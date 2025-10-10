3 เทพ AI ชี้ XRP พุ่งแรงอีกครั้ง จับตาเหรียญมาแรงพร้อมทะยานในไตรมาส 4 ปี 2025
ตลาดคริปโตในเดือนตุลาคมกลับมาเต็มไปด้วยความผันผวนที่นักลงทุนคุ้นเคย และครั้งนี้ XRP (Ripple) คือเหรียญที่ถูกจับตามองมากที่สุด หลังจากสามารถกลับไปยืนเหนือระดับ 3 ดอลลาร์ได้อีกครั้งท่ามกลางแรงหนุนจากฝั่งกระทิง
การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้ XRP กลายเป็นจุดสนใจของนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน แต่ยังสอดคล้องกับการวิเคราะห์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชั้นนำ ทั้ง ChatGPT, Grok และ Gemini ซึ่งถูกนำมาใช้ไม่ใช่แค่สร้างคอนเทนต์ แต่ยังกลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ตลาดด้วย โดยโมเดล AI หลายเจ้ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า แนวโน้มราคา XRP อาจกลายเป็นตัวกำหนดบรรยากาศของตลาดคริปโตในไตรมาสสุดท้ายของปี
จุดเปลี่ยนราคาของ XRP กับการคาดการณ์จาก ChatGPT
ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ราคาของ Ripple แกว่งตัวแรงหลายครั้ง จาก 2.70 ดอลลาร์ พุ่งขึ้นแตะ 3.20 ดอลลาร์ ก่อนจะอ่อนตัวกลับลงมาที่โซนรับสำคัญ
ทว่าหลังเข้าสู่เดือนตุลาคม XRP สามารถฟื้นตัวและทรงตัวบริเวณ 3.00–3.10 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง ซึ่งสะท้อนถึงการกลับมาของความเชื่อมั่นในตลาด
ChatGPT วิเคราะห์ว่า ระดับ 3 ดอลลาร์เป็นทั้งแนวรับเชิงจิตวิทยาและแนวต้านทางเทคนิค หากเหรียญยืนได้อย่างแข็งแกร่ง ก็มีโอกาสกลับไปสู่โมเมนตัมบวกแบบเดียวกับช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยกรอบราคาเป้าหมายระยะสั้นที่ AI คาดไว้คือ 3.30–3.60 ดอลลาร์
แต่หากไม่สามารถรักษาระดับได้ ราคาก็มีสิทธิ์ถอยกลับไปทดสอบแนวรับแถว 2.80 ดอลลาร์ นักลงทุนจำนวนมากจึงมอง XRP เป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 เพราะแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งท่ามกลางความผันผวน
การคาดการณ์จาก Grok และ Gemini
Grok ซึ่งเป็นระบบ AI ภายใต้การสนับสนุนของ Elon Musk เสนอการวิเคราะห์ที่เน้นไปในเชิงความน่าจะเป็น โดยคาดว่าในหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้า XRP มีโอกาสราว 50% ที่จะปรับขึ้นต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังชี้ว่าบริเวณ 3.30–3.60 ดอลลาร์อาจกลายเป็นแนวต้านสำคัญ ขณะที่ Google Gemini มองตลาดผ่านปริมาณการซื้อขาย ซึ่งยังถือว่าน้อยเกินไปที่จะผลักดันราคาไปไกลนัก
แต่ถ้ามีเหตุการณ์สำคัญอย่างเช่นการอนุมัติ ETF ของ Ripple จาก SEC สหรัฐฯ นั่นอาจสร้างแรงซื้อครั้งใหญ่และดันราคาให้ทะยานขึ้นทันที แม้จะยังเป็นเพียงสมมติฐาน แต่การวิเคราะห์เหล่านี้ก็ชี้ให้เห็นว่า AI สามารถสะท้อนทั้งอารมณ์ตลาดและปัจจัยเชิงนโยบายได้อย่างรวดเร็ว
AI กับโฉมใหม่ของการเล่าเรื่องในโลกคริปโต
เมื่อปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาท การเคลื่อนไหวของเงินทุนในตลาดก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย XRP กำลังทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของตลาดกระแสหลักที่แข็งแรง ส่วน Bitcoin Hyper คือภาพแทนของนวัตกรรมที่พร้อมจะสร้างเรื่องเล่าใหม่ให้กับวงการ
AI ไม่ได้ทำให้การคาดการณ์แม่นยำขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยให้ตลาดมี “จังหวะของอารมณ์” ที่สามารถคาดเดาได้มากขึ้น เดือนตุลาคมนี้จึงสะท้อนการเดินสองทางของตลาดคริปโต — ด้านหนึ่งคือการฟื้นตัวอย่างมั่นคงของเหรียญกระแสหลักอย่าง XRP อีกด้านคือการพุ่งทะยานของโปรเจกต์เกิดใหม่ที่อาจสร้างโอกาสเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่าง HYPER
Bitcoin Hyper: ดาวรุ่งแห่งยุคใหม่ของ Layer 2
ในขณะที่ XRP กำลังแสดงศักยภาพในฐานะสินทรัพย์ที่มีโครงสร้างตลาดแข็งแกร่ง อีกหนึ่งชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือ Bitcoin Hyper (HYPER)
โครงการ Layer 2 ที่สร้างบนเครือข่าย Solana โดยใช้สถาปัตยกรรม Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าและค่าธรรมเนียมสูงของบล็อกเชน Bitcoin ดั้งเดิม HYPER เปิดโอกาสให้การโอนและใช้งาน BTC เกิดขึ้นในระบบที่รวดเร็วขึ้น พร้อมสะพานเชื่อม (canonical bridge) สำหรับการโอนสินทรัพย์ข้ามเครือข่ายอย่างปลอดภัย
จนถึงตอนนี้ Presale ของ HYPER ระดมทุนไปแล้วกว่า 22.9 ล้านดอลลาร์ โดยราคาอยู่ที่ราว 0.013085 ดอลลาร์ต่อโทเค็น ความน่าสนใจยิ่งทวีคูณหลังจากมีการเข้าซื้อครั้งใหญ่จากวาฬรายหนึ่งมูลค่ากว่า 310,000 ดอลลาร์ ทำลายสถิติการซื้อสูงสุดในรอบเดียว
และไม่กี่วันก่อนยังมีดีลกว่า 260,000 ดอลลาร์ถูกบันทึกไว้บนบล็อกเชน ทำให้นักวิเคราะห์จำนวนมากมองว่า HYPER อาจเป็นหนึ่งใน เหรียญ Presale ที่น่าจับตา เพราะมีศักยภาพจะเดินรอยตามความสำเร็จของ Solana และ Avalanche ในช่วงแรกเริ่ม
หากคุณต้องการตัดสินใจภายในระยะเวลาอันสั้น อย่าลืมอ่าน บทวิเคราะห์/รีวิว Bitcoin Hyper
สำรวจเนื้อหาเชิงกลยุทธ์ใน เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper
ยอดระดมทุนล่าสุดไปยัง Bitcoin Hyper
