Ripple เปลี่ยน CTO! ราคา XRP จะไปยังไงต่อ
ล่าสุดได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบริษัท Ripple เมื่อ David Schwartz ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) และหนึ่งในผู้สร้าง XRP Ledger ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง สร้างความไม่แน่นอนให้กับชุมชนและนักลงทุน แม้ว่าราคาเหรียญ XRP จะยังคงทรงตัวอยู่ที่ประมาณ $2.85 แต่ข่าวนี้ก็ได้จุดประกายคำถามสำคัญเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของทั้ง Ripple และระบบนิเวศของ XRP ว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางใด
Ripple ปรับแผน! Schwartz คุมกลยุทธ์ระยะยาว หนุน XRP แข็งแกร่ง
David Schwartz ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในชุมชน XRP ได้ประกาศเปลี่ยนบทบาทจาก CTO มาเป็น CTO emeritus และกรรมการบอร์ดบริหาร การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนผ่านผู้นำตามแผนที่วางไว้ เพื่อเปิดทางให้ผู้นำฝ่ายปฏิบัติการคนใหม่เข้ามาขับเคลื่อนเป้าหมายทางวิศวกรรมในระยะสั้น ขณะที่ยังคงรักษาความเชี่ยวชาญของ Schwartz ไว้ในบริษัท
แม้ข่าวการลาออกจะสร้างความประหลาดใจ แต่ราคาของ XRP กลับไม่ได้รับผลกระทบมากนัก โดยยังคงซื้อขายอย่างมีเสถียรภาพที่ราคา $2.85 ท่ามกลางความผันผวนที่ไม่สูงนักในตลาดคริปโตโดยรวม อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างจับตามองว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารครั้งนี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและแผนงานระยะยาวของ XRP หรือไม่
ขณะเดียวกัน สถานการณ์ของตลาดคริปโตโดยรวมก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยไม่เพียงแต่ XRP เท่านั้น แต่ เหรียญชั้นนำอย่าง Dogecoin และ Shiba Inu ก็กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่นักลงทุนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
Schwartz มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา XRP Ledger (XRPL) ในฐานะหนึ่งในผู้สร้างเครือข่าย เขาได้ออกแบบสถาปัตยกรรมหลักเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความสามารถในการขยายขนาด (scalability) ของบล็อกเชนอื่น ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการเงินแบบดั้งเดิม การเปลี่ยนไปสู่ตำแหน่งที่ปรึกษาของเขาจึงเป็นการรักษาองค์ความรู้และอิทธิพลที่มีต่อโปรโตคอลไว้ ในขณะที่ทีมใหม่จะเข้ามาสานต่อวิสัยทัศน์
อย่างไรก็ตาม ในแวดวงการเงินยุคใหม่ Ripple ไม่ได้เป็นผู้เล่นเพียงรายเดียว โดยล่าสุด การร่วมมือระหว่าง SWIFT และ Chainlink ได้จุดประกายการแข่งขัน เพื่อชิงบทบาทโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ Ripple ต้องเผชิญ
XRP ยังแกร่ง! Ripple ปรับโครงสร้างรับมือยุคใหม่ พร้อมลุยต่อ
การเปลี่ยนแปลงผู้นำในครั้งนี้ไม่ได้ส่งสัญญาณถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หลักของบริษัทในทันที โดย Ripple ยังคงเดินหน้ามีส่วนร่วมในโครงการริเริ่มด้านกฎระเบียบและการตลาดต่อไป ทั้งในด้านกิจกรรมทางการเมืองในสหรัฐอเมริกา และการต่อสู้ทางกฎหมายที่ส่งผลต่อทิศทางธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด
หนึ่งในปัจจัยภายนอกที่น่าจับตามองอย่างยิ่งคือ การตัดสินใจเกี่ยวกับกองทุน XRP ETF ในเดือนตุลาคม ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจาก SEC ก็อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาเหรียญได้อย่างมีนัยสำคัญ
เป้าหมายหลักของการปรับโครงสร้างคือการสร้างความต่อเนื่องให้กับแผนงานด้านเทคนิคของ XRP Ledger การมีผู้นำฝ่ายปฏิบัติการคนใหม่จะช่วยให้การพัฒนาทางวิศวกรรมในระยะสั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ขณะที่ David Schwartz ในฐานะกรรมการบอร์ดจะยังคงให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าโรดแมปทางเทคนิคของ XRP จะยังคงดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาด
ในขณะที่แผนงานระยะยาวยังคงดำเนินต่อไป ในมุมมองทางเทคนิค นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าการที่ราคาสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญได้นั้น อาจเป็นสัญญาณบวก โดยมี การคาดการณ์ว่าราคา XRP อาจมีโอกาสดีดตัวขึ้นสู่ระดับ $3 ในอนาคตอันใกล้
ด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลาย จึงทำให้นักลงทุนจำนวนมากหันมาให้ความสนใจกับ บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประเมินทิศทางที่เป็นไปได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
กระแสแรง! Pepenode ผงาดพรีเซล 1.6 ล้านดอลลาร์ในพริบตา
Pepenode เหรียญมีมสายขุดแนวใหม่ สร้างกระแสแรงตั้งแต่ช่วงพรีเซล ด้วยยอดระดมทุนทะลุ 1.6 ล้านดอลลาร์ในเวลาอันรวดเร็ว จากแนวคิด “MINE-TO-EARN” ที่ให้ผู้ใช้งานเริ่มสร้างรายได้ก่อนเหรียญลิสต์จริง โดยใช้โทเค็น ERC-20 บน Ethereum ที่รวมการขุดเสมือน, Staking และกลไก Burn แบบ Deflationary
ระบบของ Pepenode ออกแบบให้การลงทุนเหมือนเล่นเกม ผู้ใช้สามารถซื้อและอัปเกรด Miner Node เพื่อเพิ่ม Hashpower ขุดรางวัลแบบเรียลไทม์ พร้อมระบบป้องกันบอทและแรงจูงใจจากการแนะนำเพื่อน จุดเด่นสำคัญคือการเผาเหรียญ 70% ของโทเค็นที่ใช้ซื้อหรืออัปเกรด ซึ่งช่วยสร้างความขาดแคลนในระยะยาว
ผู้เข้าร่วมยังได้รับผลตอบแทนจาก Staking และโบนัสพิเศษจาก Leaderboard โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC ทำให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงได้ในราคายุติธรรม Presale ยังคงเปิดอยู่ และกำลังเป็นที่จับตาในฐานะโครงการคริปโตที่มาแรงที่สุดของปี 2025
หากคุณสนใจ Pepenode เราขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกได้จาก บทวิเคราะห์ราคา Pepenode และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Pepenode ทีละขั้นตอน เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
อัปเดตข่าวสารล่าสุดผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Pepenode พร้อมทั้ง X และ ช่อง Telegramเยี่ยมชม Pepenode.io