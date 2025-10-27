XRP ลุ้นพุ่ง 35% ภายในสิ้นปี! จับตา “ตัวแปรลับ” จาก Ripple Prime
ตลาดคริปโตกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยมี 2 สินทรัพย์ที่น่าจับตาเป็นพิเศษคือ XRP ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอาจมีราคาพุ่งภายในสิ้นปีนี้ และอีกด้านคือความเคลื่อนไหวของ Bitcoin (BTC) ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ราคาเหรียญ แต่ยังขยายอิทธิพลไปสู่ตลาดหุ้น ผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเตรียมจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) สร้างโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของ XRP พุ่งขึ้นกว่า 10% หลังจาก Brad Garlinghouse ซีอีโอของ Ripple ออกมาผลักดันแนวคิด “Internet of Value” อีกครั้ง ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจเป็นแรงขับสำคัญให้ราคาเพิ่มขึ้นต่อได้ถึง 35% จากระดับปัจจุบัน
วิเคราะห์แนวโน้มราคา XRP – แนวรับทางเทคนิคยังแข็งแกร่ง
ตามการวิเคราะห์ทางเทคนิค ราคาเหรียญ Ripple ตัวนี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ ascending triangle โดยราคาดีดตัวขึ้นจากแนวรับล่างและยังคงทิศทางเชิงบวกไว้ได้ จุดโฟกัสต่อไปอยู่ที่ว่าราคาจะสามารถทะลุแนวต้านบนได้หรือไม่
หากสามารถเบรกขึ้นไปเหนือกรอบนี้ได้ นักวิเคราะห์คาดว่าราคาอาจปรับขึ้นแตะ 3.45 ดอลลารภายในเดือนธันวาคม ซึ่งเท่ากับเพิ่มขึ้นประมาณ 35% จากปัจจุบัน แต่หากราคาร่วงหลุดแนวรับล่าง ก็มีโอกาสกลับลงไปแถว 1.65 ดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นการปรับฐานลงราว 25%
นักลงทุนรายใหญ่หนุนราคาเหรียญ – Ripple Prime กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญ
จำนวนกระเป๋าเงินของนักลงทุนรายใหญ่ที่ถือ XRP ทำสถิติสูงสุดใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงการกระจุกตัวของการถือครองที่เพิ่มขึ้น และมักเป็นปัจจัยบวกต่อแนวโน้มราคา ตลาดจึงจับตาความเคลื่อนไหวของ Ripple ที่พยายามผลักดันให้ราคาเหรียญกลับสู่โซน 3 ดอลลาร์อีกครั้ง
หนึ่งในปัจจัยที่หนุนกระแสขาขึ้นนี้คือ กลยุทธ์ฝั่งสถาบันของ Ripple โดยล่าสุดบริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Hidden Road ซึ่งเป็น non-bank prime broker และรีแบรนด์ใหม่ภายใต้ชื่อ Ripple Prime
ด้วยดีลนี้ Ripple กลายเป็นบริษัทคริปโตแห่งแรกที่บริหารธุรกิจ multi-asset prime brokerage ด้วยตนเอง โดยตั้งเป้าเชื่อมต่อเครือข่ายนักลงทุนสถาบันทั่วโลก และเพิ่มศักยภาพด้านสภาพคล่องและระบบเทรด
ตามประกาศของบริษัท Ripple Prime จะมีการใช้ XRP เป็นแกนหลักในโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงิน การดูแลสินทรัพย์ (custody) และ stablecoin ซึ่งจะช่วยขยายการใช้งานจริงของเหรียญในตลาด
