Metaplanet ทุ่ม $837M ไล่เก็บ Bitcoin ทะลุ 18,991 BTC แล้ว!

อัปเดตล่าสุด: 
วาฬญี่ปุ่นบุก! Metaplanet ทุ่ม $837M ไล่เก็บ BTC ทะลุ 18,991 เหรียญ

Bitcoin (BTC) กลายเป็นจุดสนใจอีกครั้งหลัง Metaplanet บริษัทลงทุนญี่ปุ่นประกาศระดมทุนมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ โดยตั้งเป้านำเงินกว่า 837 ล้านดอลลาร์ไปซื้อ BTC เพิ่มเติม การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนกลยุทธ์ของบริษัทที่ตั้งใจเป็น “MicroStrategy แห่งเอเชีย” และทำให้ Metaplanet ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ถือ BTC รายใหญ่ของโลกอย่างรวดเร็ว หลังจากที่สะสมไปแล้วกว่า 18,991 เหรียญ

Metaplanet เดินเกมรุก! เปิดแผนระดมทุน $1.2B ลุยซื้อ Bitcoin

Metaplanet ได้อนุมัติแผนการออกหุ้นใหม่ในต่างประเทศจำนวน 555 ล้านหุ้น เพื่อระดมทุนรวม 1.8 แสนล้านเยน (ประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์) โดยเงินทุนส่วนใหญ่จำนวน 1.23 แสนล้านเยน (ประมาณ 837 ล้านดอลลาร์) จะถูกจัดสรรไว้สำหรับการเข้าซื้อ BTC โดยเฉพาะ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2025 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการใช้ BTC เป็นสินทรัพย์หลักในคลังสำรอง

นอกจากการซื้อ BTC เพิ่มแล้ว บริษัทยังจัดสรรเงินอีก 6.5 พันล้านเยน (ประมาณ 45 ล้านดอลลาร์) ให้กับธุรกิจ “BTC Income Generation” ซึ่งเป็นกลยุทธ์สร้างรายได้จากการขาย Options อ้างอิงจาก BTC ที่ถือครองอยู่ กลยุทธ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์ BTC อย่างครบวงจร ไม่ใช่แค่การซื้อและถือครองเพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ดิจิทัลนี้ด้วย

ถอดรอย MicroStrategy! กลยุทธ์ BTC เขย่าตลาดเอเชีย

กลยุทธ์ของ Metaplanet ได้รับการขนานนามว่าเดินตามรอย Strategy บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ที่บุกเบิกการนำ BTC มาใช้เป็นสินทรัพย์ในคลังสำรองของบริษัท ภายใต้การนำของ CEO Simon Gerovich อดีตเทรดเดอร์จาก Goldman Sachs บริษัทได้เปลี่ยนโฉมจากธุรกิจบริหารโรงแรมมาเป็น “บริษัทคลังสำรอง BTC” อย่างเต็มตัว

การซื้อ BTC อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 เป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวที่เรียกว่า “555 Million Plan” ซึ่งมีเป้าหมายสะสม Bitcoin ให้ได้ถึง 210,000 BTC ภายในปี 2027

บริษัทให้เหตุผลว่าการหันมาลงทุนใน BTC เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทายของญี่ปุ่น ทั้งหนี้สาธารณะที่สูง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบเป็นเวลานาน และค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง การถือครอง BTC จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการรักษามูลค่าของสินทรัพย์ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม ซึ่งกลยุทธ์นี้ได้สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนอย่างล้นหลาม ส่งผลให้ฐานผู้ถือหุ้นของบริษัทพุ่งสูงขึ้นกว่า 1,000% ในปีที่ผ่านมา

ญี่ปุ่นเปิดทาง! นโยบายหนุนบริษัทแห่ตุน Bitcoin ในคลัง

การเคลื่อนไหวของ Metaplanet เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มมีท่าทีเป็นมิตรต่อคริปโตมากขึ้น โดยสำนักงานบริการทางการเงิน (FSA) มีแผนจะจัดประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายใต้กฎหมายภายในปี 2026 รวมถึงข้อเสนอการปฏิรูปภาษีที่อาจลดภาษีกำไรจากการลงทุนในคริปโตเหลือเพียง 20% ซึ่งนโยบายเหล่านี้เป็นแรงผลักดันสำคัญให้บริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นหันมาสนใจลงทุนใน BTC มากขึ้น

เทรนด์ดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Metaplanet เท่านั้น แต่ยังมีบริษัทอื่นๆ เช่น Remixpoint และ ANAP Holdings ที่ได้เปิดเผยการเข้าซื้อ BTC เพิ่มเติมในคลังสำรองของตนเองเช่นกัน

หลายบริษัทก็เก็บ Bitcoin เช่นกัน
ที่มา: @btcNLNico บน X

นั่นหมายความว่าภาคธุรกิจของญี่ปุ่นกำลังมองว่า BTC เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ และการสะสม BTC ของ Metaplanet อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคลื่นการลงทุนครั้งใหญ่จากบริษัทในเอเชีย

