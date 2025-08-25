Metaplanet ทุ่มซื้อ Bitcoin เพิ่ม 11.8 ล้านดอลลาร์ ดันการถือครองแตะ 19,000 BTC
Metaplanet บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ยังคงเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์การถือครอง Bitcoin โดยล่าสุดได้เข้าซื้อเพิ่มอีก 103 BTC ด้วยเงินทุนราว 1.736 พันล้านเยน หรือประมาณ 11.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ปริมาณการถือครองรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 18,991 BTC ซื้อเฉลี่ยที่ราคา 15.05 ล้านเยนต่อ 1 BTC ซึ่งหากตีมูลค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน การถือครองดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 2.14 พันล้านดอลลาร์
การเข้าซื้อล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจาก Metaplanet เพิ่งเพิ่ม Bitcoin เข้าพอร์ตไปแล้วกว่า 775 BTC แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสะสมเหรียญ BTC อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
กลยุทธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Bitcoin Treasury Operations ที่บริษัทได้ประกาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เพื่อเปลี่ยน Bitcoin ให้กลายเป็นสินทรัพย์สำรองหลักขององค์กร โดยใช้วิธีระดมทุนจากตลาดการเงิน ทั้งการออกหุ้นใหม่และพันธบัตร ก่อนนำเงินที่ได้ไปลงทุนซื้อ Bitcoin โดยตรง
การไถ่ถอนพันธบัตรบางส่วน สะท้อนการบริหารงบดุลอย่างรอบคอบ
นอกจากการเข้าซื้อ Bitcoin อย่างต่อเนื่องแล้ว Metaplanet ยังได้ไถ่ถอนพันธบัตรสามัญซีรีส์ที่ 19 มูลค่า 3 พันล้านเยน หรือราว 20.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การไถ่ถอนบางส่วนนี้เป็นหนึ่งในมาตรการจัดการงบดุล เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สินให้เหมาะสม ขณะเดียวกันก็ยังคงเดินหน้าทุ่มงบเข้าซื้อ Bitcoin อย่างจริงจัง
ความเคลื่อนไหวของ Metaplanet ได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในตลาดการเงิน เนื่องจากหลายฝ่ายมองว่าบริษัทมีแนวทางที่คล้ายคลึงกับ MicroStrategy ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้กลยุทธ์การเงินองค์กรเพื่อสร้างคลัง Bitcoin จำนวนมหาศาล จนถูกขนานนามว่า Metaplanet คือ “MicroStrategy แห่งเอเชีย”
นอกจากนี้ บริษัทยังใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างสิทธิในการจองซื้อหุ้น (Warrants) เพื่อระดมทุนเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา มีการออกหุ้นใหม่กว่า 4.9 ล้านหุ้นจากการใช้สิทธิดังกล่าว เพื่อเสริมเม็ดเงินเข้าสู่แผนการลงทุนในคริปโต
กลยุทธ์ที่วางรากฐานบนคุณค่าระยะยาวของ Bitcoin
สิ่งที่น่าสนใจคือ Metaplanet ไม่ได้วัดผลการดำเนินงานด้วยกำไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานทั่วไป แต่เลือกใช้ตัวชี้วัดเฉพาะอย่าง “BTC Yield” และ “BTC Gain” เพื่อสะท้อนคุณค่าในเชิงของการเพิ่มปริมาณ Bitcoin ต่อผู้ถือหุ้น ล่าสุดบริษัทประกาศว่าในไตรมาสปัจจุบัน มีค่า BTC Yield อยู่ที่ 29.1% หมายความว่าปริมาณการถือครอง Bitcoin ต่อหุ้นยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้จะมีการเพิ่มทุนหรือต้องเผชิญกับการลดสัดส่วนหุ้นก็ตาม
การสะสม Bitcoin อย่างต่อเนื่องยังสอดคล้องกับภาพรวมที่ญี่ปุ่นกำลังมีบทบาทมากขึ้นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะในช่วงที่สหรัฐฯ เริ่มมีความชัดเจนด้านกฎระเบียบ ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันหันมาให้ความสนใจเพิ่มขึ้น กระทั่งบุตรชายของประธานาธิบดี Donald Trump อย่าง Eric Trump ก็เตรียมที่จะไปเยือนบริษัท Metaplanet ที่ญี่ปุ่นเพื่อผลักดันเกี่ยวกับการใช้งานคริปโตเคอร์เรนซี่มากขึ้น
แม้ว่าตลาดคริปโตยังคงผันผวนสูง โดยล่าสุดราคา Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 113,000 ดอลลาร์ หลังจากที่เพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา แต่ Metaplanet ยังคงยืนหยัดในกลยุทธ์ระยะยาว
บทสรุปสำหรับผู้ถือหุ้น Metaplanet
สำหรับผู้ถือหุ้นของ Metaplanet การเดิมพันครั้งนี้มีความชัดเจนอย่างยิ่ง ผู้บริหารยืนยันมาตลอดว่า Bitcoin คือสินทรัพย์ที่สามารถรักษามูลค่าได้ดีกว่าเงินสดสกุลเฟียตในระยะยาว และภารกิจของบริษัทคือการเพิ่มจำนวน Bitcoin ต่อหุ้นอย่างมีวินัย ผ่านการระดมทุนที่คำนวณมาแล้วอย่างรอบคอบ
แนวทางนี้ไม่เพียงสร้างความแตกต่างให้กับ Metaplanet ในฐานะบริษัทมหาชนของญี่ปุ่นที่กล้าปรับโครงสร้างงบดุลเข้าสู่โลกดิจิทัลเต็มตัว แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในอนาคตของ Bitcoin ในฐานะเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนที่อาจกลายเป็นเสาหลักของระบบการเงินโลกในอนาคต
