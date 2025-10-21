BTC $108,042.15 -2.95%
XRP ข่าวล่าสุด

การเลื่อนอนุมัติ ETF สร้างแรงกดดันต่อตลาด XRP นักลงทุนจับตาระดับราคาใหม่ก่อนสิ้นเดือนตุลาคม

XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
แว่นขยายโฟกัสที่เหรียญ XRP ท่ามกลางข่าวและเอกสารเบลอ

ความคาดหวังต่อการอนุมัติ XRP ETF ที่เคยเป็นหนึ่งในปัจจัยบวกสำคัญของตลาด ต้องสะดุดลงเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐฯ ยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาจะล่าช้าออกไปอย่างน้อยหนึ่งเดือน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสั่นคลอน และราคาของ XRP เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังในช่วงปลายเดือนตุลาคม

การชะลอของกระบวนการครั้งนี้เกิดขึ้นจาก “shutdown” ภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ซึ่งทำให้แผนการอนุมัติผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ต้องหยุดชั่วคราว เดิมทีวันที่ 18 ตุลาคมถูกคาดหมายว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่สำหรับ XRP ETF แต่สุดท้ายก็ต้องเลื่อนออกไปแบบไร้กำหนด

ตารางรายชื่อ XRP ETF ที่ยื่นต่อ SEC พร้อมสถานะล่าสุด

แรงกดดันทางเทคนิคยังไม่คลาย – นักลงทุน XRP ต้องระวังสัญญาณขาลง

ในขณะที่หลายคนยังรอความชัดเจนจากฝั่งกฎระเบียบ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเตือนว่ากราฟของ XRP กำลังส่งสัญญาณ “อ่อนแรง” ชัดเจน หลังจากราคาปรับฐานต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือน โดยรูปแบบ “Death Cross” ได้ก่อตัวขึ้น — เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (50 วัน) ตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว (200 วัน) ซึ่งตามสถิติแล้วมักจะเป็นสัญญาณขาลงที่นักเทรดไม่อยากเห็น

ระดับราคาที่นักวิเคราะห์ให้ความสำคัญอยู่ที่โซนแนวรับ 2.00 ดอลลาร์ หากหลุดต่ำกว่าจุดนี้ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะตลาดหมีสำหรับ XRP จะเพิ่มสูงขึ้นอีกมาก นักเทรดจึงควรใช้กลยุทธ์แบบ “ป้องกันความเสี่ยง” มากกว่าการเปิดสถานะเก็งกำไรเชิงรุกในช่วงนี้

มุมมองเชิงกลยุทธ์: เน้นถือระยะยาวและจับตาแนวต้านสำคัญ

แม้สัญญาณทางเทคนิคจะยังไม่สดใส แต่หลายฝ่ายยังคงเชื่อว่าแรงซื้อมหาศาลอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะหากมีข่าวบวกเกี่ยวกับ ETF หรือข้อตกลงใหม่จากฝั่ง Ripple Labs เอง นักลงทุนระยะยาวบางรายมองว่าการปรับฐานรอบนี้เป็นโอกาสทองในการสะสมสินทรัพย์

การฟื้นตัวของราคา XRP ในอนาคตอาจจะกลายเป็นกรณีศึกษาสำคัญของนักลงทุนที่เชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐาน เพราะแม้จะมีแรงขายในระยะสั้น แต่เครือข่ายของ Ripple ยังคงมีการใช้งานจริงในภาคธุรกิจการเงินระดับโลกต่อเนื่อง

กระแสใหม่จากเครื่องมือวิเคราะห์ AI และแนวโน้มปลายปี 2025

ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ปัจจุบันมีการใช้ AI เข้ามาช่วยคาดการณ์แนวโน้มราคามากขึ้น ซึ่งบางแพลตฟอร์มเช่น DeepSeek ทำนายราคา XRP พร้อมพุ่งก่อนสิ้นปี 2025 โดยประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการถือครองของนักลงทุนรายใหญ่ (whale wallets) กับกิจกรรมบนเครือข่าย Ripple ที่เริ่มฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ

หากสถานการณ์เป็นไปตามที่คาด การทะลุแนวต้านที่ 3 ดอลลาร์อาจกลายเป็นสัญญาณทางจิตวิทยาสำคัญที่ดึงเม็ดเงินใหม่กลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง — ทำให้ XRP กลับมาครองตำแหน่งหนึ่งในสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าจับตาที่สุดในรอบปี

นักลงทุนเริ่มหันมามองเหรียญใหม่ช่วงตลาดชะลอ

ในช่วงที่ตลาด XRP ยังไม่ชัดเจน นักลงทุนจำนวนไม่น้อยเริ่มหันไปมองโปรเจกต์ใหม่ที่มีศักยภาพเติบโตสูง หนึ่งในนั้นคือโทเค็นนวัตกรรมที่มาพร้อมแนวคิด “เรียนรู้พร้อมสร้างรายได้” อย่าง Pepenode ซึ่งเปิดให้ผู้ใช้สามารถขุดเหรียญผ่านเกมบนมือถือได้จริง

โมเดลนี้ดึงดูดกลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่ที่ไม่ต้องการเสี่ยงสูง เพราะเข้าใจระบบการทำงานของบล็อกเชนผ่านประสบการณ์การเล่นเกม จึงกลายเป็น เหรียญมีมน้องใหม่ ที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้

ภาพรวมของตลาดคริปโตปี 2025: ความหวังยังไม่ดับ

แม้สถานการณ์ XRP จะยังไม่แน่นอน แต่นักลงทุนจำนวนมากเชื่อว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงสะสมพลังเพื่อก้าวเข้าสู่รอบกระทิงใหม่ หลายสำนักวิเคราะห์มองว่า เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 จะเป็นปีแห่งการเติบโตของสินทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง เช่น เหรียญที่มีการนำไปใช้จริงในระบบการเงิน หรือมีเทคโนโลยี Layer-2 ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรม

ในขณะเดียวกัน ตลาด Altcoin ก็ยังคงคึกคัก โดยมีหลายเหรียญที่กลับมาฟื้นตัวเร็วเกินคาด ทำให้ถูกยกให้เป็น เหรียญ Altcoin ยอดนิยม ที่สร้างโอกาสการเติบโตในรอบใหม่

บทสรุป: XRP ยังไม่จบเกม แต่ต้องผ่านด่านสำคัญก่อนกลับตัว

ในภาพรวม ตลาดยังให้ความสนใจ XRP อย่างต่อเนื่อง แม้ต้องเจอกับแรงกดดันจากการเลื่อน ETF และสัญญาณเทคนิคที่อ่อนแรง แต่การเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินและการเติบโตของระบบนิเวศ Ripple ยังคงสร้างความหวังในระยะยาว

นักลงทุนจึงควรติดตามปัจจัยทั้งด้านเทคนิคและพื้นฐานควบคู่กัน โดยเฉพาะแนวต้านสำคัญที่ 3 ดอลลาร์ ซึ่งหาก XRP สามารถฝ่าขึ้นไปได้ อาจกลายเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการกลับเข้าสู่ขาขึ้นอีกครั้ง

