ราคา Dogecoin ดีดตัวกว่า 3% รีบข่าว Grayscale ยื่นจัดตั้ง Dogecoin ETF

Dogecoin
Dogecoin

Grayscale Investments สร้างความฮือฮาให้กับตลาดคริปโตอีกครั้งหลังยื่นเอกสาร S-1 ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) เพื่อขอจัดตั้ง Spot Dogecoin ETF อย่างเป็นทางการภายใต้สัญลักษณ์ GDOG

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ส่งผลให้ราคา Dogecoin ปรับตัวสูงขึ้นทันที สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่านี่อาจเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้เหรียญได้รับการยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในวงกว้าง

เจาะลึกรายละเอียดการยื่นจัดตั้ง Spot Dogecoin ETF ของ Grayscale

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2025 Grayscale ได้ยื่นเอกสาร S-1 เพื่อจดทะเบียนจัดตั้ง Spot Dogecoin ETF โดยมีแผนที่จะแปลงกองทุน Grayscale Dogecoin Trust ที่มีอยู่แล้วให้กลายเป็นกองทุน ETF และนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca

กองทุนนี้จะดำเนินงานในรูปแบบ Passive Investment Vehicle ซึ่งหมายความว่ากองทุนจะเข้าถือครองเหรียญ Dogecoin โดยตรง ไม่มีการใช้ Leverage หรือตราสารอนุพันธ์ใด ๆ

ความเคลื่อนไหวนี้ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Grayscale ในการนำสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่ตลาดกระแสหลัก

ไมเคิล ซอนเนนเชน (Michael Sonnenshein) CEO ของบริษัทได้เน้นย้ำว่าเป้าหมายหลักคือการเพิ่มช่องทางการเข้าถึง Dogecoin สำหรับนักลงทุนสถาบันให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นผ่านโครงสร้างของกองทุน ETF ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

หลังการประกาศการยื่นจัดตั้ง ETF ราคา Dogecoin ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ภายใน 24 ชั่วโมง แตะระดับ 0.2314 ดอลลาร์

การเคลื่อนไหวของราคาสะท้อนให้เห็นว่าทั้งนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันต่างมองว่านี่อาจเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันราคาเหรียญให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในอนาคต

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.ainvest.com/news/dogecoin-news-today-grayscale-files-dogecoin-etf-doge-rises-2-2508/

มองหาโอกาสใหม่? Maxi Doge เหรียญมีมสายพันธุ์ใหม่ที่น่าจับตา

Maxi Doge เตรียมโค่น Dogecoin

ในขณะที่ Dogecoin กำลังก้าวสู่ตลาดสถาบัน นักลงทุนจำนวนมากก็เริ่มมองหาโอกาสในเหรียญมีมรุ่นใหม่ ๆ ต่อไป ซึ่ง Maxi Doge ก็กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในขณะนี้

ด้วยยอดระดมทุนในรอบพรีเซลที่ทะลุ 1.5 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่กี่วัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่านี่อาจเป็น “เหรียญมีมตัวถัดไปที่จะแซง Dogecoin”

Maxi Doge คือเหรียญมีมบนเครือข่าย Ethereum ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “Alpha Dog” สายบ้าพลัง ตั้งเป้าแก้ปัญหาเหรียญมีมที่ไม่มีจุดยืนด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมด

นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า Maxi Doge อาจพุ่งได้ถึง 100x หากกระแสยังคงแรงต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสที่น่าจับตามองในช่วงเวลาที่ Altcoin Season กำลังจะมาถึง!

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่

ไปยัง Maxi Doge

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

XRP ข่าวล่าสุด
XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
2025-08-05 21:21:53
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Ethereum
Ethereum เกินต้าน! ETF ดึงเม็ดเงินแซงหน้า Bitcoin 3 วันซ้อน!
2025-08-14 12:59:07
,
โดย Somchai Wang
XRP ข่าวล่าสุด
ข่าวใหญ่! Western Union เข้าซื้อ Intermex ดันการยอมรับ XRP ทั่วโลก
2025-08-13 19:36:07
,
โดย Natharika Bumroongroj

Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน
