XRP นำกระแสคริปโตไทย! ครองแชมป์ผลตอบแทน 9 เดือนรวด
จากรายงานล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประเทศไทย ได้จัดอันดับให้ XRP เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในประเทศเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน โดยมีประสิทธิภาพเหนือกว่าสินทรัพย์ยอดนิยมอื่น ๆ อย่าง Bitcoin, ทองคำ และหุ้นอย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในเหรียญ XRP จากนักลงทุนชาวไทย
แนวโน้มดังกล่าวทำให้ XRP กลายเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 โดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุนที่มองหาสินทรัพย์ทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงินโลก
ก.ล.ต. เปิดเบื้องหลัง XRP แซงทุกสินทรัพย์ ทำผลตอบแทนสูงสุด
รายงานตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลรายเดือนของ ก.ล.ต. ไทย ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2025 ได้ตอกย้ำสถานะของ XRP ในฐานะสินทรัพย์ดาวเด่น โดยครองอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นเดือนที่ 9 จากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบปีต่อปี (Year-over-Year) XRP สร้างผลตอบแทนที่น่าทึ่งถึง 390% แม้ว่าในเดือนล่าสุดจะมีการปรับตัวลดลง 9.41% ก็ตาม โดยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยสนับสนุน ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากบทวิเคราะห์เจาะลึกถึง สาเหตุที่ราคา XRP พุ่งขึ้นกว่า 390% ในไทย
เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์อื่น ๆ จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน โดย Bitcoin (BTC) ซึ่งอยู่ในอันดับที่สอง มีการเติบโต 85% ซึ่งยังห่างไกลจากผลตอบแทนของ XRP อยู่มาก ขณะเดียวกัน Ethereum (ETH) ก็มีผลการดำเนินงานที่น่าสนใจ โดยราคาปรับตัวขึ้น 17.21% ในเดือนสิงหาคม ทำให้สามารถแซงหน้าทองคำขึ้นมาเป็นหนึ่งในสามสินทรัพย์ชั้นนำของไทยได้สำเร็จ ซึ่งข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลสามอันดับแรกในไทยตอนนี้ล้วนเป็นสกุลเงินคริปโต
ขณะเดียวกัน แม้จะมีการย่อตัวในระยะสั้น แต่ก็มีสัญญาณบวกที่น่าสนใจเข้ามาสนับสนุนแนวโน้มการฟื้นตัว โดยล่าสุดมีรายงานว่า XRP กำลังส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างน่าจับตา จากปัจจัยหนุนสำคัญอย่างการไหลเข้าของกองทุน ETF ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันให้ราคากลับมาเป็นขาขึ้นได้อีกครั้ง
แม้ว่าราคา XRP จะมีการย่อตัวลงมาอยู่ที่ 2.86 ดอลลาร์ แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมแบบปีต่อปี เหรียญยังคงให้ผลตอบแทนสูงถึง 380% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สินทรัพย์อื่นยังไม่สามารถเทียบเคียงได้ ทำให้ XRP ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำได้อย่างแข็งแกร่งและดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการย่อตัวลงมาในระดับนี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนกำลังจับตาแนวรับสำคัญ โดยมีบทวิเคราะห์ชี้ว่า ราคา XRP ที่ทดสอบแนวรับสำคัญอาจเป็นจุดชี้ชะตาทิศทางในระยะสั้น
ความต้องการ XRP และสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงเติบโตในไทย
