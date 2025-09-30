BTC $112,983.44 0.80%
ETH $4,149.36 1.02%
SOL $206.80 -0.19%
PEPE $0.0000092 0.06%
SHIB $0.000011 -0.38%
BNB $1,009.15 0.11%
DOGE $0.22 -0.12%
XRP $2.85 -0.61%
Cryptonews ข่าว Dogecoin

ลุ้นระทึก! XRP, Dogecoin และ SHIB อยู่จุดหัวเลี้ยวหัวต่อรอชี้ชะตา!

Dogecoin Shiba Inu XRP
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
ลุ้นระทึก! XRP, Dogecoin และ SHIB อยู่จุดหัวเลี้ยวหัวต่อรอชี้ชะตา 30-09-2025

สถานการณ์ตลาดคริปโตในขณะนี้กำลังอยู่ในภาวะที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง และเหรียญชั้นนำ ได้แก่ XRP, Dogecoin และ Shiba Inu กำลังพยายามที่จะทะลุแนวต้านสำคัญแต่ยังมีปริมาณการซื้อขายไม่มากพอ อีกทั้งกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนทางเทคนิคครั้งสำคัญที่อาจกำหนดทิศทางราคาในอนาคตอันใกล้

XRP ลุ้นทดสอบ 3 ดอลลาร์

XRP ได้แสดงการเคลื่อนไหวทางเทคนิคที่น่าสนใจ หลังจากสามารถทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันขึ้นมาได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกที่ชัดเจนครั้งแรกนับตั้งแต่การปรับตัวลงในเดือนกันยายน การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับกระแสข่าวที่ว่า SEC อาจอนุมัติกองทุน Spot XRP ETF เป็นครั้งแรก ซึ่งช่วยเพิ่มความคาดหวังของนักลงทุน และเป็นการปูทางไปสู่การทดสอบระดับจิตวิทยาที่สำคัญที่ 3 ดอลลาร์อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม หากมองในภาพรวมของแนวโน้มราคา XRP เส้นทางข้างหน้ายังคงมีความซับซ้อนและมีอุปสรรคสำคัญรออยู่ อุปสรรคนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งในอดีตมักเป็นแนวป้องกันที่แข็งแกร่งของฝั่งหมี หาก XRP สามารถสร้างฐานแนวรับเหนือเส้นนี้ไปได้ ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปทดสอบโซน 3 ดอลลาร์ แต่สิ่งที่น่ากังวลคือปริมาณการซื้อขายยังคงไม่มากพอ ซึ่งสะท้อนถึงการขาดความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวครั้งนี้

หากไม่มีแรงซื้อที่แข็งแกร่งเข้ามาสนับสนุน ราคา XRP อาจชะงักที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และกลับเข้าสู่โซนพักตัวที่ 2.80-2.85 ดอลลาร์อีกครั้ง หรือในกรณีที่เลวร้ายกว่านั้น อาจร่วงลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 2.65 ดอลลาร์ หากทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นจะเป็นการยืนยันการกลับกลับตัวและการเข้าสู่ตลาดกระทิง

Dogecoin ลุ้นระเบิดจากกรอบแคบ

แม้จะมีสัญญาณการชะลอตัวในระยะสั้น แต่กระแสความสนใจใน Dogecoin ยังคงสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะหลังมีข่าวว่า SEC อาจอนุมัติกองทุน Dogecoin ETF ที่ยื่นขอโดย 21Shares ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงอาจกลายเป็นปัจจัยบวกสำคัญที่ช่วยหนุนราคา

ขณะนี้ Dogecoin กำลังซื้อขายอยู่ในกรอบราคาบริเวณ 0.23 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสที่จะเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในไม่ช้าหลังจากที่ราคาปรับตัวลงจากจุดสูงสุดช่วงปลายเดือนกันยายนที่ราว 0.30 ดอลลาร์ ตอนนี้เข้าสู่โซนบีบอัดที่ถูกขนาบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วัน ซึ่งโดยทั่วไปมักตามมาด้วยความผันผวนรุนแรง

ในฝั่งหมี ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงและการไม่สามารถผ่านแนวต้าน 0.25-0.26 ดอลลาร์ได้หลายครั้ง สะท้อนว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนแรง หากราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ระดับ 0.22 ดอลลาร์ เป้าหมายถัดไปอาจอยู่ที่ 0.20 ดอลลาร์ซึ่งเป็นฐานการสะสมเดิม

อย่างไรก็ตาม ฝั่งกระทิงก็ยังมีโอกาสอยู่ หาก Dogecoin สามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันและทะลุแนวต้าน 0.24-0.25 ดอลลาร์ได้ก็อาจเปิดทางไปสู่การฟื้นตัว โดยมีเป้าหมายต่อไปที่ 0.28 ดอลลาร์หรือสูงกว่า

Shiba Inu ลุ้นเด้งจากฐานพระจันทร์

สำหรับ Shiba Inu คำว่า “ฐานพระจันทร์” ในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงการพุ่งขึ้นของราคา แต่หมายถึงการที่ราคาได้กลับมาทดสอบแนวรับประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกครั้ง โดยปัจจุบัน Meme Coin ตัวนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.0000119 ดอลลาร์ซึ่งเป็นบริเวณขอบล่างของรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมสมมาตรที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับสุดท้ายมาหลายครั้ง

โซนแนวรับนี้ซึ่งอยู่ระหว่าง 0.0000110-0.0000115 ดอลลาร์ได้กลายเป็นฐานพระจันทร์ของ Shiba Inu เนื่องจากทุกครั้งที่ราคาทดสอบโซนนี้ มักจะเกิดแรงซื้อเข้ามาอย่างหนาแน่นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หากสามารถรักษาแนวรับนี้ไว้ได้ ก็อาจเป็นฐานสำคัญในการพยายามกลับไปทดสอบแนวต้านขอบบนของรูปแบบสามเหลี่ยมซึ่งอยู่ใกล้ระดับ 0.0000140-0.0000150 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม สัญญาณระยะสั้นยังคงดูเป็นลบ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ยังคงกดดันอยู่เหนือราคาปัจจุบัน ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ที่ระดับกลาง ๆ ราว 40 ซึ่งสะท้อนถึงการขาดทิศทางที่ชัดเจน ประกอบกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลง หากราคา Shiba Inu ไม่สามารถรักษาแนวรับสำคัญที่ 0.0000110 ดอลลาร์ไว้ได้ อาจมีความเสี่ยงที่ราคาจะร่วงลงไปสู่โซน 0.0000090-0.0000100 ดอลลาร์ได้

ขอบคุณข้อมูลจาก https://u.today/crypto-market-prediction-shiba-inu-shib-moon-landing-dogecoin-doge-trapped-in-023-xrp-most

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,062,361,165,449
-0.06
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
XRP พุ่งแรง! ลุ้น 6 ปัจจัย ETF ดันทะลุ $4 เดือนตุลาคมนี้
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-09-30 17:07:16
XRP ข่าวล่าสุด
ลุ้นครั้งใหญ่! XRP จ่อดีดกลับ นักวิเคราะห์ชี้เป้า $3.15
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-30 17:01:27
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า