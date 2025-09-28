BTC $109,517.99 -0.19%
XRP ข่าวล่าสุด

วิเคราะห์ราคา XRP จับตาสัญญาณกราฟบีบตัว นักลงทุนเฝ้ารอสัญญาณเบรกเอาต์ครั้งใหญ่ในปีนี้

XRP
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
อัปเดตล่าสุด: 
เหรียญ XRP ทองล้อมวงแสงแตกทะลุ

ปัจจุบันราคา XRP อยู่ที่ 2.77 ดอลลาร์ ขยับขึ้นมาเล็กน้อยราว 0.45% ในวันนี้ แต่แนวโน้มตลาดยังคงผสมผสานระหว่างความเสี่ยงขาลงในระยะสั้นกับโอกาสขาขึ้นในระยะยาว หากมองในกราฟรายวัน XRP ยังเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบ “Descending Triangle” ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงความผันผวนที่กำลังจะมาถึง โดยแรงขายยังคงกดดันทำให้เกิดจุดสูงใหม่ที่ต่ำลงตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม ขณะที่แรงซื้อยังคงปกป้องแนวรับบริเวณ 2.70 ดอลลาร์ไว้อย่างเหนียวแน่น

นักวิเคราะห์หลายรายคาดว่า XRP อาจย่อลงไปทดสอบ 2.50 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นโซนที่มีสัญญาณทางเทคนิคและข้อมูลออนเชนมาบรรจบกัน โดยพบว่ามี Buy Wall หนาแน่นอยู่ในช่วง 2.45–2.55 ดอลลาร์ ทำให้หากราคาลงไปแตะจุดนี้ อาจเกิดการดีดตัวกลับขึ้นมาได้ Sistine Research ระบุว่านี่เป็นภาวะการบีบตัวของสภาพคล่องที่อ่อนแอที่สุดตั้งแต่ปลายปี 2024 และมักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เมื่อโมเมนตัมเปลี่ยน

  • แนวต้านสำคัญ: 2.97 ดอลลาร์ (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน) และ 3.25 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดเบรกเอาต์
  • แนวรับสำคัญ: 2.70 ดอลลาร์ ระดับทันที และโซน Buy Wall 2.45–2.55 ดอลลาร์
  • RSI: เคลื่อนที่แถวระดับ 40 สะท้อนแรงโมเมนตัมที่ยังเบาบาง

กระแส ETF และแรงกดดันจากปัจจัยมหภาค

นอกเหนือจากการวิเคราะห์กราฟ ปัจจัยเชิงสถาบันก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน ETF อย่าง REX/Osprey XRPR ได้รับเม็ดเงินการซื้อขายแล้วกว่า 38 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Franklin Templeton จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับ ETF XRP ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งหากได้รับไฟเขียวอาจเป็นตัวกระตุ้นครั้งใหญ่ให้สภาพคล่องในตลาด XRP ลึกยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน ปัจจัยมหภาคยังคงสร้างแรงกดดันให้ตลาดโดยรวม Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 110,000 ดอลลาร์ หลังจากสัญญาออปชันคริปโตมูลค่า 22,000 ล้านดอลลาร์หมดอายุ และมีการลิควิดมากกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์ทั่วทั้งตลาด Ethereum เองก็หล่นไปอยู่จุดต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ขณะที่ XRP ร่วงลง 2.9% มาอยู่ที่ 2.74 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

แรงกดดันเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับข้อมูลเงินเฟ้อ Core PCE ของสหรัฐที่ยังทรงตัว ทำให้นักลงทุนคาดว่า Fed อาจพิจารณาลดดอกเบี้ยในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงคริปโต

สิ่งเหล่านี้ทำให้ XRP ยังคงเปราะบางในระยะสั้น แต่หากนโยบายการเงินผ่อนคลายและ ETF ได้รับอนุมัติ ความเชื่อมั่นอาจกลับมาอย่างรวดเร็ว ยิ่งเมื่อมีกระแส วาฬสถาบันแห่เข้า XRP ตลาดก็ยิ่งจับตามองว่าเหรียญนี้อาจกลายเป็นแรงขับเคลื่อนครั้งใหม่ในตลาดคริปโต

