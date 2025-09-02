BTC $110,815.32 1.99%
Dogecoin

CleanCore ทุ่ม 175 ล้านดอลลาร์ตั้งกองคลัง Dogecoin โดยเฉพาะ

Dogecoin
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Dogecoin

วงการคริปโตสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อ CleanCore Solutions, Inc. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE ประกาศแผนการใหญ่ในการระดมทุนแบบ Private Placement มูลค่ามหาศาลถึง 175 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อ Dogecoin สำหรับใช้เป็นสินทรัพย์ในคลังสำรองหลักของบริษัท

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนสถาบันกว่า 80 ราย แต่ยังเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญกับ Dogecoin Foundation และ House of Doge ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจเปลี่ยนสถานะของ Dogecoin จากเหรียญมีมสู่สินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสถาบันอย่างเต็มตัว

CleanCore ทุ่ม 175 ล้านดอลลาร์เดินหน้ากลยุทธ์คลังสำรอง Dogecoin

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2025 CleanCore Solutions, Inc. ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการระดมทุนในรูปแบบ Private Investment in Public Equity (PIPE) มูลค่า 175,000,420 ดอลลาร์ ซึ่งจะปิดดีลในวันที่ 4 กันยายน 2025 โดยเงินทุนที่ได้จะถูกนำไปใช้ในการเข้าซื้อเหรียญ Dogecoin เพื่อเก็บเป็นสินทรัพย์สำรองหลักในคลังของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

ความน่าสนใจคือ CleanCore ตั้งเป้าที่จะสะสมและถือครอง Dogecoin เป็นสินทรัพย์สำรองหลักอย่างจริงจัง ซึ่งแตกต่างจากบริษัททั่วไปที่อาจมองคริปโตเป็นเพียงส่วนเสริมเล็ก ๆ ในพอร์ตการลงทุน

การตัดสินใจครั้งนี้ดึงดูดนักลงทุนร่วมลงทุนชื่อดังมากมายกว่า 80 รายเข้าร่วมสนับสนุน รวมถึง Pantera, GSR และ FalconX ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพของ Dogecoin ในระยะยาว

Dogecoin สลัดภาพเหรียญมีมสู่การยอมรับในระดับสถาบัน

การที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เลือก Dogecoin เป็นสินทรัพย์ในคลัง ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยผลักดันภาพลักษณ์ของเหรียญให้ไกลกว่าการเป็นแค่เหรียญมีม

การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวการยื่นขอจัดตั้ง Spot Dogecoin ETF ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนสถาบันหันมาให้ความสนใจ Dogecoin มากขึ้น

ทิโมธี สเตบบิง (Timothy Stebbing) ผู้อำนวยการของ Dogecoin Foundation ซึ่งจะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของ CleanCore ได้กล่าวเสริมว่า “กลไกคลังสินทรัพย์ใหม่นี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานสู่ภารกิจของ House of Doge และ Dogecoin Foundation ในการนำ Dogecoin ไปสู่การยอมรับในระดับสถาบัน

การวางรากฐานผ่านคลังสินทรัพย์และ ETF ร่วมกับ 21Shares เป็นการสร้างความชอบธรรมในฐานะคริปโตเคอร์เรนซีที่ได้รับการยอมรับ” สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างประโยชน์ใช้สอยใหม่ ๆ เช่น การชำระเงิน และ Tokenization เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเหรียญในระยะยาว

อนาคตราคา Dogecoin น่าจับตา? ปัจจัยบวกหนุนหลังเพียบ

ข่าวการเข้าซื้อ Dogecoin ของ CleanCore เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจส่งผลต่อราคาในอนาคต การที่บริษัทมหาชนนำ Dogecoin เข้าคลังเป็นเหมือนการสร้าง ‘อุปสงค์’ หรือความต้องการซื้อในระดับสถาบัน ซึ่งแตกต่างจากแรงซื้อของนักลงทุนรายย่อย และอาจช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับราคาได้มากขึ้น

เมื่อรวมกับปัจจัยบวกอื่น ๆ ทั้งความเป็นไปได้ในการอนุมัติ Spot Dogecoin ETF และการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อเพิ่มกรณีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มของ Dogecoin ในอนาคตน่าจับตามองอย่างยิ่ง

แม้จะเริ่มต้นจากการเป็นเหรียญมีมที่สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนาน แต่การเคลื่อนไหวในระดับสถาบันครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า Dogecoin กำลังถูกมองในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีศักยภาพและได้รับการยอมรับในวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://crypto.news/cleancore-solutions-raises-175m-to-establish-a-dogecoin-treasury/

