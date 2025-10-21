BTC $108,042.15 -2.95%
วงการคริปโต

ที่ปรึกษาทรัมป์ชี้ ชัตดาวน์ US จ่อจบสัปดาห์นี้! เหรียญไหนได้อานิสงส์บ้าง?

Bitcoin BTC Donald Trump ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ที่ปรึกษา Trump ชี้ภาวะชัตดาวน์สหรัฐฯ จ่อจบสัปดาห์นี้

ตลาดคริปโตกลับมามีความหวังอีกครั้ง หลังนาย Kevin Hassett ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจของทำเนียบขาวในยุค Donald Trump ออกมาคาดการณ์ว่า ภาวะชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อมานานกว่า 3 สัปดาห์ “มีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดลงในสัปดาห์นี้” ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณบวกครั้งสำคัญ และช่วยปลดล็อกความคืบหน้าด้านกฎระเบียบคริปโตที่หยุดชะงักไป โดยเฉพาะการอนุมัติกองทุน ETF ของเหรียญ Altcoin ที่หลายคนรอคอย

Kevin Hassett ชี้ภาวะชัตดาวน์สหรัฐฯ จ่อจบสัปดาห์นี้

“ผมคิดว่าการปิดตัวของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับ Schumer น่าจะสิ้นสุดลงภายในสัปดาห์นี้” Hassett กล่าวในรายการ Squawk Box ของ CNBC เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยเขาหมายถึง Chuck Schumer ผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภา ซึ่งถูกพรรครีพับลิกันกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของการปิดตัวของรัฐบาลในครั้งนี้

Hassett ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “พรรคเดโมแครตสายกลางจะเดินหน้าต่อ และจะช่วยให้เราสามารถเปิดการทำงานของรัฐบาลได้อีกครั้ง ซึ่งจากนั้นเราจะสามารถเจรจาเกี่ยวกับนโยบายใด ๆ ที่พวกเขาต้องการเจรจาภายใต้กระบวนการที่เป็นทางการ”

อย่างไรก็ตาม หากความพยายามนี้ไม่เป็นผล รัฐบาล Trump อาจใช้ “มาตรการที่เข้มงวดขึ้น” เพื่อกดดันให้พรรคเดโมแครตให้ความร่วมมือ Hassett ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนคริปโตได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าเขามีสินทรัพย์ใน Coinbase มูลค่ามากกว่า $1 ล้าน

นอกจากนี้ Hassett ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกสามอันดับแรกของ Trump ที่อาจเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) คนใหม่แทน Jerome Powell ในเดือนพฤษภาคม ปี 2026

ภาวะชัตดาวน์ฉุดรั้งการอนุมัติ Altcoin ETF ของ XRP และ Solana

ภาวะชัตดาวน์ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และดำเนินมาเป็นวันที่ 20 แล้ว ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมคริปโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาอนุมัติกองทุน Spot ETF ของเหรียญ Altcoin หลายตัวที่กำลังอยู่ใน “ขั้นตอนสุดท้าย” กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)

ตามรายงานระบุว่า การยื่นขอจัดตั้งกองทุน ETF ของเหรียญชั้นนำอย่าง XRP, Solana (SOL) และ Litecoin (LTC) กำลังเผชิญกับความล่าช้าอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากการปิดหน่วยงานรัฐบาลทำให้กระบวนการพิจารณาต้องหยุดชะงักลง การสิ้นสุดของภาวะชัตดาวน์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การตัดสินใจในเรื่องนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้

แผนสำรอง Bitcoin ของ Trump และกฎหมายคริปโตสะดุด

นอกเหนือจากประเด็น ETF แล้ว ภาวะชัตดาวน์ยังส่งผลกระทบต่อการหารือเกี่ยวกับนโยบายคริปโตในระดับมหภาคอีกด้วย ก่อนหน้านี้ในช่วงกลางเดือนกันยายน สมาชิกสภาคองเกรสได้มีการประชุมร่วมกับผู้นำในอุตสาหกรรม 18 คน รวมถึง Michael Saylor จาก MicroStrategy เพื่อหารือแนวทางการผลักดันนโยบาย “Strategic Bitcoin Reserve” ของ Donald Trump

ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนั้นคือการพิจารณาร่างกฎหมาย BITCOIN Act ที่เสนอโดยวุฒิสมาชิก Cynthia Lummis ซึ่งจะเอื้อให้รัฐบาลสามารถเข้าซื้อ Bitcoin ได้ “โดยไม่กระทบต่องบประมาณ” แต่การหารือทั้งหมดต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากภาวะชัตดาวน์ที่เกิดขึ้น ทำให้ความคืบหน้าด้านกฎหมาย Bitcoin ที่สำคัญต้องล่าช้าออกไป

มุมมองสวนทางและความเคลื่อนไหวล่าสุดของฝั่งเดโมแครต

แม้ว่านาย Hassett จะแสดงความเชื่อมั่นว่าภาวะชัตดาวน์จะจบลงในเร็วๆ นี้ แต่ข้อมูลจากแพลตฟอร์มคาดการณ์อย่าง Polymarket กลับให้มุมมองที่แตกต่างออกไป โดยมีโอกาสถึง 72% ที่ภาวะชัตดาวน์จะยืดเยื้อนานกว่า 30 วัน หรือดำเนินไปจนถึงอย่างน้อยวันที่ 31 ตุลาคม

ผลโหวตความเห็น ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะปิดทำการนานกว่า 30 วันหรือไม่ ที่มา: Polymarket
ที่มา: Polymarket

อย่างไรก็ตาม การทำงานด้านกฎระเบียบก็ไม่ได้หยุดนิ่งไปเสียทั้งหมด มีรายงานว่าวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตมีกำหนดการจัดประชุมโต๊ะกลม (roundtable) กับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำในวงการคริปโต เช่น Coinbase, Circle และ Ripple ในวันพุธที่จะถึงนี้ เพื่อหารือถึงแนวทางการผลักดันร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตของสหรัฐฯ ต่อไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังคงมีความพยายามในการขับเคลื่อนกฎระเบียบแม้จะอยู่ในช่วงภาวะชัตดาวน์ก็ตาม

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
