BTC $121,155.35 -0.32%
ETH $4,322.97 -0.41%
SOL $217.82 -1.39%
PEPE $0.0000092 0.63%
SHIB $0.000011 -0.16%
BNB $1,266.32 -1.40%
DOGE $0.24 1.27%
XRP $2.80 0.26%
Cryptonews วงการคริปโต

3 เทพ AI ชี้ XRP พุ่งแรงอีกครั้ง จับตาเหรียญมาแรงพร้อมทะยานในไตรมาส 4 ปี 2025

AI ChatGPT Gemini Grok XRP
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
AI 3 องค์ ChatGPT Grok Gemini ในวิหารอนาคต XRP ส่องแสง

ตลาดคริปโตในเดือนตุลาคมกลับมาเต็มไปด้วยความผันผวนที่นักลงทุนคุ้นเคย และครั้งนี้ XRP (Ripple) คือเหรียญที่ถูกจับตามองมากที่สุด หลังจากสามารถกลับไปยืนเหนือระดับ 3 ดอลลาร์ได้อีกครั้งท่ามกลางแรงหนุนจากฝั่งกระทิง

การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้ XRP กลายเป็นจุดสนใจของนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน แต่ยังสอดคล้องกับการวิเคราะห์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชั้นนำ ทั้ง ChatGPT, Grok และ Gemini ซึ่งถูกนำมาใช้ไม่ใช่แค่สร้างคอนเทนต์ แต่ยังกลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดด้วย โดยโมเดล AI หลายเจ้ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า แนวโน้มราคา XRP อาจกลายเป็นตัวกำหนดบรรยากาศของตลาดคริปโตในไตรมาสสุดท้ายของปี

จุดเปลี่ยนราคาของ XRP กับการคาดการณ์จาก ChatGPT

ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ราคาของ Ripple แกว่งตัวแรงหลายครั้ง จาก 2.70 ดอลลาร์ พุ่งขึ้นแตะ 3.20 ดอลลาร์ ก่อนจะอ่อนตัวกลับลงมาที่โซนรับสำคัญ

ทว่าหลังเข้าสู่เดือนตุลาคม XRP สามารถฟื้นตัวและทรงตัวบริเวณ 3.00–3.10 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง ซึ่งสะท้อนถึงการกลับมาของความเชื่อมั่นในตลาด

ChatGPT วิเคราะห์ว่า ระดับ 3 ดอลลาร์เป็นทั้งแนวรับเชิงจิตวิทยาและแนวต้านทางเทคนิค หากเหรียญยืนได้อย่างแข็งแกร่ง ก็มีโอกาสกลับไปสู่โมเมนตัมบวกแบบเดียวกับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยกรอบราคาเป้าหมายระยะสั้นที่ AI คาดไว้คือ 3.30–3.60 ดอลลาร์

แต่หากไม่สามารถรักษาระดับได้ ราคาก็มีสิทธิ์ถอยกลับไปทดสอบแนวรับแถว 2.80 ดอลลาร์ นักลงทุนจำนวนมากจึงมอง XRP เป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 เพราะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวน

การคาดการณ์จาก Grok และ Gemini

Grok ซึ่งเป็นระบบ AI ภายใต้การสนับสนุนของ Elon Musk เสนอการวิเคราะห์ที่เน้นไปในเชิงความน่าจะเป็น โดยคาดว่าในหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้า XRP มีโอกาสราว 50% ที่จะปรับขึ้นต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังชี้ว่าบริเวณ 3.30–3.60 ดอลลาร์อาจกลายเป็นแนวต้านสำคัญ ขณะที่ Google Gemini มองตลาดผ่านปริมาณการซื้อขาย ซึ่งยังถือว่าน้อยเกินไปที่จะผลักดันราคาไปไกลนัก

แต่ถ้ามีเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นการอนุมัติ ETF ของ Ripple จาก SEC สหรัฐฯ นั่นอาจสร้างแรงซื้อครั้งใหญ่และดันราคาให้ทะยานขึ้นทันที แม้จะยังเป็นเพียงสมมติฐาน แต่การวิเคราะห์เหล่านี้ก็ชี้ให้เห็นว่า AI สามารถสะท้อนทั้งอารมณ์ตลาดและปัจจัยเชิงนโยบายได้อย่างรวดเร็ว

AI กับโฉมใหม่ของการเล่าเรื่องในโลกคริปโต

เมื่อปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาท การเคลื่อนไหวของเงินทุนในตลาดก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย XRP กำลังทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของตลาดกระแสหลักที่แข็งแรง ส่วน Bitcoin Hyper คือภาพแทนของนวัตกรรมที่พร้อมจะสร้างเรื่องเล่าใหม่ให้กับวงการ

AI ไม่ได้ทำให้การคาดการณ์แม่นยำขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยให้ตลาดมี “จังหวะของอารมณ์” ที่สามารถคาดเดาได้มากขึ้น เดือนตุลาคมนี้จึงสะท้อนการเดินสองทางของตลาดคริปโต — ด้านหนึ่งคือการฟื้นตัวอย่างมั่นคงของเหรียญกระแสหลักอย่าง XRP อีกด้านคือการพุ่งทะยานของโปรเจกต์เกิดใหม่ที่อาจสร้างโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่าง HYPER

Bitcoin Hyper: ดาวรุ่งแห่งยุคใหม่ของ Layer 2

ในขณะที่ XRP กำลังแสดงศักยภาพในฐานะสินทรัพย์ที่มีโครงสร้างตลาดแข็งแกร่ง อีกหนึ่งชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือ Bitcoin Hyper (HYPER)

โครงการ Layer 2 ที่สร้างบนเครือข่าย Solana โดยใช้สถาปัตยกรรม Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าและค่าธรรมเนียมสูงของบล็อกเชน Bitcoin ดั้งเดิม HYPER เปิดโอกาสให้การโอนและใช้งาน BTC เกิดขึ้นในระบบที่รวดเร็วขึ้น พร้อมสะพานเชื่อม (canonical bridge) สำหรับการโอนสินทรัพย์ข้ามเครือข่ายอย่างปลอดภัย

HYPER Presale Dashboard แสดงราคาและยอดลงทุนล่าสุด

จนถึงตอนนี้ Presale ของ HYPER ระดมทุนไปแล้วกว่า 22.9 ล้านดอลลาร์ โดยราคาอยู่ที่ราว 0.013085 ดอลลาร์ต่อโทเค็น ความน่าสนใจยิ่งทวีคูณหลังจากมีการเข้าซื้อครั้งใหญ่จากวาฬรายหนึ่งมูลค่ากว่า 310,000 ดอลลาร์ ทำลายสถิติการซื้อสูงสุดในรอบเดียว

และไม่กี่วันก่อนยังมีดีลกว่า 260,000 ดอลลาร์ถูกบันทึกไว้บนบล็อกเชน ทำให้นักวิเคราะห์จำนวนมากมองว่า HYPER อาจเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา เพราะมีศักยภาพจะเดินรอยตามความสำเร็จของ Solana และ Avalanche ในช่วงแรกเริ่ม

หากคุณต้องการตัดสินใจภายในระยะเวลาอันสั้น อย่าลืมอ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ทีละขั้นตอน เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Bitcoin Hyper

สำรวจเนื้อหาเชิงกลยุทธ์ใน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper พร้อมติดตามเสียงจากชุมชนบน X และ ช่อง Telegram

ยอดระดมทุนล่าสุด

HYPER
+14%
$22,966,139.06 Raised so far
$0.0115 → $0.013095
ไปยัง Bitcoin Hyper

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

ข่าว XRP ล่าสุด
แรงขายถล่ม! XRP เสี่ยงหลุด $2.78 หลังวาฬเท 440 ล้านเหรียญ
XRP ท้าทายแรงขาย! ปักหลักที่ $2.78 ลุ้นเบรก $3 อีกรอบ
อนาคต XRP แขวนบนเส้นด้าย! ETF สะดุด-สถาบันยังคงเข้าซื้อ
เปิด 3 ปัจจัยสำคัญ! ดันราคา XRP พุ่งสู่ $10 ในปี 2025
เหลือจะเชื่อ! ChatGPT คาด XRP อาจถึง $30 และอีก 3 เหรียญเด็ดจะพุ่งแรง
Claude AI เคาะแล้ว! XRP, Pepe และ Pi Network อาจพุ่งแรงส่งท้ายปี 2025

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,341,508,885,139
-1.4
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
แรงขายถล่ม! XRP เสี่ยงหลุด $2.78 หลังวาฬเท 440 ล้านเหรียญ
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-10-10 14:49:47
XRP ข่าวล่าสุด
XRP ท้าทายแรงขาย! ปักหลักที่ $2.78 ลุ้นเบรก $3 อีกรอบ
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-10-10 14:00:59
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า