ปัจจัยหนุนหลังการฟื้นตัวของ Ripple และการเติบโตในระดับสถาบัน

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของ Ripple คือการเข้าซื้อกิจการ GTreasury ผู้นำด้านการจัดการคลังระดับโลก ด้วยมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินเต็มรูปแบบ โดยช่วยให้ Ripple สามารถขยายการเข้าถึงไปยังลูกค้าองค์กรกว่า 1,000 รายใน 160 ประเทศทั่วโลก และมีเป้าหมายที่จะผสานการจัดการเงินสดและสภาพคล่องเข้ากับการชำระดุลบนเทคโนโลยีบล็อกเชน

นอกจากนี้ Ripple ยังได้รับความชัดเจนด้านกฎระเบียบมากขึ้น หลังจากหน่วยงาน Standard Custody & Trust ในเครือได้รับจดหมาย “no-action letter” จาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ซึ่งอนุญาตให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผ่านการรับรอง (Qualified Custodian) ได้ ความคืบหน้านี้ช่วยเสริมสร้างความน่าสนใจของ XRP ในหมู่นักลงทุนสถาบัน และปูทางไปสู่การบูรณาการเข้ากับระบบการเงินแบบดั้งเดิมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน Ripple ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจในยุโรปอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้มีการเข้าพบกับ Gilles Roth รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของลักเซมเบิร์ก เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการขอใบอนุญาตและการขยายธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของยุโรปที่กำลังผลักดันการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างจริงจัง

วิเคราะห์แนวโน้มราคา Ripple (XRP) ท่ามกลางความท้าทาย

ในเชิงเทคนิค แนวรับสำคัญของราคา Ripple ที่โซน 1.50 ดอลลาร์ ซึ่งมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 สัปดาห์ (100-week SMA) รองรับอยู่ สามารถต้านทานแรงเทขายไว้ได้ การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วกลับมายืนเหนือ 2.40 ดอลลาร์เป็นสัญญาณของความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อยังคงต้องเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งบริเวณ 3.60 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่มีสถานะขาย (Short Position) กระจุกตัวอยู่เป็นจำนวนมาก ข้อมูลสภาพคล่องบนเครือข่าย (On-chain liquidity) บ่งชี้ว่าหากราคาสามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้ อาจกระตุ้นให้เกิดการล้างพอร์ตสถานะขายและส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่าจับตาในระยะกลางถึงระยะยาว

XRP เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ในการโอนเงิน 20-10-2025

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการอนุมัติคำขอจัดตั้งกองทุน XRP ETF ทั้ง 5 ฉบับ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ (U.S. government shutdown) ปัจจัยนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและชะลอการเติบโตของราคาในระยะสั้น แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของ Ripple จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เสถียรภาพของราคายังคงขึ้นอยู่กับความชัดเจนด้านกฎระเบียบ การอนุมัติ ETF และสภาวะตลาดคริปโตโดยรวม นอกจากนี้ ความเคลื่อนไหวของตลาด XRP ที่ผันผวนหลังการยื่นขอจัดตั้ง ETF 5x ก็เป็นอีกปัจจัยที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจส่งผลต่อทิศทางราคาในอนาคตได้

Pepenode จุดกระแส Gamified Mining โฉมใหม่

Pepenode เหรียญคริปโตใหม่ที่มาแรงในปี 2025 กำลังสร้างกระแสด้วยแนวคิด “MINE-TO-EARN” ที่ผสานการขุดเสมือน การ Staking และกลไก Burn แบบ Deflationary เข้าไว้ด้วยกัน โดยสามารถเริ่มสร้าง “เหมืองเสมือน” และรับรางวัลได้ทันทีที่ซื้อโทเค็น ส่งผลให้ยอด Presale ทะลุ 1.7 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันรวดเร็ว

ภาพของ Pepenode ที่น่าสนใจและมีสีสันสดใส 14-10-2025

จุดเด่นของ Pepenode คือการเปลี่ยนช่วง Presale ให้กลายเป็นเกมแบบอินเทอร์แอคทีฟ ผู้ใช้งานสามารถซื้อ Miner Node อัปเกรด Facility เพื่อเพิ่ม Hashpower และรับรางวัลผ่านแดชบอร์ด พร้อมระบบ Tiered Rewards สำหรับผู้เข้าร่วมช่วงแรก และกลไกเผาโทเค็น 70% เพื่อสร้างความขาดแคลนในระยะยาว

โครงการยังมีระบบป้องกันบอท พร้อมแผนย้ายการขุดขึ้น On-Chain หลัง TGE โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC หรือ Private Sale ทำให้ทุกคนเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียมผ่านระบบราคาขายแบบไต่ระดับ เมื่อรวมกับธีม Pepe/Meme และ Utility ที่จับต้องได้ Pepenode จึงเป็นโปรเจกต์ที่น่าจับตาในตลาดคริปโตช่วงถัดไป

หากคุณต้องการตัดสินใจภายในระยะเวลาอันสั้น อย่าลืมอ่าน บทวิเคราะห์ราคา Pepenode หรือดูคู่มือวิธีซื้อ Pepenode แบบละเอียด เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Pepenode

รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Pepenode ควบคู่กับการติดตาม X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

PEPENODE
+10%
$1,881,925.99 Raised so far
$0.001004 → $0.0011094

ราคาจะถูกปรับขึ้นอีกครั้งภายใน:

Loading countdown...
เยี่ยมชม Pepenode.io

[/su_note]

