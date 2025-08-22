BTC $112,460.22 -1.64%
Cryptonews XRP ข่าวล่าสุด

สัญญาณซื้อ XRP จากวาฬบ่งชี้โมเมนตัมเชิงบวกท่ามกลางกระแส ETF ขณะที่ BTC อยู่ที่ $114K

XRP
whale buying XRP

ประเด็นสำคัญ:

  • XRP ดีดตัวขึ้น 3.18% สู่ระดับ $2.95 นำหน้าตลาดคริปโตโดยรวมก่อนการตัดสินใจ ETF ที่สำคัญ
  • กิจกรรมของวาฬพุ่งสูงขึ้นในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา หนุนความหวังต่อการอนุมัติ Spot ETF
  • ฝั่งกระทิงของ XRP มองเป้า $5 หาก ETF ได้รับการอนุมัติ Ripple ได้ใบอนุญาตธนาคาร และการนำมาใช้ในคลัง (Treasury) เร่งตัวขึ้น
  • กิจกรรมวาฬหนุน XRP ท่ามกลางความคาดหวัง ETF

หากกิจกรรมของวาฬสะท้อนถึงความเชื่อมั่น ความเคลื่อนไหวในวันพุธที่ 20 สิงหาคม ได้ตอกย้ำความมองบวกของนักลงทุน

XRP ฟื้นตัวขึ้นท่ามกลางความคาดหวังว่า SEC จะอนุมัติคำขอ XRP-spot ETF ที่ค้างอยู่ภายในสองเดือนข้างหน้า ความล่าช้าในการอนุมัติ Spot ETF เคยกดดันบรรยากาศ หลังจากมีการยื่นข้อตกลงยุติคดีร่วมกันระหว่าง SEC และ Ripple เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม

เมื่อศาลอุทธรณ์สหรัฐอนุมัติคำร้องถอนอุทธรณ์ของคู่กรณี ก็จะเปิดทางให้ SEC สามารถอนุมัติ Spot ETF ได้

อย่างไรก็ตาม การอนุมัติก่อนเดือนตุลาคมยังดูไม่น่าเป็นไปได้ เนื่องจาก SEC เลื่อนการพิจารณาคำขอ Spot ETF ของคริปโตอื่น ๆ ออกไป โดยทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างมาตรฐานการจดทะเบียนสำหรับ ETF ที่อิงโทเค็น BlackRock (BLK) ซึ่งครองตลาด ETF คริปโต ได้เข้าพบทีม Crypto Task Force ของ SEC ในเดือนพฤษภาคม เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรฐานการอนุมัติ ETF

หลังการพบของ BlackRock ก็มีข่าวออกมาเกี่ยวกับแผนสร้างกรอบการทำงานมาตรฐานสำหรับคริปโต ETF ตลาดหลักทรัพย์ทั้งสามแห่ง ได้แก่ Cboe, Nasdaq และ NYSE ได้ยื่นแบบฟอร์ม 19b-4 ในเดือนกรกฎาคม เพื่อขอแก้ไขกฎให้ Commodity-Based Trust Shares สามารถจดทะเบียนและซื้อขายได้ภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน

การที่ SEC ทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ แสดงให้เห็นว่าการขอแก้ไขกฎเมื่อเดือนกรกฎาคมนั้นน่าจะผ่านความเห็นชอบเบื้องต้นจากหน่วยงานแล้ว การอนุมัติ 19b-4 อาจเร่งการอนุมัติ XRP-spot ETF ที่ค้างอยู่ และที่สำคัญ BlackRock อาจเปิดตัว iShares XRP Trust ภายใต้กรอบมาตรฐานนี้ ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าแบบที่เคยเกิดขึ้นกับการยื่นคำขอในอดีต

กิจกรรมของวาฬตอกย้ำความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเปิดตัว XRP-spot ETF ข้อมูล on-chain เปิดเผยว่ามีการซื้อ XRP มหาศาลถึง 900 ล้านโทเค็นภายใน 48 ชั่วโมง ถือเป็นการกวาดซื้อครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025

แนวโน้มราคา XRP: การถอนอุทธรณ์และ Spot ETF เป็นจุดโฟกัส

XRP พุ่งขึ้น 3.18% ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม ฟื้นบางส่วนจากการร่วง 6.56% ในวันอังคาร ปิดที่ $2.9530 โทเค็นนี้ทำผลงานดีกว่าตลาดโดยรวมซึ่งเพิ่มขึ้น 2.46% ส่งผลให้มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดแตะ $3.83 ล้านล้าน

ปัจจัยหลักที่จะกำหนดแนวโน้มราคาของ XRP ระยะสั้น ได้แก่:

  • ข่าวเกี่ยวกับ XRP-spot ETF
  • การนำ XRP มาใช้เป็นสินทรัพย์สำรองของคลัง (Treasury Reserve Asset)
  • การยื่นขอใบอนุญาตธนาคารที่ได้รับการกำกับในสหรัฐของ Ripple
  • ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ SWIFT
  • ความคืบหน้าด้านกฎหมาย

สถานการณ์ที่เป็นไปได้:

  • สถานการณ์ขาลง: มีอุปสรรคทางกฎหมาย, การยอมรับ XRP ในฐานะสินทรัพย์สำรองชะลอตัว, OCC ปฏิเสธการขอใบอนุญาตธนาคารของ Ripple, ฝ่ายนิติบัญญัติสนับสนุน SWIFT หรือ SEC ปฏิเสธ XRP-spot ETF ปัจจัยเหล่านี้อาจกดราคา XRP ลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดวันที่ 3 สิงหาคมที่ $2.7254 และเสี่ยงจะลงไปทดสอบแนวรับที่ $2.5
  • สถานการณ์ขาขึ้น: การอนุมัติ XRP-spot ETF, OCC อนุมัติใบอนุญาตธนาคาร, การยอมรับสินทรัพย์สำรองในคลังเพิ่มขึ้น, การสนับสนุนแบบสองพรรคต่อกฎหมาย CLARITY Act หรือ SWIFT สูญเสียส่วนแบ่งตลาดโอนเงินโลกให้ Ripple สิ่งเหล่านี้สามารถดัน XRP ขึ้นเหนือจุดสูงสุดตลอดกาล $3.6606 และเปิดทางไปถึง $5
XRP-spot ETF

บิทคอยน์ทรงตัวก่อนการประชุม Jackson Hole Symposium

ขณะที่ XRP ฟื้นตัวจากความหวังต่อ Spot ETF บิทคอยน์ (BTC) ทรงตัวแต่ยังไม่สามารถยืนเหนือระดับสำคัญ $115,000 ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ 2 สิงหาคม นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ที่ถูกจับตามองของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม

ในคืนวันที่ 20 สิงหาคม รายงานการประชุม FOMC ได้สะท้อนความกังวลของสมาชิกเกี่ยวกับภาษี ศก.เงินเฟ้อ และตลาดแรงงาน ข้อมูลราคาผู้ผลิตและราคานำเข้าในเดือนกรกฎาคมชี้ให้เห็นถึงผลกระทบเริ่มต้นของภาษีต่อเงินเฟ้อสหรัฐ ราคาผู้ผลิตพุ่งขึ้น 3.3% เมื่อเทียบรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนมิถุนายน ขณะเดียวกัน ราคานำเข้าเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนกรกฎาคม พลิกกลับจากการลดลง 0.1% ในเดือนมิถุนายน

ทำไมแนวทางดอกเบี้ยของเฟดถึงกระทบ BTC?

หากเฟดยังคงดอกเบี้ยสูง ค่าใช้จ่ายการกู้ยืมก็จะสูง และดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า ซึ่งจะกระทบต่อบทบาทของ BTC ในฐานะสินทรัพย์เก็บมูลค่า

ในทางกลับกัน หากพาวเวลล์สนับสนุนการลดดอกเบี้ยหลายครั้ง ดอลลาร์อาจอ่อนลง ต้นทุนกู้ยืมลดลง และเพิ่มความต้องการ BTC และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ

ตลาด ETF คริปโตสหรัฐสะท้อนความไม่มั่นใจของนักลงทุน

แม้ BTC จะทรงตัวในวันพุธ แต่ความไม่แน่นอนต่อท่าทีของพาวเวลล์ในเรื่องนโยบายการเงินยังคงกดดันความต้องการ BTC-spot ETF ข้อมูลจาก Farside Investors ระบุว่า ตลาด BTC-spot ETF สหรัฐมีเงินไหลออกสุทธิรวม $523.3 ล้าน ในวันที่ 19 สิงหาคม ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ $812.3 ล้าน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม กระแสไหลออกอาจต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน

การไหลออกหลัก ๆ ได้แก่:

  • ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) ไหลออกสุทธิ $75.7 ล้าน
  • Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ไหลออกสุทธิ $9 ล้าน
  • Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) ไหลออกสุทธิ $7.5 ล้าน

เมื่อรวมกับข้อมูลการไหลของ BlackRock (BLK) iShares Bitcoin Trust (IBIT) ที่ยังไม่ประกาศ ตัวเลขเงินไหลออกสุทธิในตลาด BTC-spot ETF สหรัฐอยู่ที่ $95.9 ล้าน การหยุดการไหลออก 4 วันติดขึ้นอยู่กับ IBIT

แนวโน้มราคา BTC: ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ เฟด และ Spot ETF เป็นจุดโฟกัส

BTC เพิ่มขึ้น 1.27% ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม ฟื้นบางส่วนจากการร่วง 2.94% ในวันก่อนหน้า ปิดที่ $114,306

ปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อราคา BTC ระยะสั้น ได้แก่:

  • ท่าทีของเฟด: ความเห็นจาก Jackson Hole Symposium และสุนทรพจน์ของพาวเวลล์
  • ดัชนี PMI ภาคบริการ และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
  • ความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายในสภาคองเกรส
  • กระแสเงินไหลเข้าออกจาก BTC-spot ETF

สถานการณ์ที่เป็นไปได้:

  • สถานการณ์ขาลง: ความล่าช้าด้านกฎหมาย ความเสี่ยงเงินเฟ้อชะงัก (stagflation) ที่สูงขึ้น สัญญาณเชิงเข้มงวดจากเฟด และการไหลออกของ ETF ปัจจัยเหล่านี้อาจดัน BTC ลงสู่ $110,000 และเสี่ยงไปทดสอบแนวรับจิตวิทยาที่ $100,000
  • สถานการณ์ขาขึ้น: การสนับสนุนกฎหมาย CLARITY Act จากทั้งสองพรรค ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดี สัญญาณผ่อนคลายจากเฟด และการไหลเข้าของ ETF ปัจจัยเหล่านี้อาจผลักดัน BTC ให้แตะจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $123,731
BTC/US dallar

ตัวขับเคลื่อนหลักที่จะหนุนหรือหยุดการเบรกเอาท์

เทรดเดอร์ควรจับตาปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้เพื่อประเมินว่า XRP และ BTC จะฟื้นตัวต่อได้หรือไม่:

  • ข่าว XRP-spot ETF
  • ข่าวกฎหมาย: CLARITY Act
  • ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ
  • ความเห็นจากเฟด: สัญญาณเชิงเข้มงวดหรือผ่อนคลาย
  • กระแสเงินในตลาด ETF: แนวโน้มกระแสไหลเข้าออกมีความสำคัญต่อดุลอุปสงค์–อุปทานของ BTC

ติดตามราคา XRP และ BTC อย่างใกล้ชิดผ่าน Best Wallet

Best Wallet เป็นกระเป๋าคริปโตแบบ non-custodial ที่ผู้ใช้ถือกุญแจเอง 100% เพิ่มความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย มาพร้อมฟีเจอร์ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินด้วยไบโอเมตริกซ์ ระบบยืนยันสองขั้นตอน และการรองรับเหรียญมากกว่า 1,000 รายการ ครอบคลุมกว่า 60 เครือข่ายบล็อกเชน จุดแข็งคือใช้งานง่ายแต่ปลอดภัย เหมาะสำหรับทั้งนักลงทุนที่จริงจังและผู้ที่ต้องการเก็บเหรียญไว้ระยะยาว โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดกำลังจับตาข่าว XRP-spot ETF อย่างใกล้ชิด

เมื่อแรงซื้อจากวาฬและความคาดหวังเรื่องการอนุมัติ ETF กำลังขับเคลื่อนราคา XRP และ BTC ขึ้นสูง การมี Best Wallet อยู่ในมือทำให้คุณสามารถติดตามราคาเรียลไทม์และสลับเหรียญได้ทันทีผ่าน DEX ที่ฝังมาในแอป โดยไม่ต้องโอนออกไปที่อื่น ไม่มีค่าฝากหรือค่าถอนเพิ่มเติม นอกจากค่าธรรมเนียมเน็ตเวิร์กเพียงอย่างเดียว จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งนักลงทุนที่เก็งกำไรสั้น ๆ และผู้ที่ต้องการถือเหรียญเพื่อรอเทรนด์ใหญ่ เช่น การพุ่งเป้าสู่ $5 ของ XRP หาก ETF ได้ไฟเขียว

จัดเก็บและซื้อขาย XRP และ BTC ได้อย่างปลอดภัย

Best Wallet รองรับการถือครอง XRP และ BTC พร้อมระบบความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงในการใช้งานคริปโต และยังเชื่อมต่อกับบริการ DeFi ได้โดยตรง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์และมาตรการความปลอดภัยจาก Best Walletดาวน์โหลดแอพ Best Wallet

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
