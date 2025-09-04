AI ชี้เป้า! XRP และ Dogecoin และ Altcoin สองตัวเด่นลุ้นพุ่งแรงปี 2025

BTC $109,492.61 -2.62%
AI ชี้เป้า! XRP และ Dogecoin และ Altcoin สอง��ัวเด่นลุ้นพุ่งแรงปี 2025

อัปเดตล่าสุด: 
Perplexity AI ทำนายราคา XRP, WLFI, Dogecoin

แม้ตลาดคริปโตจะเผชิญกับความผันผวนและเกิดความกังวลในหมู่นักลงทุน แต่ Perplexity AI แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ชื่อดังกลับมองเห็นแนวโน้มเชิงบวกในระยะยาว โดยได้คาดการณ์ทิศทางราคาของ Altcoin และ Meme Coin ที่น่าจับตาอย่าง XRP และ Dogecoin ว่าอาจมีโอกาสเติบโตอย่างมีนัยสำคัญภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งสวนทางกับความกังวลในตลาดระยะสั้น สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและกระแสความนิยมที่ยังคงอยู่

วิเคราะห์ราคา XRP: AI ชี้เป้า Altcoin ตัวท็อปอาจพุ่งทะลุ $5

Perplexity AI ได้ทำการคาดการณ์ราคา XRP ซึ่งเป็น Altcoin ชั้นนำ มีแนวโน้มที่จะสร้างปรากฏการณ์แรลลี่ครั้งใหญ่อีกครั้ง หลังจากเคยทำผลงานน่าประทับใจด้วยการพุ่งขึ้นกว่า 400% ใน 12 เดือนหลังชนะคดีกับ SEC ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตนี้มาจากการยอมรับในวงกว้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

Perplexity AI ทำนายราคา XRP

ล่าสุด การเปิดตัว XRP Mastercard ได้ผลักดันให้เหรียญนี้เข้าไปมีบทบาทในธุรกิจบัตรเครดิตโดยตรง นอกจากนี้ยังมีกระแสคาดการณ์ว่ากองทุน XRP ETF อาจได้รับการอนุมัติในเดือนตุลาคม ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความน่าสนใจให้กับเหรียญมากขึ้น ขณะเดียวกัน B3 Network ซึ่งเป็น Layer-3 Chain ก็ได้ประกาศความร่วมมือกับ XRP Commons เพื่อพัฒนาและเปิดตัวเกมบน XRPL ซึ่งเป็นการขยายระบบนิเวศของ XRP ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ในทางเทคนิค นักวิเคราะห์มองว่าหาก XRP สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ $3.60 ไปได้ ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นสู่ระดับราคาสูงสุดใหม่ โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่อาจไปถึง $10 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาแนวรับที่ $2.50 และ $2.30 ซึ่งเป็นฐานราคาที่แข็งแกร่งและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของรอบขาขึ้นครั้งใหม่หากมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น

กราฟทางเทคนิคราคา XRP

Dogecoin (DOGE) จ่อเปิดตัว ETF หลายกองทุน? จับตา Meme Coin ตัวพ่อลุ้นราคา $0.75

สำหรับ Dogecoin (DOGE) ซึ่งเป็นราชาแห่งวงการ Meme Coin ทาง Perplexity AI ก็ได้คาดการณ์ราคาเป้าหมายไว้ที่ $0.75 ภายในสิ้นปี 2025 หรือคิดเป็นการเติบโตเกือบ 90% จากราคาปัจจุบัน การคาดการณ์นี้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของบริษัทการเงิน REX-Osprey ได้ยื่นขอจัดตั้งกองทุน ETF ของ Dogecoin

Perplexity ทำนายราคา Dogecoin

นอกจากนี้ยังมี Grayscale ที่ได้ยื่นขอจัดตั้งกองทุน Dogecoin ETF เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการเปิดประตูให้ Meme Coin เข้าสู่ตลาดการลงทุนกระแสหลักอย่างเป็นทางการ

นักวิเคราะห์จาก Bloomberg ประเมินว่าคำขอจัดตั้งกองทุน ETF ส่วนใหญ่มีโอกาสได้รับการอนุมัติสูงถึง 85% ซึ่งหาก Dogecoin ETF ได้รับไฟเขียว ก็อาจสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ให้กับวงการ Meme Coin ทั้งหมด ปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้ตลาดกลับมาจับตาเหรียญ meme ที่น่าสนใจเพิ่มเติมนอกเหนือจาก Dogecoin อีกด้วย

กราฟทางเทคนิคราคา Dogecoin

ในเชิงเทคนิค ราคา Dogecoin ยังคงรักษาแนวรับสำคัญไว้ที่ $0.21 และกำลังฟอร์มตัวในรูปแบบ Bullish Pennant สัญญาณจากอินดิเคเตอร์อย่าง RSI ที่เริ่มไต่ระดับขึ้นจาก 46 และ MACD ที่เริ่มชะลอการขาย บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่กำลังเพิ่มขึ้น หากราคาสามารถทะลุแนวต้านที่ $0.245 ไปได้ อาจเปิดโอกาสให้ราคาพุ่งสู่เป้าหมายถัดไปที่ $0.38 หรืออาจไปไกลถึง $1 หากมีปัจจัยบวกใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุน

จับตา WLFI เหรียญใหม่มาแรง ในตลาด Altcoin

นอกเหนือจากเหรียญกระแสหลักแล้ว ตลาด Altcoin ยังคงมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากเหรียญใหม่ๆ เช่น WLFI Crypto ที่เพิ่งเปิดตัวและสามารถดึงสภาพคล่องออกจากตลาดได้อย่างมหาศาล ด้วยปริมาณการซื้อขายรวมบน DEX และ CEX กว่า 4 พันล้านดอลลาร์ในวันแรก อย่างไรก็ตาม ราคาเหรียญได้ปรับตัวลดลงประมาณ 25% จากราคาเปิดตัวที่ $0.30 เหลือ $0.21 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนสูงที่มักเกิดขึ้นกับเหรียญที่เพิ่งเปิดตัวใหม่

Perplexity ทำนายราคา WLFI

แม้จะมีความผันผวน แต่นักลงทุนรอบพรีเซลที่ซื้อในราคา $0.015 ก็ได้รับผลตอบแทนไปแล้วเกือบ 10 เท่า แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการทำกำไรมหาศาล แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงจากแรงเทขายในช่วงแรก การเคลื่อนไหวของ WLFI เป็นตัวอย่างที่ดีของภาพรวมตลาด Altcoin ในปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยโอกาสและโปรเจกต์ใหม่ๆ ที่นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

กราฟทางเทคนิคราคา WLFI

Maxi Doge: อนาคต Altcoin ที่คุณต้องจับตา!

ในโลกของ Altcoin ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Maxi Doge ($MAXI) เหรียญคริปโตมาแรงได้รับความสนใจอย่างมีนัยสำคัญ โดยระดมทุนได้กว่า 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงที่ยังคงเป็นเหรียญคริปโต Presale ในขณะนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจจากนักลงทุนและชุมชน โครงการนี้ถูกนำเสนอในฐานะเหรียญมีมบนเครือข่าย Ethereum ที่มีภาพลักษณ์ของสุนัขสายพันธุ์ Shiba ที่สื่อถึงความมุ่งมั่นและกิจกรรมในตลาดการเงิน Maxi Doge มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของนักเทรด และพยายามแก้ไขปัญหาเหรียญมีมที่ขาดจุดยืนในตลาด

Maxi Doge มีกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมด โดยไม่มีการจัดสรรรอบ VC หรือการขายล่วงหน้าให้กับกองทุน เพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้อย่างเท่าเทียม ราคา Presale เริ่มต้นที่ 0.00025 ดอลลาร์สหรัฐฯ และจะปรับขึ้นทุก 5 วัน โดยมีเป้าหมายการระดมทุนอยู่ที่ 15,760,176 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็น 40% ของอุปทานทั้งหมด นอกจากนี้ โครงการยังเปิดให้ Stake ได้ทันทีบนเว็บไซต์ โดยมีอัตรา APY สูงถึง 170% สำหรับผู้เข้าร่วมในช่วงแรก และ Smart Contract ได้รับการตรวจสอบโดย Coinsult และ SolidProof เพื่อความปลอดภัยและความโปร่งใส

ในอนาคต Maxi Doge มีแนวโน้มที่จะเพิ่ม Utility โดยการร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Futures เพื่อให้สามารถซื้อขาย $MAXI ด้วยเลเวอเรจสูงได้ นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า $MAXI อาจมีโอกาสเติบโตอย่างมีนัยสำคัญหากสามารถสร้างกระแสได้ใกล้เคียงกับเหรียญมีมชั้นนำอื่น ๆ โดยคาดการณ์ราคาในช่วงปลายปี 2025 อาจแตะ 0.0015–0.0024 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากมีการเปิดตัวบนตลาด Exchange และกระแสยังคงแข็งแกร่ง การเติบโตของผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียกว่า 4,500 คน ภายในไม่กี่วันหลังเปิดตัว แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในโครงการนี้

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Maxi Doge หรือศึกษาวิธีซื้อ Maxi Doge ด้วยขั้นตอนง่ายๆ หรือรับชมรีวิวทาง Youtube เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Maxi Doge หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegram

เว็บไซต์ทางการ Maxi Doge

ด้วยแนวโน้มเชิงบวกเหล่านี้ที่ AI มองเห็น ทำให้นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของพอร์ตการลงทุน

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