คาดการณ์ราคา XRP: จุดเปลี่ยนใกล้เข้ามา

ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 166,500 ล้านดอลลาร์ XRP ยังคงรั้งอันดับ 4 ใน CoinMarketCap การบีบตัวของสามเหลี่ยมครั้งนี้เป็นสัญญาณว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้น หาก XRP ปิดแท่งรายวันเหนือ 3.25 ดอลลาร์ จะเป็นการยืนยันสัญญาณเบรกเอาต์ พร้อมเปิดเป้าหมายใหม่ที่ 3.43 และ 3.66 ดอลลาร์

กราฟราคา XRP แสดงรูปแบบสามเหลี่ยมบีบตัว รอเบรกเอาต์

ในทางกลับกัน หากร่วงลงต่ำกว่า 2.70 ดอลลาร์ ตลาดอาจเห็นราคาลงไปทดสอบ 2.48 และ 2.26 ดอลลาร์ ก่อนที่แรงซื้อจาก Buy Wall จะเข้ามาพยุงไว้ ข้อมูลแท่งเทียนยังสะท้อนเงาด้านล่างที่ยาวบริเวณแนวรับ ซึ่งมักบ่งบอกว่ามีแรงสะสมเงียบ ๆ อยู่แม้แรงขายยังมีอยู่

สำหรับนักเทรด กลยุทธ์หนึ่งคือการเปิด Long หากทะลุ 3.25 ดอลลาร์ โดยวาง Stop ที่ต่ำกว่า 3.00 ดอลลาร์ ขณะที่ฝั่ง Short จะเด่นขึ้นหากแนวรับ 2.70 ดอลลาร์แตก เป้าหมายคือ 2.48 ดอลลาร์ ส่วนสายลงทุนระยะยาว หลายคนมองว่าหากราคาย่อลงมาโซน 2.50 ดอลลาร์ จะเป็นจังหวะเข้าซื้อ โดยเฉพาะหากมีแรงหนุนจาก ETF และเงินทุนสถาบันที่หลั่งไหลเข้ามา

และอย่าลืมว่า XRP เคยมีโมเดลการเคลื่อนไหวในอดีตซึ่งทำให้บางนักวิเคราะห์มองว่า XRP สัญญาณซ้ำรอยเดิม มีลุ้นแตะ $33 ในรอบตลาดใหม่ที่จะมาถึง

Bitcoin Hyper ($HYPER): Layer 2 ที่รวมพลังความปลอดภัยของ BTC กับความเร็วของ Solana

ในอีกด้านหนึ่ง กระแสของ เหรียญใหม่มาแรง ก็ไม่อาจมองข้าม โดยเฉพาะโปรเจกต์ Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก ด้วยการวางตัวเป็น Layer 2 แรกบน Bitcoin ที่ขับเคลื่อนด้วย Solana Virtual Machine (SVM) เป้าหมายคือการเพิ่มศักยภาพของเครือข่าย BTC ให้รองรับ Smart Contract, dApp และการสร้าง Meme Coin ได้อย่างลื่นไหล

หน้าเว็บ Bitcoin Hyper Layer2 แสดงข้อมูล Presale และระบบ Staking

การผสานความปลอดภัยของเครือข่าย Bitcoin เข้ากับความเร็วและประสิทธิภาพของ Solana ถือเป็นจุดขายสำคัญที่เปิดประตูไปสู่ยูสเคสใหม่ ๆ เช่น ระบบ BTC Bridge ที่รวดเร็วและโครงสร้าง dApp ที่ขยายได้ไม่จำกัด อีกทั้งโปรเจกต์ยังผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากบริษัทที่มีชื่อเสียง ทำให้นักลงทุนมั่นใจได้มากขึ้น

ปัจจุบัน Presale ของ HYPER ระดมทุนไปแล้วกว่า 18.4 ล้านดอลลาร์ และยังมีโทเค็นจำนวนจำกัดที่ราคาเพียง 0.012985 ดอลลาร์ต่อเหรียญ ซึ่งราคาจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามรอบการขาย จึงไม่แปลกที่ HYPER ถูกจัดเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา อย่างยิ่ง

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อโทเค็นได้จากเว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper ผ่านทั้งคริปโตและบัตรเครดิต และสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสใหม่ ๆ HYPER ถูกมองว่าเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในระยะยาว

ไปยังเว็บไซต์พรีเซลของ Bitcoin Hyper

Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