ทางด้าน Garlinghouse ระบุว่าการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คือ “ก้าวใหม่สู่การสร้าง Internet of Value” พร้อมย้ำว่า XRP คือหัวใจของทุกสิ่งที่ Ripple ทำ นักวิเคราะห์หลายรายมองว่าการสนับสนุนอย่างชัดเจนจาก CEO เช่นนี้เป็นสัญญาณเชิงบวก และคาดว่าแนวโน้มราคาจะยังคงขาขึ้นต่อไป
ตลาดรับสัญญาณบวก หลัง Ripple เดินหน้าเข้าซื้อคืน XRP มูลค่าพันล้านดอลลาร์
นักเทรดชื่อดัง Credible Crypto มองว่า การที่ Ripple ถือครอง XRP อยู่ในปริมาณมาก เป็นแรงจูงใจสำคัญให้บริษัทผลักดันให้มูลค่าเหรียญเพิ่มขึ้น เพราะหากราคาขยับสูงขึ้น ผู้ที่ได้ประโยชน์โดยตรงก็คือ Ripple เอง
คำกล่าวนี้สอดคล้องกับข่าวที่ Ripple เตรียม ซื้อคืน XRP มูลค่าราว 1 พันล้านดอลลาร์ ผ่านหุ้นใหม่ในตลาด Nasdaq ภายใต้ชื่อ XRPN
ขณะเดียวกัน Zayarman Trading นักเทรดอีกรายระบุว่า การเข้าซื้อกิจการ Hidden Road ถือเป็นสัญญาณบวกชัดเจนต่อและอาจช่วยให้ราคาเหรียญทะลุระดับ 3 ดอลลาร์ได้ในไม่ช้า พร้อมเสริมว่า XRP กำลังกลายเป็นสินทรัพย์หลักที่นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจมากขึ้น
Bitcoin Hyper เทคโนโลยี Layer-2 จัดเต็ม รองรับมัลติเชน
ในวงการคริปโตเคอร์เรนซี นอกจากการพัฒนาของโปรเจกต์ที่มีอยู่เดิมแล้ว ยังมีโปรเจกต์ใหม่ๆ ที่มาพร้อมวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น
หนึ่งในชื่อที่โดดเด่นและดึงดูดความสนใจในขณะนี้คือ Bitcoin Hyper (HYPER) ซึ่งตั้งเป้าหมายที่จะเป็น Layer 2 ของ Bitcoin โดยมุ่งพัฒนาความเร็วในการทำธุรกรรมและลดค่าธรรมเนียมให้เหลือต่ำกว่าที่เคย
HYPER ถูกออกแบบให้เป็น ERC-20 token โดยมีจำนวนโทเคนทั้งหมดที่สามารถหมุนเวียนได้สูงถึง 2.1 หมื่นล้านโทเคน และปัจจุบัน HYPER มีการซื้อขายในราคา $0.013185 ต่อโทเคนเท่านั้น
โปรเจกต์นี้มีเป้าหมายที่จะลดระยะเวลาการสร้างบล็อกของ Bitcoin ซึ่งปกติใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้เหลือเพียงไม่กี่วินาที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งธุรกรรม และลดต้นทุนการทำธุรกรรม (transaction cost) อย่างมีนัยสำคัญ
ด้วยแนวคิดที่ล้ำสมัยนี้ ทำให้โปรเจกต์ได้รับการตอบรับที่ดีมากในช่วงการระดมทุนแบบ Presale ซึ่งสามารถระดมทุนได้กว่า $25.06M แล้ว โดยมีแผนที่จะเข้าสู่ตลาดซื้อขายหลักในไม่ช้า
การนำ HYPER เข้าจดทะเบียนบนแพลตฟอร์มการซื้อขายหลัก ได้ถูกกำหนดเป้าหมายไว้ภายในปลายปี 2025 โดยจะมีการปรับแผนตามสถานการณ์ของตลาดและความสำเร็จในช่วง Presale
นอกจากนี้ โปรเจกต์ยังมีแผนพัฒนาฟีเจอร์เพิ่มเติมในอนาคต เช่น การให้ผลตอบแทนจากการ Staking และการนำระบบการบริหารแบบ DAO (Decentralized Autonomous Organization) มาใช้ เพื่อสร้างความเป็นชุมชนที่ยั่งยืน
Bitcoin Hyper ไม่เพียงแต่เป็นโปรเจกต์ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่มีอยู่ในระบบ Bitcoin แต่ยังตั้งเป้าที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในวงการคริปโต ด้วยความสามารถในการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายต่ำ และวิสัยทัศน์ในการสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง นักลงทุนที่มองหาโอกาสใหม่ในตลาดคริปโตจึงไม่ควรพลาดที่จะติดตามโปรเจกต์นี้อย่างใกล้ชิด
