ข่าวดีหนุน XRP! ChatGPT มองเป้า $3 จาก ETF และสถาบันใหญ่

XRP
Natharika Bumroongroj
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
บทวิเคราะห์ล่าสุดจาก ChatGPT ได้เปิดเผยมุมมองที่น่าสนใจต่อราคา XRP ซึ่งกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (200-day EMA) บริเวณ $2.9766 ด้วยโมเมนตัมกระทิงที่แข็งแกร่ง ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันความเชื่อมั่นของนักลงทุนคือกระแสการคาดการณ์ว่า Spot XRP ETF อาจได้รับการอนุมัติในวันที่ 18 ตุลาคม ประกอบกับการที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง BlackRock เข้ามามีส่วนร่วมกับ Ripple ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระดับสถาบันก่อนถึงงาน Swell 2025 ที่กำลังจะมาถึง

สถานการณ์เช่นนี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากต่างจับตาดูบทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินทิศทางต่อไป

ลุ้นทะลุแนวต้าน! XRP ส่งสัญญาณกระทิงจากกราฟเทคนิคอล

ในทางเทคนิค ราคา XRP กำลังเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ระหว่าง $2.9614 ถึง $2.9908 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการสะสมพลังที่แนวต้านสำคัญ ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ที่ระดับ 66.83 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งและมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อได้อีก แม้จะเข้าใกล้โซน Overbought ก็ตาม ปัจจุบันราคา XRP ยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญๆ ทั้ง 20 วัน ($2.8779), 50 วัน ($2.8595) และ 100 วัน ($2.8873) ซึ่งเป็นสัญญาณบวก

ข่าวดีหนุน XRP! ChatGPT มองเป้า $3 จาก ETF และสถาบันใหญ่

สิ่งที่น่าจับตาที่สุดคือการทดสอบแนวต้าน 200-day EMA ที่ $2.9766 ซึ่งถือเป็นปราการด่านสุดท้ายก่อนที่ราคา XRP จะพุ่งทะลุแนวต้านทางจิตวิทยาที่ $3.00 นอกจากนี้ ดัชนี MACD ยังแสดงโครงสร้างกระทิงที่แข็งแกร่ง โดยมีค่าอยู่ที่ 0.0155 เหนือเส้นศูนย์ และฮิสโตแกรมเป็นบวกที่ 0.0169 สะท้อนถึงโมเมนตัมที่กำลังก่อตัวเพื่อรอการ breakout อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างต่ำที่ 7.11 ล้าน XRP อาจบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวนี้ถูกขับเคลื่อนโดยสถาบันมากกว่านักลงทุนรายย่อย ซึ่งสอดคล้องกับการวิ่งของราคา XRP หลังมีข่าว ETF ที่ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนกลุ่มใหญ่

ข่าวดีหนุน XRP! ChatGPT มองเป้า $3 จาก ETF และสถาบันใหญ่

ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ตลาดคริปโตมากขึ้น โดยมีการทำนายจาก DeepSeek AI ว่า XRP อาจแตะ $5 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจและช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

XRP แรงไม่หยุด! ETF และ BlackRock หนุนเทรนด์ขาขึ้น

นอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคแล้ว ราคา XRP ยังได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะกระแสคาดการณ์เกี่ยวกับการอนุมัติ Spot XRP ETF ในวันที่ 18 ตุลาคม ซึ่งรายงานจาก Yahoo Finance ได้เน้นย้ำถึงประเด็นนี้ ทำให้เกิดการเข้ามาลงทุนของสถาบันเพื่อดักรอข่าวดีดังกล่าว

การเข้ามามีส่วนร่วมของ BlackRock กับ Ripple และการยืนยันที่จะเข้าร่วมงาน Swell 2025 ยิ่งเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อ XRP นอกจากนี้ สถิติ XRP Futures บน CME ที่ทำสถิติใหม่ ยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน

ข้อมูลจาก CoinMarketCap แสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดของ XRP เพิ่มขึ้น 3.81% มาอยู่ที่ 177.54 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้น 75.8% แตะ 5.99 พันล้านดอลลาร์

ด้านนักวิเคราะห์ในชุมชนคริปโตอย่าง Gordon ได้แสดงความเห็นว่า “XRP ได้สะสมพลังที่ราคานี้มานานหลายเดือน เราจะเทเลพอร์ตไปที่ $6.00” ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อีกหลายรายที่มองเห็นสัญญาณ “การ breakout ครั้งใหญ่ของ XRP ที่กำลังจะเกิดขึ้น” และยังมีการวิเคราะห์ถึงโอกาสที่ราคา XRP จะพุ่งแตะ $5.25 ภายในปี 2030 อีกด้วย

ข่าวดีหนุน XRP! ChatGPT มองเป้า $3 จาก ETF และสถาบันใหญ่

