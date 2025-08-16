ราคา Dogecoin ดีดตัวกว่า 3% รีบข่าว Grayscale ยื่นจัดตั้ง Dogecoin ETF
Grayscale Investments สร้างความฮือฮาให้กับตลาดคริปโตอีกครั้งหลังยื่นเอกสาร S-1 ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) เพื่อขอจัดตั้ง Spot Dogecoin ETF อย่างเป็นทางการภายใต้สัญลักษณ์ GDOG
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ส่งผลให้ราคา Dogecoin ปรับตัวสูงขึ้นทันที สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่านี่อาจเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้เหรียญได้รับการยอมรับจากนักลงทุนสถาบันในวงกว้าง
เจาะลึกรายละเอียดการยื่นจัดตั้ง Spot Dogecoin ETF ของ Grayscale
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2025 Grayscale ได้ยื่นเอกสาร S-1 เพื่อจดทะเบียนจัดตั้ง Spot Dogecoin ETF โดยมีแผนที่จะแปลงกองทุน Grayscale Dogecoin Trust ที่มีอยู่แล้วให้กลายเป็นกองทุน ETF และนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca
กองทุนนี้จะดำเนินงานในรูปแบบ Passive Investment Vehicle ซึ่งหมายความว่ากองทุนจะเข้าถือครองเหรียญ Dogecoin โดยตรง ไม่มีการใช้ Leverage หรือตราสารอนุพันธ์ใด ๆ
ความเคลื่อนไหวนี้ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Grayscale ในการนำสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่ตลาดกระแสหลัก
ไมเคิล ซอนเนนเชน (Michael Sonnenshein) CEO ของบริษัทได้เน้นย้ำว่าเป้าหมายหลักคือการเพิ่มช่องทางการเข้าถึง Dogecoin สำหรับนักลงทุนสถาบันให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นผ่านโครงสร้างของกองทุน ETF ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
หลังการประกาศการยื่นจัดตั้ง ETF ราคา Dogecoin ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ภายใน 24 ชั่วโมง แตะระดับ 0.2314 ดอลลาร์
การเคลื่อนไหวของราคาสะท้อนให้เห็นว่าทั้งนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันต่างมองว่านี่อาจเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันราคาเหรียญให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในอนาคต
ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.ainvest.com/news/dogecoin-news-today-grayscale-files-dogecoin-etf-doge-rises-2-2508/
มองหาโอกาสใหม่? Maxi Doge เหรียญมีมสายพันธุ์ใหม่ที่น่าจับตา
ในขณะที่ Dogecoin กำลังก้าวสู่ตลาดสถาบัน นักลงทุนจำนวนมากก็เริ่มมองหาโอกาสในเหรียญมีมรุ่นใหม่ ๆ ต่อไป ซึ่ง Maxi Doge ก็กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในขณะนี้
ด้วยยอดระดมทุนในรอบพรีเซลที่ทะลุ 1.5 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่กี่วัน สะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่านี่อาจเป็น “เหรียญมีมตัวถัดไปที่จะแซง Dogecoin”
Maxi Doge คือเหรียญมีมบนเครือข่าย Ethereum ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “Alpha Dog” สายบ้าพลัง ตั้งเป้าแก้ปัญหาเหรียญมีมที่ไม่มีจุดยืนด้วยแบรนด์ที่แข็งแกร่งและกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนผ่าน MAXI Fund ซึ่งถือครอง 25% ของอุปทานทั้งหมด
นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า Maxi Doge อาจพุ่งได้ถึง 100x หากกระแสยังคงแรงต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสที่น่าจับตามองในช่วงเวลาที่ Altcoin Season กำลังจะมาถึง!
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Maxi Doge หรือวิธีการเข้าร่วมรอบพรีเซลได้ที่นี่ไปยัง Maxi Doge
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ไม่ใช่เนื้อหาที่มาจากบรรณาธิการ เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใสสามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม
