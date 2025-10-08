XRP สวนทางตลาด! ลุ้นฝ่าแนวต้าน $3 หรือดิ่งสู่ $2
ในขณะที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวมกำลังฟื้นตัวอย่างคึกคัก โดยเหรียญหลักอย่าง Bitcoin และ Ethereum ต่างทำราคาสูงขึ้นอย่างน่าจับตา แต่ราคา XRP กลับสวนทางและกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก หลังจากร่วงลงเกือบ 4% และไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญได้สำเร็จ ทำให้นักลงทุนต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าชะตากรรมของ XRP จะเป็นการสร้างสถิติใหม่ หรือจะดิ่งลงสู่แนวรับที่น่ากังวล สถานการณ์เช่นนี้ทำให้นักลงทุนหลายคนเริ่มมองหาเหรียญ altcoins น่าลงทุนตัวอื่น ๆ ที่อาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในช่วงนี้
วิเคราะห์ราคา XRP: แนวรับสำคัญชี้ชะตาทะลุ $4 หรือร่วงต่ำกว่า $2
สถานการณ์ของราคา XRP ในปัจจุบันนับว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเหรียญยักษ์ใหญ่อื่นๆ ในขณะที่ Bitcoin (BTC) เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) เหนือ $126,000 และ Ethereum (ETH) กำลังขยับเข้าใกล้สถิติเดิมที่ $4,900 แต่ราคา XRP กลับไม่สามารถหาแรงส่งเพื่อทะยานขึ้นได้
Lark Davis ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดคริปโตได้แสดงความกังวลผ่านโซเชียลมีเดีย X ว่าราคา XRP ถูกกดดันซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่พยายามจะทะลุแนวต้านขาลง เขาชี้ว่าหาก XRP สามารถทะลุผ่านเส้นสีส้ม (แนวต้านปัจจุบัน) ไปได้ ก็มีโอกาสเปิดประตูสู่เป้าหมายที่ $4 ซึ่งจะเป็นการสร้าง All-Time High ใหม่ อย่างไรก็ตาม หากไม่สำเร็จ ราคาอาจต้องพึ่งพาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (EMA) ที่ระดับ $2.94 เป็นแนวรับ
ปัจจุบัน ราคา XRP ซื้อขายอยู่ที่ $2.92 ซึ่งต่ำกว่าระดับ EMA 20 วันเล็กน้อย สะท้อนถึงการขาดโมเมนตัมฝั่งกระทิงอย่างชัดเจน หากราคายังคงร่วงลงต่ำกว่าจุดนี้ต่อไป แนวรับถัดไปที่ต้องจับตาคือ $2.77 และ $2.60 ตามลำดับ ซึ่งหากแนวรับสุดท้ายนี้ถูกทำลายลง อาจนำไปสู่การร่วงลงครั้งใหญ่สู่ระดับ $2.22 หรืออาจทำให้ราคาหลุด $2 ไปตลอดทั้งปี
มุมมองเชิงบวก: XRP อาจเกิด Breakout ในเดือนตุลาคม?
แม้ว่าภาพรวมจะดูน่ากังวล แต่นักวิเคราะห์บางส่วนยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่ออนาคตของราคา XRP โดย Egrag Crypto นักวิเคราะห์ตลาดชื่อดังที่มักจะคาดการณ์ในเชิงบวกเกี่ยวกับเหรียญนี้ ได้แชร์มุมมองที่น่าสนใจว่าอาจเกิดการ Breakout ครั้งสำคัญในเดือนตุลาคมนี้
Egrag Crypto ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมจากน้อยไปหามาก (Ascending Triangle) ที่กำลังก่อตัวขึ้น โดยมีกรอบราคาระหว่าง $2.6 ถึง $3.6 ตามทฤษฎีแล้ว รูปแบบกราฟลักษณะนี้มักจะเกิดการ Breakout เมื่อราคาเคลื่อนที่มาถึงประมาณ 70-80% ของรูปแบบ ซึ่งหมายความว่าหากราคา XRP ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบนี้ต่อไป นักเทรดอาจคาดหวังการพุ่งทะลุของราคาได้ในไม่ช้า
อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนยังคงมีอยู่สูง แนวต้านที่ระดับ $3 ยังคงเป็นจุดชี้วัดที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นแนวโน้มขาขึ้นครั้งใหม่ และเพื่อทวงคืนตำแหน่งเหรียญคริปโตอันดับ 3 ตามมูลค่าตลาดคืนจาก BNB ซึ่งปัจจุบัน XRP ได้ร่วงลงมาอยู่ในอันดับที่ 4 แล้ว วันข้างหน้าจะเป็นตัวตัดสินว่าราคา XRP จะสามารถเอาชนะความท้าทายและกลับมามีโมเมนตัมได้อีกครั้งหรือไม่
