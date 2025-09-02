CleanCore ทุ่ม 175 ล้านดอลลาร์ตั้งกองคลัง Dogecoin โดยเฉพาะ
วงการคริปโตสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อ CleanCore Solutions, Inc. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE ประกาศแผนการใหญ่ในการระดมทุนแบบ Private Placement มูลค่ามหาศาลถึง 175 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อ Dogecoin สำหรับใช้เป็นสินทรัพย์ในคลังสำรองหลักของบริษัท
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนสถาบันกว่า 80 ราย แต่ยังเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญกับ Dogecoin Foundation และ House of Doge ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจเปลี่ยนสถานะของ Dogecoin จากเหรียญมีมสู่สินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสถาบันอย่างเต็มตัว
CleanCore ทุ่ม 175 ล้านดอลลาร์เดินหน้ากลยุทธ์คลังสำรอง Dogecoin
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2025 CleanCore Solutions, Inc. ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการระดมทุนในรูปแบบ Private Investment in Public Equity (PIPE) มูลค่า 175,000,420 ดอลลาร์ ซึ่งจะปิดดีลในวันที่ 4 กันยายน 2025 โดยเงินทุนที่ได้จะถูกนำไปใช้ในการเข้าซื้อเหรียญ Dogecoin เพื่อเก็บเป็นสินทรัพย์สำรองหลักในคลังของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
ความน่าสนใจคือ CleanCore ตั้งเป้าที่จะสะสมและถือครอง Dogecoin เป็นสินทรัพย์สำรองหลักอย่างจริงจัง ซึ่งแตกต่างจากบริษัททั่วไปที่อาจมองคริปโตเป็นเพียงส่วนเสริมเล็ก ๆ ในพอร์ตการลงทุน
การตัดสินใจครั้งนี้ดึงดูดนักลงทุนร่วมลงทุนชื่อดังมากมายกว่า 80 รายเข้าร่วมสนับสนุน รวมถึง Pantera, GSR และ FalconX ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพของ Dogecoin ในระยะยาว
Dogecoin สลัดภาพเหรียญมีมสู่การยอมรับในระดับสถาบัน
การที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เลือก Dogecoin เป็นสินทรัพย์ในคลัง ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยผลักดันภาพลักษณ์ของเหรียญให้ไกลกว่าการเป็นแค่เหรียญมีม
การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวการยื่นขอจัดตั้ง Spot Dogecoin ETF ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนสถาบันหันมาให้ความสนใจ Dogecoin มากขึ้น
ทิโมธี สเตบบิง (Timothy Stebbing) ผู้อำนวยการของ Dogecoin Foundation ซึ่งจะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของ CleanCore ได้กล่าวเสริมว่า “กลไกคลังสินทรัพย์ใหม่นี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานสู่ภารกิจของ House of Doge และ Dogecoin Foundation ในการนำ Dogecoin ไปสู่การยอมรับในระดับสถาบัน
การวางรากฐานผ่านคลังสินทรัพย์และ ETF ร่วมกับ 21Shares เป็นการสร้างความชอบธรรมในฐานะคริปโตเคอร์เรนซีที่ได้รับการยอมรับ” สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างประโยชน์ใช้สอยใหม่ ๆ เช่น การชำระเงิน และ Tokenization เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเหรียญในระยะยาว
อนาคตราคา Dogecoin น่าจับตา? ปัจจัยบวกหนุนหลังเพียบ
ข่าวการเข้าซื้อ Dogecoin ของ CleanCore เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจส่งผลต่อราคาในอนาคต การที่บริษัทมหาชนนำ Dogecoin เข้าคลังเป็นเหมือนการสร้าง ‘อุปสงค์’ หรือความต้องการซื้อในระดับสถาบัน ซึ่งแตกต่างจากแรงซื้อของนักลงทุนรายย่อย และอาจช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับราคาได้มากขึ้น
เมื่อรวมกับปัจจัยบวกอื่น ๆ ทั้งความเป็นไปได้ในการอนุมัติ Spot Dogecoin ETF และการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อเพิ่มกรณีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มของ Dogecoin ในอนาคตน่าจับตามองอย่างยิ่ง
แม้จะเริ่มต้นจากการเป็นเหรียญมีมที่สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนาน แต่การเคลื่อนไหวในระดับสถาบันครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า Dogecoin กำลังถูกมองในฐานะสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีศักยภาพและได้รับการยอมรับในวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก https://crypto.news/cleancore-solutions-raises-175m-to-establish-a-dogecoin-treasury/