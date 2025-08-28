Bitcoin ฟื้นตัว – Metaplanet เดินเกม! ระดมทุน $881M ไล่ซื้อ BTC เพิ่ม
Bitcoin เริ่มฟื้นต้วขึ้นมาเหนือ 113,000 ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง ขณะที่ Metaplanet บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว เพิ่งประกาศแผนระดมทุนมูลค่า 881 ล้านดอลลาร์(ราว 1.3 แสนล้านเยน) โดยมีเป้าหมายชัดเจนในการนำเงินส่วนใหญ่ไปสะสม BTC เข้าพอร์ตเพิ่ม ตอกย้ำสถานะของ Metaplanet ในฐานะ “บริษัทคลังบิทคอยน์” แถวหน้าของญี่ปุ่นและเอเชีย
Metaplanet ทุ่ม $881M ขยายคลัง BTC ครั้งประวัติศาสตร์
ตามประกาศอย่างเป็นทางการ Metaplanet วางแผนที่จะเสนอขายหุ้นในระดับนานาชาติเพื่อระดมทุนรวม 881 ล้านดอลลาร์ โดยจะจัดสรรเงินจำนวน 837 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.23 แสนล้านเยน) เพื่อใช้ในการเข้าซื้อ Bitcoin โดยเฉพาะ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2025 การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะทำให้พอร์ตการถือครอง BTC ของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ปัจจุบัน Metaplanet ถือครอง BTC อยู่แล้วจำนวน 18,991 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อเพิ่มเติมนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มสินทรัพย์ BTC ในมือ แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงความเชื่อมั่นในอนาคตของ BTC ในฐานะสินทรัพย์สำรองคงคลังเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
วิเคราะห์กลยุทธ์ ‘Bitcoin Treasury’ และการสร้างรายได้ของ Metaplanet
Metaplanet ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองมาเป็น “บริษัทคลังบิทคอยน์” (BTC Treasury Company) โดยมองว่าความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของ BTC กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ BTC (BTC NAV) ต่อหุ้นให้สูงสุด และสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
นอกจากการสะสม BTC แล้ว บริษัทยังได้พัฒนากลยุทธ์สร้างรายได้จาก BTC ที่ถือครองอยู่ด้วย โดยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2025 บริษัทสามารถสร้างรายได้ถึง 13 ล้านดอลลาร์จากการขาย Put Options บน BTC ที่มีอยู่ ซึ่งเงินทุนส่วนที่เหลืออีก 44 ล้านดอลลาร์จากการระดมทุนครั้งนี้ จะถูกนำไปใช้สนับสนุนธุรกิจ Options เพื่อขยายการดำเนินงานต่อไปจนถึงสิ้นปี 2025
ผลกระทบต่อตลาดและอนาคตราคา Bitcoin ที่น่าจับตา
การตัดสินใจของ Metaplanet ในการทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อ BTC ถือเป็นแรงหนุนสำคัญต่อตลาดคริปโตโดยรวม และเป็นการตอกย้ำเทรนด์การยอมรับ BTC ในระดับองค์กร โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย การเคลื่อนไหวนี้คล้ายคลึงกับกลยุทธ์ของ MicroStrategy ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการนำ BTC มาเป็นสินทรัพย์สำรองหลักของบริษัท
การประกาศซื้อ BTC จำนวนมากเช่นนี้อาจสร้างแรงกดดันด้านอุปสงค์ (Demand Pressure) ในตลาด ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อราคา BTC ในอนาคต นักลงทุนและนักวิเคราะห์ต่างจับตามองว่าการเคลื่อนไหวของ Metaplanet จะเป็นตัวกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในญี่ปุ่นและเอเชียหันมาพิจารณาถือครอง BTC เป็นสินทรัพย์สำรองตามไปด้วยหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดคริปโตในภูมิภาค
ขณะนี้ราคา BTC ขยับขึ้นมากว่า 2% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยยืนเหนือ 113,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง และมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นประมาณ 4.6% ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap
