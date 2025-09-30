ลุ้นครั้งใหญ่! XRP จ่อดีดกลับ นักวิเคราะห์ชี้เป้า $3.15
นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดัง Ali Martinez ได้ออกมาเปิดเผยการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่น่าสนใจของเหรียญ XRP โดยชี้ว่าราคาอาจกำลังเตรียมตัวดีดกลับครั้งใหญ่ หลังจากที่สามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญได้สำเร็จ สัญญาณบวกนี้ทำให้นักลงทุนจับตาว่าราคา XRP จะสามารถพุ่งทะยานไปสู่เป้าหมายที่ $3.00 หรือไกลถึง $3.15 ได้หรือไม่ ท่ามกลางความเคลื่อนไหวของตลาดที่ยังคงผันผวน
วิเคราะห์สัญญาณเทคนิค XRP ในกรอบ Parallel Channel
Ali Martinez ได้โพสต์ผ่าน X (Twitter) ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบกราฟทางเทคนิคที่เรียกว่า “Parallel Channel” หรือกรอบราคาคู่ขนานบนกราฟราคา XRP ราย 4 ชั่วโมง รูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อราคามีการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างเส้นแนวโน้มสองเส้นที่ขนานกัน โดยเส้นบนทำหน้าที่เป็นแนวต้าน และเส้นล่างทำหน้าที่เป็นแนวรับ
จากกราฟที่ Martinez แชร์ จะเห็นว่าในช่วงที่ราคาตลาดปรับตัวลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคา XRP ได้ร่วงหลุดแนวรับของกรอบ Parallel Channel ไปเล็กน้อย แต่หลังจากนั้นไม่นานก็สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นแนวรับได้อีกครั้ง ซึ่งนี่เป็นสัญญาณที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งในอดีต และทุกครั้งที่ XRP สามารถกลับมายืนเหนือแนวรับนี้ได้ ก็มักจะตามมาด้วยการพุ่งขึ้นของราคาเสมอ
การที่ราคา XRP สามารถกลับเข้ามาในกรอบราคาได้อีกครั้ง จึงอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังจะกลับมา โดยในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคา XRP ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $0.285 เพิ่มขึ้น 2.5% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงแรงซื้อที่เริ่มกลับเข้ามาในตลาด
เปิดเป้าหมายราคา XRP และเทียบเคียงกับ Altcoin อื่น
สำหรับเป้าหมายราคาต่อไปของ XRP หากการดีดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นจริง Martinez ได้คาดการณ์เป้าหมายไว้สองระดับ คือที่ $3.00 ซึ่งเป็นระดับประมาณหนึ่งในสี่ของกรอบราคา และเป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกคือ $3.15 ซึ่งอยู่บริเวณกึ่งกลางของกรอบ Parallel Channel
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงต้องจับตาดูต่อไปว่าโมเมนตัมเชิงบวกนี้จะสามารถผลักดันราคา XRP ให้ไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่ หรือจะมีการปรับฐานเกิดขึ้นอีกครั้ง
น่าสนใจว่า XRP ไม่ใช่ Altcoin เพียงตัวเดียวที่แสดงสัญญาณการกลับตัวจากแนวรับของ Parallel Channel ในโพสต์อื่น Martinez ยังได้ชี้ให้เห็นว่าเหรียญ Stellar (XLM) ก็กำลังเคลื่อนไหวในรูปแบบที่คล้ายกัน หลังจากที่ราคาสามารถดีดตัวขึ้นจากเส้นแนวรับได้สำเร็จ โดยมีเป้าหมายที่เป็นไปได้อยู่ที่ $0.41 ซึ่งเป็นแนวต้านของกรอบราคานั่นเอง ปรากฏการณ์เช่นนี้ทำให้นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหา เหรียญ Altcoins ที่น่าสนใจในปี 2025 ตัวอื่นๆ ที่อาจมีศักยภาพในการเติบโตคล้ายคลึงกัน
ทำไมต้อง Bitcoin Hyper?
XRP ยังคงเป็นที่จับตา แต่ Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังสร้างกระแสในฐานะ Layer-2 ที่พัฒนาบน Solana Virtual Machine (SVM) โดยมีเป้าหมายเปลี่ยน Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่ใช้งานได้จริงในโลก DeFi, dApps และ Meme Culture โครงการนี้ระดมทุนได้กว่า 19.3 ล้านดอลลาร์ภายในสองเดือน สะท้อนความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะช่วงที่ Bitcoin มีโอกาสทำสถิติราคาสูงสุดใหม่และ Altcoin Season กำลังคึกคัก
Bitcoin Hyper แก้ปัญหาข้อจำกัดของ Bitcoin เดิม ทั้งความเร็วในการประมวลผลธุรกรรมที่จำกัด ค่าธรรมเนียมสูงช่วงใช้งานหนาแน่น และข้อจำกัดในการเขียนโปรแกรม ด้วยการประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาที ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ และยังคงความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP) นอกจากนี้ยังรองรับการสร้าง Meme Coin, DeFi สำหรับ BTC, Micropayment และ GameFi/NFT พร้อมระบบ Cross-Chain Bridge (BTC ↔ ETH ↔ SOL) ที่ช่วยให้เคลื่อนย้ายสินทรัพย์ได้อย่างปลอดภัย ความสามารถในการรองรับการสร้าง Meme Coin นี้เองที่ทำให้ Bitcoin Hyper น่าจับตาเป็นพิเศษ ในขณะที่ตลาดกำลังให้ความสนใจกับ เหรียญมีมดาวรุ่ง ตัวอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
ความสำเร็จในการระดมทุนและโครงสร้าง Presale ที่โปร่งใส ทำให้ Bitcoin Hyper เป็นที่น่าสนใจ เหรียญ HYPER มีประโยชน์ใช้สอยจริง ทั้งเป็นค่า Gas, รางวัล Staking และ Governance Token ซึ่งช่วยให้ผู้ถือเหรียญมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศ การเชื่อม BTC กับ Layer-2 ยังเพิ่มโอกาสใช้งาน BTC ใน DeFi, NFT และ GameFi ซึ่งเพิ่มความต้องการใช้เหรียญอย่างแท้จริง ด้วยเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและตรงกับจังหวะตลาดปัจจุบัน Bitcoin Hyper จึงมีศักยภาพในการเติบโตสูง.
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการภาพรวม Bitcoin Hyper โปรดศึกษาจาก บทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ทีละขั้นตอน เพื่อเห็นโอกาสและความเสี่ยงอย่างครบถ้วน
อัปเดตบทความเชิงลึกผ่าน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper และติดตามประกาศสั้น ๆ ทาง X และ ช่อง Telegramไปยัง Bitcoin Hyper