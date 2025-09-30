XRP พุ่งแรง! ลุ้น 6 ปัจจัย ETF ดันทะลุ $4 เดือนตุลาคมนี้
ราคา XRP กำลังเคลื่อนไหวอย่างน่าจับตา โดยล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ 2.89 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.89% ในช่วงที่ผ่านมา ด้วยปริมาณการซื้อขายรายวันที่สูงถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าตลาดรวม 173.33 พันล้านดอลลาร์ ปัจจัยสำคัญที่ตลาดกำลังจับตามองคือการตัดสินใจอนุมัติ Spot XRP ETF ถึง 6 ฉบับโดย ก.ล.ต. สหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งอาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางราคาของ XRP ในอนาคตอันใกล้
ปัจจัยเหล่านี้ทำให้หลายฝ่ายต่างให้ความสนใจกับบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประเมินทิศทางที่เป็นไปได้ในระยะยาว
ตลาดตื่นตัว! ลุ้น SEC ไฟเขียว XRP Spot ETF 6 เจ้าใหญ่
เดือนตุลาคมนี้ถือเป็นเดือนที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับ XRP เนื่องจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) มีกำหนดการพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุน Spot XRP ETF ถึง 6 ฉบับจากบริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำ
ไทม์ไลน์การตัดสินใจที่สำคัญประกอบด้วยกองทุนของ Grayscale ในวันที่ 18 ตุลาคม, 21Shares Core XRP Trust ในวันที่ 19 ตุลาคม, และ Bitwise ในวันที่ 20 ตุลาคม ตามมาด้วยกองทุนของ Canary Capital ในวันที่ 23 ตุลาคม และปิดท้ายด้วย WisdomTree ในวันที่ 25 ตุลาคม
การอนุมัติกองทุน ETF เหล่านี้อาจเป็นการเปิดประตูให้เงินทุนจากสถาบันไหลเข้าสู่ตลาด XRP อย่างมหาศาล ซึ่งจะส่งผลบวกต่อราคาอย่างมีนัยสำคัญ ในทางกลับกัน หากคำขอถูกปฏิเสธ อาจสร้างแรงกดดันในการขายในระยะสั้น การที่การตัดสินใจกระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ ทำให้เดือนตุลาคมกลายเป็นช่วงเวลาที่ชี้ชะตาทิศทางราคาของ XRP อย่างแท้จริง
นอกเหนือจากการอนุมัติโดยตรงแล้ว กระแสข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญ โดยมีนักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่าราคา XRP อาจพุ่งสู่ระดับ 5 ดอลลาร์จากข่าวดีเรื่อง Spot ETF ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังในระดับสูงของตลาด
ขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ก็เริ่มส่งสัญญาณบวกเช่นกัน โดยล่าสุดมีรายงานว่าBlackRock และ VanEck ได้เข้าลงทุนใน XRP ผ่านกองทุน Tokenized ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและอาจเป็นแรงหนุนให้ราคาทะยานขึ้นได้ก่อนการตัดสินใจของ ก.ล.ต.
กราฟชี้ขาขึ้น! XRP ส่งสัญญาณบูลรัน จับเป้าราคา $4
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคา XRP กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบช่องสัญญาณขาลง (Descending Channel) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2025 ก่อนที่ราคาจะพุ่งทะยานขึ้นถึง 66% หลังจากทะลุแนวต้านสำคัญไปได้
การวิเคราะห์รูปแบบกราฟในอดีตนี้สอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์อีกกลุ่มที่ชี้ว่าราคา XRP อาจพุ่งแตะ 15-33 ดอลลาร์หากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
ปัจจุบัน แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 2.91 ดอลลาร์ หากสามารถทะลุผ่านไปได้ เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ 2.95 ดอลลาร์ ในขณะที่แนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 2.83 ดอลลาร์ และ 2.75 ดอลลาร์ ตามลำดับ แม้ว่าอินดิเคเตอร์ Moving Average (MA) จะแสดงสัญญาณเชิงลบ แต่ MACD กลับให้ภาพที่แตกต่าง โดยเส้น MACD สีน้ำเงินอยู่เหนือเส้น Signal สีส้ม ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่กำลังก่อตัว
สัญญาณบวกนี้ยังได้รับการยืนยันจากการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่ โดยมีข้อมูลว่าวาฬสถาบันได้เข้าซื้อ XRP เพิ่มในช่วงที่ราคาย่อตัว ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นว่าราคาอาจกลับตัวและพุ่งขึ้นในไม่ช้า
เมื่อใช้เครื่องมือ Fibonacci Extension ในการวิเคราะห์เป้าหมายราคา พบว่าระดับ 1.618 ชี้ไปที่เป้าหมาย 3.48 ดอลลาร์ และระดับ 2.618 ชี้ไปที่ 3.97 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์หลายรายคาดการณ์ว่าราคา XRP มีโอกาสพุ่งขึ้น 35% จากระดับปัจจุบัน ไปสู่เป้าหมายที่ 4 ดอลลาร์ภายในสิ้นเดือนตุลาคม ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาการตัดสินใจของ SEC นอกจากนี้ การคาดการณ์จาก CoinCodex ในระยะยาวมองว่าราคาเฉลี่ยของ XRP อาจอยู่ที่ 3.36 ดอลลาร์ภายในเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งคิดเป็นการเติบโตประมาณ 16% จากราคาปัจจุบัน
นอกจากปัจจัยด้าน ETF และกราฟเทคนิคแล้ว ระบบนิเวศของ XRP เองก็เติบโตอย่างน่าสนใจเช่นกัน โดยล่าสุดมีรายงานว่าเงินทุนไหลเข้าสู่โปรเจกต์ DeFi บน XRP พุ่งสูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นในเดือนตุลาคมนี้
