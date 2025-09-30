ลุ้นระทึก! XRP, Dogecoin และ SHIB อยู่จุดหัวเลี้ยวหัวต่อรอชี้ชะตา!
สถานการณ์ตลาดคริปโตในขณะนี้กำลังอยู่ในภาวะที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง และเหรียญชั้นนำ ได้แก่ XRP, Dogecoin และ Shiba Inu กำลังพยายามที่จะทะลุแนวต้านสำคัญแต่ยังมีปริมาณการซื้อขายไม่มากพอ อีกทั้งกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนทางเทคนิคครั้งสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางราคาในอนาคตอันใกล้
XRP ลุ้นทดสอบ 3 ดอลลาร์
XRP ได้แสดงการเคลื่อนไหวทางเทคนิคที่น่าสนใจ หลังจากสามารถทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันขึ้นมาได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนครั้งแรกนับตั้งแต่การปรับตัวลงในเดือนกันยายน การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับกระแสข่าวที่ว่า SEC อาจอนุมัติกองทุน Spot XRP ETF เป็นครั้งแรก ซึ่งช่วยเพิ่มความคาดหวังของนักลงทุน และเป็นการปูทางไปสู่การทดสอบระดับจิตวิทยาที่สำคัญที่ 3 ดอลลาร์อีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม หากมองในภาพรวมของแนวโน้มราคา XRP เส้นทางข้างหน้ายังคงมีความซับซ้อนและมีอุปสรรคสำคัญรออยู่ อุปสรรคนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งในอดีตมักเป็นแนวป้องกันที่แข็งแกร่งของฝั่งหมี หาก XRP สามารถสร้างฐานแนวรับเหนือเส้นนี้ไปได้ ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปทดสอบโซน 3 ดอลลาร์ แต่สิ่งที่น่ากังวลคือปริมาณการซื้อขายยังคงไม่มากพอ ซึ่งสะท้อนถึงการขาดความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวครั้งนี้
หากไม่มีแรงซื้อที่แข็งแกร่งเข้ามาสนับสนุน ราคา XRP อาจชะงักที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และกลับเข้าสู่โซนพักตัวที่ 2.80-2.85 ดอลลาร์อีกครั้ง หรือในกรณีที่เลวร้ายกว่านั้น อาจร่วงลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 2.65 ดอลลาร์ หากทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นจะเป็นการยืนยันการกลับกลับตัวและการเข้าสู่ตลาดกระทิง
Dogecoin ลุ้นระเบิดจากกรอบแคบ
แม้จะมีสัญญาณการชะลอตัวในระยะสั้น แต่กระแสความสนใจใน Dogecoin ยังคงสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะหลังมีข่าวว่า SEC อาจอนุมัติกองทุน Dogecoin ETF ที่ยื่นขอโดย 21Shares ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงอาจกลายเป็นปัจจัยบวกสำคัญที่ช่วยหนุนราคา
ขณะนี้ Dogecoin กำลังซื้อขายอยู่ในกรอบราคาบริเวณ 0.23 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสที่จะเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในไม่ช้าหลังจากที่ราคาปรับตัวลงจากจุดสูงสุดช่วงปลายเดือนกันยายนที่ราว 0.30 ดอลลาร์ ตอนนี้เข้าสู่โซนบีบอัดที่ถูกขนาบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน ซึ่งโดยทั่วไปมักตามมาด้วยความผันผวนรุนแรง
ในฝั่งหมี ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงและการไม่สามารถผ่านแนวต้าน 0.25-0.26 ดอลลาร์ได้หลายครั้ง สะท้อนว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนแรง หากราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ระดับ 0.22 ดอลลาร์ เป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ 0.20 ดอลลาร์ซึ่งเป็นฐานการสะสมเดิม
อย่างไรก็ตาม ฝั่งกระทิงก็ยังมีโอกาสอยู่ หาก Dogecoin สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันและทะลุแนวต้าน 0.24-0.25 ดอลลาร์ได้ก็อาจเปิดทางไปสู่การฟื้นตัว โดยมีเป้าหมายต่อไปที่ 0.28 ดอลลาร์หรือสูงกว่า
Shiba Inu ลุ้นเด้งจากฐานพระจันทร์
สำหรับ Shiba Inu คำว่า “ฐานพระจันทร์” ในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงการพุ่งขึ้นของราคา แต่หมายถึงการที่ราคาได้กลับมาทดสอบแนวรับประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกครั้ง โดยปัจจุบัน Meme Coin ตัวนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.0000119 ดอลลาร์ซึ่งเป็นบริเวณขอบล่างของรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมสมมาตรที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับสุดท้ายมาหลายครั้ง
โซนแนวรับนี้ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.0000110-0.0000115 ดอลลาร์ได้กลายเป็นฐานพระจันทร์ของ Shiba Inu เนื่องจากทุกครั้งที่ราคาทดสอบโซนนี้ มักจะเกิดแรงซื้อเข้ามาอย่างหนาแน่นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หากสามารถรักษาแนวรับนี้ไว้ได้ ก็อาจเป็นฐานสำคัญในการพยายามกลับไปทดสอบแนวต้านขอบบนของรูปแบบสามเหลี่ยมซึ่งอยู่ใกล้ระดับ 0.0000140-0.0000150 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม สัญญาณระยะสั้นยังคงดูเป็นลบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ยังคงกดดันอยู่เหนือราคาปัจจุบัน ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ที่ระดับกลาง ๆ ราว 40 ซึ่งสะท้อนถึงการขาดทิศทางที่ชัดเจน ประกอบกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลง หากราคา Shiba Inu ไม่สามารถรักษาแนวรับสำคัญที่ 0.0000110 ดอลลาร์ไว้ได้ อาจมีความเสี่ยงที่ราคาจะร่วงลงไปสู่โซน 0.0000090-0.0000100 ดอลลาร์ได้
ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/crypto-market-prediction-shiba-inu-shib-moon-landing-dogecoin-doge-trapped-in-023-xrp-most