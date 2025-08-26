XRP ลุ้นสนั่น! นักวิเคราะห์ชี้เป้าราคาพุ่งจรวดสู่ $20 ได้จริงหรือ?
คำถามที่ว่าราคา XRP จะไปถึง $20 ได้หรือไม่ กำลังเป็นประเด็นร้อนในหมู่นักลงทุน หลังจากที่ราคาเพิ่งทำสถิติสูงสุดในรอบหลายปีที่ $3.66 แต่นักวิเคราะห์หลายคนกลับมองว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่เท่านั้น บทวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายรูปแบบกำลังส่งสัญญาณบวกอย่างชัดเจน โดยแบบจำลองการคาดการณ์ราคา XRP บางส่วนชี้เป้าหมายการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงไปที่ระดับ $7-$20 หากสามารถทะลุแนวต้านสำคัญไปได้สำเร็จ บทความนี้จะเจาะลึกสัญญาณสำคัญที่นักลงทุน XRP ต้องจับตา
เพื่อให้เห็นภาพรวมที่กว้างขึ้น นักลงทุนสามารถศึกษาบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประกอบการตัดสินใจและทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อราคาได้
สัญญาณจาก XRP Dominance ชี้เป้า “Mega Bullish Wave”
หนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดคือ กราฟส่วนแบ่งตลาดของ XRP (XRP Dominance) ซึ่งปัจจุบันกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่ระดับ 5.50% แนวต้านนี้ได้กดดันราคา XRP มานานกว่า 2,200 วันแล้ว นักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังอย่าง Egrag Crypto เชื่อว่าตัวชี้วัดนี้กำลังส่งสัญญาณถึง “คลื่นกระทิงขนาดใหญ่” (Mega Bullish Wave) ที่กำลังจะมาถึง
Egrag Crypto อธิบายเพิ่มเติมว่า “การปิดของราคาที่เหนือระดับ 5.75% ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fib Levels ที่ 0.5 และ 0.618 (8.59%) อาจเป็นตัวจุดชนวนเฟส ‘Kaboom’ สำหรับ XRP Dominance!” ในขณะที่นักวิเคราะห์อีกรายอย่าง Dom เสริมว่าในอดีตทุกครั้งที่ XRP.D สามารถทะลุแนวต้านนี้ไปได้ เรามักจะเห็นราคาทะยานขึ้น 2 เท่าในเวลาไม่นาน ซึ่งหากประวัติศาสตร์ซ้ำรอย อาจทำให้ราคา XRP พุ่งไปสู่เป้าหมายที่ $7-$10 ได้
นอกจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว ปัจจัยภายนอกอย่างผลของคดีความก็ส่งผลอย่างมาก โดยมีการวิเคราะห์ว่า XRP อาจพุ่งสู่ $3.6 หลังคดีสิ้นสุดลงและท่าทีของ Fed ที่ผ่อนคลายลง
กราฟ XRP/BTC ส่งสัญญาณระเบิดราคา ชี้เป้าหมาย $20
อีกหนึ่งสัญญาณที่น่าจับตาคือคู่เทรด XRP/BTC ซึ่งกำลังเผชิญกับโซนแนวต้านที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่กลางปี 2019 โดยราคา XRP ถูกปฏิเสธจากโซนนี้มาแล้วกว่า 8 ครั้งตลอดระยะเวลา 2,200 วันที่ผ่านมา การทะลุแนวต้านนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคาดการณ์ราคา XRP ในอนาคต
Dom ชี้ให้เห็นว่า “เช่นเดียวกับกราฟ XRP.D ในอดีตทุกครั้งที่ราคาสามารถยืนเหนือแนวต้านนี้ได้สำเร็จ มักจะเกิดการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงตามมาในไม่ช้า” ข้อมูลในอดีตสนับสนุนคำกล่าวนี้ โดยสัญญาณ MACD Bullish Cross ในเดือนมีนาคม 2021 และพฤศจิกายน 2024 ส่งผลให้คู่เทรด XRP/BTC พุ่งขึ้นถึง 514% และ 400% ตามลำดับ การเกิดสัญญาณเดียวกันนี้อีกครั้งอาจเป็นแรงส่งมหาศาลให้ราคา XRP ไปถึงเป้าหมาย $20 ได้
การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตยังชี้ให้เห็นถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าลงทุน ซึ่งมีข้อมูลสถิติที่บ่งชี้โอกาสสุดท้ายในการซื้อ XRP ในราคาที่น่าสนใจก่อนที่ราคาอาจปรับตัวสูงขึ้น
วิเคราะห์กราฟรายเดือนของ XRP ยืนยันเป้าหมายราคา $18-$20
เมื่อพิจารณากราฟรายเดือน จะเห็นว่าราคา XRP กำลังสร้างรูปแบบ Bull Pennant ซึ่งเป็นสัญญาณกระทิงที่ชัดเจน โดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ $3.84 นักวิเคราะห์มองว่าหากแท่งเทียนรายเดือนสามารถปิดเหนือระดับ $2.55 ได้สำเร็จ จะเป็นการเปิดทางให้ราคา XRP พุ่งขึ้นสู่เป้าหมายที่สูงกว่า $18 ซึ่งทำให้การคาดการณ์ราคา XRP ที่ $20 มีความเป็นไปได้สูงในปี 2025
รูปแบบกราฟนี้บ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้นได้ถึง 417% จากระดับปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา XRP เช่น ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ และความผันผวนของตลาดโดยรวม การที่ราคาจะไปถึง $20 ได้นั้น ขึ้นอยู่กับการทะลุแนวต้านที่แข็งแกร่งเหล่านี้และแรงส่งจากตลาดที่ต่อเนื่อง
ปัจจัยมหภาคอย่างนโยบายของ Fed ก็เป็นอีกแรงหนุนสำคัญ โดยนักวิเคราะห์ชี้ว่าแนวต้านสำคัญอาจเป็นจุดชี้ชะตาราคา XRP ในระยะกลาง ซึ่งอาจนำไปสู่เป้าหมายราคาที่ $5–$8 ได้
สรุป: XRP มีโอกาสพุ่งสู่ $20 จริงหรือ? สัญญาณทางเทคนิคชี้ชัด
โดยรวมแล้ว สัญญาณทางเทคนิคหลายตัวกำลังบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งของ XRP ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจาก XRP Dominance, รูปแบบกราฟในคู่เทรด XRP/BTC, และรูปแบบ Bull Pennant ในกราฟรายเดือน ทั้งหมดนี้ล้วนสนับสนุนการคาดการณ์ราคา XRP ที่อาจพุ่งทะยานสู่เป้าหมาย $7, $10 และอาจไปไกลถึง $20 ได้ แม้จะมีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและความผันผวนของตลาด แต่ด้วยปัจจัยพื้นฐานและสัญญาณบวกที่ปรากฏ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากยังคงจับตาดูศักยภาพของ XRP ในตลาดกระทิงรอบนี้อย่างใกล้ชิด
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 25 สิงหาคม 2025
- ตลาดแดงเดือด! Bitcoin ร่วงหนักหลังวาฬเทขาย BTC มูลค่า $2.7B
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 26 สิงหาคม 2025
- กระทิงมาแล้ว! Dogecoin ลุ้นพุ่งทะยานสู่ $1.85 หลังยืนเหนือแนวรับสำคัญ
- XRP ติด Top 100 สินทรัพย์โลก! แซงหน้าบริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย
