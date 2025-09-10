AI ชี้เป้าแล้ว! XRP จ่อทะยานสู่ $15 หลังปัจจัยบวกหนุน
ท่ามกลางความผันผวนของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี เหรียญ XRP กลับมาอยู่ในสปอตไลท์อีกครั้ง และครั้งนี้ไม่ใช่แค่การวิเคราะห์จากนักเทรดทั่วไป แต่เป็นสัญญาณที่น่าจับตาจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับโลกอย่าง Gemini ของ Google และ DeepSeek AI จากจีน ที่ต่างพร้อมใจกันออกมาคาดการณ์ทิศทางราคา XRP ในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับปัจจัยบวกด้านกฎระเบียบที่เริ่มคลี่คลายลง ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจว่านี่คือจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่สำหรับ XRP แล้วหรือยัง?
AI ยักษ์ใหญ่พร้อมใจชี้เป้า XRP ทะยาน
กระแสความสนใจในเหรียญ XRP ถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้ง เมื่อรายงานล่าสุดเปิดเผยคำทำนายจาก AI ชั้นนำสองค่าย โดย Google’s Gemini AI ได้คาดการณ์แนวโน้มราคาของ XRP ภายในสิ้นปี 2025 ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกต่อศักยภาพการเติบโตของเหรียญในระยะยาว การวิเคราะห์ของ Gemini มักจะอ้างอิงข้อมูลมหาศาลและแนวโน้มของตลาดในภาพรวม ทำให้นักลงทุนจำนวนมากให้ความสำคัญกับคำทำนายดังกล่าว
ในขณะเดียวกัน DeepSeek AI ซึ่งเป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์จากประเทศจีน ก็ได้ออกมาคาดการณ์ทิศทางราคาของ XRP ไปในทิศทางเดียวกัน การที่ AI จากสองขั้วเทคโนโลยีของโลกมองเห็นศักยภาพการเติบโตของเหรียญตัวเดียวกันนั้น ถือเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งและช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในชุมชน XRP เป็นอย่างมาก
จากการคาดการณ์เชิงบวกของ AI ชั้นนำนี้เอง ทำให้ XRP ถูกจัดเป็นหนึ่งในเหรียญ Altcoins ที่น่าสนใจในปี 2025 ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนกำลังจับตามองถึงศักยภาพในการเติบโตระยะยาว
วิเคราะห์ปัจจัยหนุนราคา XRP และเป้าหมาย $15
นอกเหนือจากคำทำนายของ AI แล้ว ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งคือความคืบหน้าด้านกฎระเบียบ รายงาน “XRP Today’s Hot Analysis” ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่หน่วยงานกำกับดูแลเริ่มมีท่าทีที่ผ่อนคลายลง (Regulators Retreat) ซึ่งเป็นประเด็นที่เคยกดดันราคา XRP มาอย่างยาวนาน การคลี่คลายของปัญหาด้านกฎหมายกับ Ripple ถือเป็นการปลดล็อกศักยภาพของเหรียญ และเปิดทางให้สถาบันการเงินหันมาพิจารณาใช้งานเทคโนโลยีของ XRP มากขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้น บทวิเคราะห์ทางเทคนิคยังได้เปิดเผยถึง “รูปแบบกระทิง” (Bullish Pattern) ที่กำลังก่อตัวขึ้นบนกราฟราคา ซึ่งบ่งชี้ถึงเป้าหมายที่เป็นไปได้ในระดับ $15 การวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกจาก AI และปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้น ทำให้เป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไป และกลายเป็นสิ่งที่นักลงทุน XRP ทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด
