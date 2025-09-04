ศึกชิงบัลลังก์! XRP ปะทะ Chainlink ใครคืออนาคตของ SWIFT?
ตลาดคริปโตกำลังร้อนระอุกับการแข่งขันระหว่างสองยักษ์ใหญ่แห่งวงการ Altcoin อย่าง XRP และ Chainlink (LINK) หลังจากผู้บริหารระดับสูงของ SWIFT ออกมาแสดงความคิดเห็นที่สั่นสะเทือนวงการ จุดชนวนคำถามสำคัญว่า ใครกันแน่ที่จะเป็นผู้ชนะในการปฏิวัติระบบการเงินระหว่างประเทศ และอนาคตของ Ripple จะเป็นอย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่น่ากลัวอย่าง Chainlink
Chainlink ได้เปรียบหรือไม่? ผู้บริหาร SWIFT ส่งสัญญาณหนุน
ประเด็นร้อนเริ่มต้นขึ้นเมื่อ Tom Zschach ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม (CIO) ของ SWIFT ได้ออกมาให้ความเห็นเชิงวิจารณ์ โดยกล่าวว่า “การรอดพ้นจากคดีความไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่ง” ซึ่งหลายฝ่ายตีความว่าเป็นการพาดพิงถึง Ripple และคดีความกับ ก.ล.ต. สหรัฐฯ โดยตรง
Zschach ยังเสริมอีกว่า สถาบันการเงินไม่ต้องการที่จะดำเนินงานบน “รางรถไฟของคู่แข่ง” ซึ่งหมายถึงเครือข่ายที่ควบคุมโดยบริษัทเดียวอย่าง Ripple สิ่งนี้ยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นใน Chainlink (LINK) ซึ่งเป็นเครือข่าย Oracle แบบกระจายอำนาจ ทำให้นักวิเคราะห์บางรายยกให้ LINK เป็น “โทเค็นของนายธนาคาร” (bankers token) ตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตอย่าง ChainLinkGod ได้เน้นย้ำว่าธนาคารและสถาบันอย่าง JP Morgan และ SWIFT เอง ได้บูรณาการ Chainlink เข้ามาใช้งานจริง ขณะที่คำมั่นสัญญาของ Ripple มักไม่เกิดขึ้นตามที่กล่าวอ้าง
ในบทสัมภาษณ์นี้ ข้อสรุปของเขายืนยันชัดเจนว่า: “Chainlink คือผู้ชนะที่แท้จริง” ข่าวนี้ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับ XRP เพราะในขณะที่ชุมชนคาดหวังว่า Ripple จะก้าวขึ้นสู่บทบาทผู้นำ นักวิเคราะห์กลับมองว่า XRP กำลังสูญเสียที่นั่งเมื่อเทียบกับ Chainlink โดยเฉพาะในการร่วมมือโดยตรงกับ SWIFT.
ความคิดเห็นดังกล่าวส่งผลให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุน XRP ว่า Ripple อาจกำลังสูญเสียความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้เล่นสถาบัน แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับการขยายธุรกิจในสิงคโปร์ก็ตาม
ชุมชน XRP ลุกฮือ! มั่นใจ Ripple คืออนาคตการเงินโลก
อย่างไรก็ตาม ชุมชนผู้สนับสนุน XRP หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘XRP Army’ ไม่ได้นิ่งนอนใจและออกมาโต้กลับอย่างรวดเร็ว นักวิเคราะห์คริปโตนามแฝง ‘Future XRP’ ชี้ว่าหลายคนมองข้ามสาระสำคัญที่ Zschach กล่าวในส่วนถัดไป ซึ่งบ่งชี้ว่า SWIFT เองก็ตระหนักถึงภัยคุกคามจาก Ripple
ตามความเห็นของ Future XRP นั้น Ripple กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบธนาคารแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยคาดการณ์ว่าบัญชี Nostro/Vostro ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตภายใน 5 ปี และ XRP คือโทเค็นเดียวที่มีศักยภาพในการทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริง แม้ว่าราคา XRP จะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ แต่ศักยภาพในระยะยาวยังคงมหาศาล ซึ่งสอดคล้องกับแผนการของ Ripple ที่จะเสนอบริการที่รวดเร็วและถูกกว่า SWIFT
วิเคราะห์อนาคต: XRP หรือ Chainlink ใครจะครองตลาดสถาบัน?
การต่อสู้ระหว่าง XRP และ Chainlink ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยี แต่ยังเป็นเรื่องของความไว้วางใจและรูปแบบการกำกับดูแล (Governance) ในขณะที่ Chainlink กำลังสร้างความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง Ripple และ XRP ยังคงต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อเอาชนะความไม่ไว้วางใจจากผู้เล่นรายใหญ่
สำหรับนักลงทุน นี่คือสัญญาณที่ผสมผสานกัน ข่าวเกี่ยวกับ Ripple มักจะฟังดูดีและเต็มไปด้วยศักยภาพ แต่ในทางปฏิบัติ Chainlink กลับเป็นฝ่ายที่แสดงให้เห็นถึงการใช้งานจริงที่จับต้องได้มากกว่าในปัจจุบัน ความสำเร็จในระยะยาวจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาที่พุ่งขึ้นในระยะสั้น แต่ขึ้นอยู่กับการยอมรับจากสถาบันและความเชื่อมั่นในตัวแบบการทำงาน ซึ่งจะเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าใครจะได้เป็นผู้นำในอนาคต
นอกเหนือจากการแข่งขันระหว่าง XRP และ Chainlink แล้ว ในตลาดคริปโตยังมี Altcoins ที่น่าลงทุนอีกหลายตัว ที่นักลงทุนควรจับตามองเพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในอนาคต
