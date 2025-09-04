BTC $109,867.51 -2.20%
รอ SEC ไฟเขียว! REX-Osprey ยื่นขอเปิดตัว Dogecoin ETF ในสหรัฐฯ ดันราคา DOGE พุ่ง

Dogecoin
อัปเดตล่าสุด: 
Dogecoin สีทองลอยหน้าอาคาร SEC สหรัฐฯ

บริษัทการเงิน REX-Osprey ได้ยื่นขอจัดตั้งกองทุน ETF ที่อ้างอิงกับ Dogecoin ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) หากได้รับการอนุมัติ กองทุนนี้จะกลายเป็น ETF ตัวแรกในสหรัฐฯ ที่ติดตามผลการเคลื่อนไหวของเหรียญมีมสายคริปโตโดยตรง

ก้าวใหม่ของ Dogecoin ETF สู่การลงทุนกระแสหลัก

กองทุนนี้มีชื่อว่า REX-Osprey DOGE ETF (DOJE) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการเคลื่อนไหวราคาของ Dogecoin โดยไม่จำเป็นต้องซื้อโทเค็นด้วยตนเอง เอกสารการยื่นต่อ SEC ระบุว่า ETF ดังกล่าวจะลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ของสินทรัพย์ทั้งหมดไปใน Dogecoin หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสวอปที่อ้างอิงราคา DOGE ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน

REX-Osprey ยื่นเอกสารต่อ SEC ที่มา sec.gov

ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในจังหวะที่กระแส เหรียญมีมยอดนิยม กำลังได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน ขณะเดียวกัน REX-Osprey เองก็เพิ่งแปลงโครงสร้างกองทุน Solana Staking ETF ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านภาษีและประสิทธิภาพการลงทุน แสดงถึงความเชี่ยวชาญในการปรับตัวเพื่อรองรับนักลงทุน

แม้การลงทุนใน Dogecoin ETF จะอาศัยผู้ดูแลสินทรัพย์บุคคลที่สาม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหากเกิดความล้มเหลวทางการดำเนินงาน แต่ราคาของ Dogecoin เองก็มีสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง จากข้อมูล TradingView ล่าสุด DOGE ซื้อขายอยู่ที่ 0.22060 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 2.68% ในวันเดียว และหากมองย้อนหลังหนึ่งปี ราคาของ Dogecoin กระโดดขึ้นมากกว่า 122% แม้ว่าปีนี้จะยังติดลบกว่า 30% แต่แนวโน้มการฟื้นตัวได้ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนอีกครั้ง

ความท้าทายด้านกฎระเบียบและความเสี่ยงของ DOGE ETF

แม้ Dogecoin ETF จะถูกยื่นต่อ SEC แล้ว แต่ยังไม่มีประวัติการดำเนินงานให้วัดผล นักลงทุนจึงยังไม่สามารถประเมินผลตอบแทนที่แท้จริงได้ การอนุมัติยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญว่ากองทุนนี้จะสามารถเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ ได้หรือไม่

REX-Osprey เคยเปิดตัวกองทุน Solana Staking ETF และกำลังขยายพอร์ตด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เชื่อมโยงกับ Dogecoin โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสราคาที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงจากนโยบายภาครัฐยังเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดต่อกระเป๋าคริปโต การซื้อขายบนตลาดกลาง หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านภาษี ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวราคาของ DOGE

สำหรับนักลงทุนที่มองหา เหรียญคริปโตที่น่าลงทุนวันนี้ การติดตามความคืบหน้าของ Dogecoin ETF จึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญ เพราะหากได้รับไฟเขียวจาก SEC อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่ผลักดันให้ Dogecoin กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในระดับสถาบันมากยิ่งขึ้น

Maxi Doge โดดเด่นท่ามกลางกระแส Dogecoin ETF

กระแสข่าวการยื่นขอ Dogecoin ETF กำลังสร้างแรงดึงดูดให้นักลงทุนหันมามองตลาดมีมคอยน์มากขึ้น ซึ่งถือเป็นแรงหนุนสำคัญต่อโปรเจกต์ใหม่อย่าง Maxi Doge (MAXI) ที่มีคอนเซ็ปต์ “gym-bro” แตกต่างและโดนใจสายดีเจน เพิ่มโอกาสถูกจับตามองจากทั้งรายย่อยและวาฬคริปโต

Maxi Doge โดดเด่นท่ามกลางกระแส Dogecoin ETF

ในขณะที่ Dogecoin มีมูลค่าตลาดสูงและจำกัดโอกาสเติบโต Maxi Doge ยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์และเพิ่งระดมทุนได้กว่า 1.61 ล้านดอลลาร์ พร้อมผลตอบแทนสเตกกิ้งสูงสุดกว่า 2500% ทำให้นักลงทุนมองว่าเป็นจุดเริ่มที่ดีกว่า และอาจสร้างผลตอบแทนหลายเท่าหากกระแสมีมคอยน์ยังแรงต่อเนื่อง

เมื่อราคาคริปโตหลักส่งสัญญาณฟื้นตัว นักวิเคราะห์คาดว่าตลาดมีมคอยน์จะได้แรงหนุนตามไปด้วย ซึ่ง Maxi Doge ได้เปรียบจากชุมชน Telegram ที่เติบโตเกิน 12,000 คน พร้อมโรดแมปที่วาง Utility ชัดเจน กลายเป็นตัวเลือกที่นักลงทุนมองว่าเป็น “โอกาสใหม่” ที่น่าสนใจในปีนี้

ไปที่เว็บไซต์ Maxi Doge