รายงานฉบับเดียวกันยังชี้ให้เห็นว่าตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการซื้อขายรายเดือนเพิ่มขึ้น 2% แตะระดับ 299.4 พันล้านบาท (ประมาณ 8.2 พันล้านดอลลาร์) นอกจากนี้ จำนวนบัญชีที่มีการใช้งาน (Active Addresses) ก็เพิ่มขึ้น 8.44% ในเดือนสิงหาคม มาอยู่ที่ 230,000 บัญชี
กลุ่มนักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นกำลังสำคัญของตลาด โดยคิดเป็นสัดส่วนถึง 42% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ตามมาด้วยนักลงทุนสถาบันที่ 21% ส่วนที่เหลือเป็นนิติบุคคล (18%) และนักลงทุนจากต่างประเทศ (16%) ความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นแม้ว่าไทยจะมีการจำกัดการใช้คริปโตเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการส่วนใหญ่ ยกเว้น Stablecoin อย่าง Tether (USDT) และการชำระเงินด้วย Bitcoin สำหรับนักท่องเที่ยวในบางโครงการ
ด้วยความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนทุกกลุ่มเช่นนี้ ทำให้แนวโน้มในอนาคตของเหรียญเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก บทวิเคราะห์ราคาและอนาคตของเหรียญ XRP เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในระยะยาว
ปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลให้คนไทยหันมาสนใจสินทรัพย์ทางเลือกอย่างเทคโนโลยีบล็อกเชนมากขึ้น คือเหตุการณ์ที่ประชาชนกว่า 3 ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงบริการธนาคารแบบดั้งเดิมได้ เนื่องจากการปราบปราม “บัญชีม้า” ทั่วประเทศ สถานการณ์ดังกล่าวอาจเป็นโอกาสให้ระบบการเงินทางเลือกเข้ามามีบทบาทและเป็นที่ยอมรับในตลาดประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากการลงทุนผ่านการซื้อขายโดยตรงแล้ว ปัจจุบันยังมีช่องทางใหม่ ๆ ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงและสร้างผลตอบแทนจาก XRP ได้เช่นกัน โดยล่าสุดได้มีการเปิดตัว สัญญาขุดเหรียญ XRP ผ่านระบบคลาวด์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการสะสมเหรียญในระยะยาว
เหรียญสายเกม! Pepenode พรีเซลล์พุ่งแรงในเวลาอันสั้น
Pepenode https://cryptonews.com/th/cryptocurrency/best-crypto-presales/
คริปโตน้องใหม่ สร้างกระแสแรงตั้งแต่เปิดตัว หลังระดมทุนพรีเซลล์ทะลุ 1.2 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่นาน ด้วยแนวคิด “Mine-to-Earn” ที่ผสานการจำลองการขุดเสมือน ระบบ Staking และกลไกเผาเหรียญ (Deflationary Burn) ผู้ใช้สามารถเริ่มสร้างเหมืองเสมือนได้ทันทีหลังซื้อ พร้อมรับรางวัลและโบนัสตั้งแต่ช่วงพรีเซลล์
จุดเด่นของโครงการคือการเปลี่ยนการลงทุนให้สนุกเหมือนเกม ผู้ใช้สามารถซื้อและอัปเกรด Miner Node เพื่อเพิ่ม Hashpower และรับรางวัลผ่านแดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟ โดยมีระบบเผาเหรียญมากถึง 70% จากการซื้อหรืออัปเกรด ช่วยเพิ่มความขาดแคลนและมูลค่าในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสำหรับผู้แนะนำ และระบบป้องกันบอทเพื่อความยุติธรรม
Pepenode ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับนักลงทุนรายใหญ่ พร้อมเปิดทางให้ Staking รับ APY และโบนัสพิเศษก่อนเข้าสู่ตลาด DEX/CEX ในอนาคต
หากคุณต้องการเจาะลึกศักยภาพระยะยาวของ Pepenode สามารถศึกษา บทวิเคราะห์ราคา Pepenode และอย่าลืมดูวิธีซื้อ Pepenode ทีละขั้นตอน เพื่อประเมินโอกาสอย่างรอบด้าน
อย่าลืมติดตาม เว็บไซต์ทางการของ Pepenode รวมถึง X และ ช่อง Telegram เพื่อไม่พลาดทุกอัปเดตเยี่ยมชม Pepenode.io