ส่องพลัง XRP! Doppler Finance โตแรง หนุนลุ้น ETF ปลายปี
ตลาดคริปโตกำลังจับตามองเหรียญ XRP อย่างใกล้ชิด หลังระบบนิเวศ DeFi มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะ Doppler Finance ที่สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้มากกว่า 85 ล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์หลายสำนักเริ่มส่งสัญญาณบวก ชี้ว่าราคา XRP อาจกำลังเข้าสู่ช่วง Bull Run ครั้งประวัติศาสตร์ในเดือนตุลาคมนี้ โดยมีปัจจัยหนุนจากทั้งการยอมรับในภาคสถาบันผ่าน Spot XRP ETF ที่ใกล้จะได้รับการอนุมัติ และสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง
ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจำนวนมากจึงเริ่มหันมาศึกษาบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประเมินโอกาสในการลงทุนอย่างละเอียด
TVL แตะ $85M! Doppler เขย่าตลาด XRP DeFi สร้างยูทิลิตี้ใหม่
Amelie ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโต ได้แสดงความตื่นเต้นต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Doppler Finance แพลตฟอร์ม DeFi บน XRP Ledger ที่กำลังครองพื้นที่ XRPfi อย่างเต็มตัว โดยล่าสุดมีมูลค่าสินทรัพย์ที่ถูกล็อกไว้ในระบบ (Total Value Locked – TVL) ทะลุ 85 ล้านดอลลาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ความสำเร็จของ Doppler Finance สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบันต่อระบบนิเวศของ XRP โดยแพลตฟอร์มนี้เปิดโอกาสให้นำเหรียญ XRP มาฝากใน Vaults เพื่อสร้างผลตอบแทน ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่ตอกย้ำว่า XRP ไม่ได้เป็นเพียงเหรียญสำหรับการชำระเงินอีกต่อไป แต่กำลังขยายบทบาทและประโยชน์ใช้สอย (Utility) เข้าสู่โลกการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งยังได้รับการจับตามองว่าเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนในปี 2025 ท่ามกลางการพัฒนาที่ชัดเจนและการใช้งานจริงที่เพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่
ขณะเดียวกัน นักลงทุนและวาฬสถาบันต่างจับตา XRP อย่างใกล้ชิดในช่วงที่ราคาย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับสำคัญ ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าสะสม
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังสอดคล้องกับข่าวที่ BlackRock และ VanEck เข้าลงทุนใน XRP ผ่าน Tokenized Fund ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นจากฝั่งสถาบันและอาจเป็นแรงหนุนให้ราคาทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่ได้
XRP จ่อระเบิด! ลุ้น ETF หนุนราคาเดือนตุลา เข้าช่วง UPTOber
นอกจากการเติบโตในฝั่ง DeFi แล้ว สัญญาณทางเทคนิคยังบ่งชี้ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับ XRP Bull Run โดยกราฟราคามีรูปแบบที่สอดคล้องกับช่วงก่อนเกิด Altcoin Season ในอดีต ซึ่งมักจะเริ่มต้นในช่วงท้ายปี สอดคล้องกับที่ Amelie ได้กล่าวถึงคำว่า “UPTOBER” ซึ่งหมายถึงเดือนตุลาคมที่ตลาดคริปโตมักจะทำผลงานได้ดีเป็นพิเศษในอดีต
นอกจากนี้ ยังมีนักวิเคราะห์อีกกลุ่มที่ชี้ว่า ราคา XRP อาจพุ่งแตะ 15-33 ดอลลาร์ หากรูปแบบกราฟในอดีตที่เคยเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกครั้ง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาว
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามคือกระแสข่าวจาก Motley Fool ที่ระบุว่าการอนุมัติ Spot XRP ETF หลายกองทุนอาจเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ หากเกิดขึ้นจริง จะเป็นการเปิดประตูให้เม็ดเงินมหาศาลจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปไหลเข้าสู่ XRP ได้โดยตรงผ่านโบรกเกอร์แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับ Bitcoin และ Ethereum ETF มาแล้ว
ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ล่าสุดที่คาดการณ์ว่า การอนุมัติ Spot ETF อาจหนุนราคา XRP สู่เป้าหมาย 5 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนต่างให้ความสนใจ
ด้วยปัจจัยบวกที่ถาโถมเข้ามาพร้อมกัน ทั้งการเติบโตของ DeFi, ความคาดหวังเรื่อง ETF และสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ทำให้ XRP กลายเป็นหนึ่งในเหรียญ Altcoin ที่น่าจับตามองมากที่สุดในรอบวัฏจักรปัจจุบัน และเดือนตุลาคมนี้อาจเป็นเดือนที่ชี้ชะตาอนาคตราคาของ XRP
HYPER จุดกระแสใหม่! ปลดล็อกศักยภาพ BTC ผ่าน Layer-2 สุดล้ำ
Bitcoin Hyper ($HYPER) กลายเป็นโปรเจกต์คริปโตที่น่าจับตาในปี 2025 หลังระดมทุนได้ถึง 19.3 ล้านดอลลาร์ภายใน 2 เดือน ท่ามกลางกระแส Altcoin Season และแนวโน้มที่ Bitcoin อาจทำสถิติราคาสูงสุดใหม่ โครงการนี้เป็น Layer-2 ที่พัฒนาบน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับ Bitcoin ให้รองรับการใช้งาน DeFi, dApps และ Meme ได้ ด้วยความเร็วสูง ค่าธรรมเนียมต่ำ และความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP)
Bitcoin Hyper แก้ปัญหาความล่าช้าและค่าธรรมเนียมของ Bitcoin เดิม โดยใช้เครื่องมือจากระบบนิเวศของ Solana เช่น Rust SDK และ API นักพัฒนาสามารถสร้าง Meme Coin ใช้ BTC ใน DeFi หรือเชื่อมโยงชุมชน Solana เข้าสู่ GameFi/NFT บน Layer-2 ได้ทันที ระบบ Cross-Chain Bridge ยังเปิดทางให้สินทรัพย์จาก BTC, ETH และ SOL เคลื่อนย้ายข้ามเครือข่ายได้อย่างปลอดภัย
การเปิด Presale แบบไม่สงวนสิทธิ์ให้ VC หรือกองทุนใหญ่ ทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปมีโอกาสเข้าร่วมเท่าเทียม HYPER ยังถูกออกแบบให้เป็นเหรียญหลักของระบบ ทั้งใช้เป็น Gas, รางวัล Staking และสิทธิ์ Governance นักวิเคราะห์บางรายคาดว่าเหรียญอาจเติบโตได้สูงถึง 100 เท่า หากทีมพัฒนาเดินหน้าได้ตามแผน ขณะที่โครงสร้างเทคโนโลยีและค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก ทำให้ Bitcoin Hyper ถูกจับตามองในฐานะโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในรอบนี้
ก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับ Bitcoin Hyper ขอแนะนำให้อ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อทำความเข้าใจโอกาสให้ชัดเจน
