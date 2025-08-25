BTC $112,542.78 -2.12%
Cryptonews บิทคอยน์

Metaplanet ทุ่มซื้อ Bitcoin เพิ่ม 11.8 ล้านดอลลาร์ ดันการถือครองแตะ 19,000 BTC

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Bitcoin โลโก้ Metaplanet สื่อถึงการลงทุนคริปโต

Metaplanet บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ยังคงเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์การถือครอง Bitcoin โดยล่าสุดได้เข้าซื้อเพิ่มอีก 103 BTC ด้วยเงินทุนราว 1.736 พันล้านเยน หรือประมาณ 11.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ปริมาณการถือครองรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 18,991 BTC ซื้อเฉลี่ยที่ราคา 15.05 ล้านเยนต่อ 1 BTC ซึ่งหากตีมูลค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน การถือครองดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 2.14 พันล้านดอลลาร์

การเข้าซื้อล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจาก Metaplanet เพิ่งเพิ่ม Bitcoin เข้าพอร์ตไปแล้วกว่า 775 BTC แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสะสมเหรียญ BTC อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

กลยุทธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Bitcoin Treasury Operations ที่บริษัทได้ประกาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เพื่อเปลี่ยน Bitcoin ให้กลายเป็นสินทรัพย์สำรองหลักขององค์กร โดยใช้วิธีระดมทุนจากตลาดการเงิน ทั้งการออกหุ้นใหม่และพันธบัตร ก่อนนำเงินที่ได้ไปลงทุนซื้อ Bitcoin โดยตรง

การไถ่ถอนพันธบัตรบางส่วน สะท้อนการบริหารงบดุลอย่างรอบคอบ

นอกจากการเข้าซื้อ Bitcoin อย่างต่อเนื่องแล้ว Metaplanet ยังได้ไถ่ถอนพันธบัตรสามัญซีรีส์ที่ 19 มูลค่า 3 พันล้านเยน หรือราว 20.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การไถ่ถอนบางส่วนนี้เป็นหนึ่งในมาตรการจัดการงบดุล เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สินให้เหมาะสม ขณะเดียวกันก็ยังคงเดินหน้าทุ่มงบเข้าซื้อ Bitcoin อย่างจริงจัง

ความเคลื่อนไหวของ Metaplanet ได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในตลาดการเงิน เนื่องจากหลายฝ่ายมองว่าบริษัทมีแนวทางที่คล้ายคลึงกับ MicroStrategy ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้กลยุทธ์การเงินองค์กรเพื่อสร้างคลัง Bitcoin จำนวนมหาศาล จนถูกขนานนามว่า Metaplanet คือ “MicroStrategy แห่งเอเชีย”

นอกจากนี้ บริษัทยังใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างสิทธิในการจองซื้อหุ้น (Warrants) เพื่อระดมทุนเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติม โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา มีการออกหุ้นใหม่กว่า 4.9 ล้านหุ้นจากการใช้สิทธิดังกล่าว เพื่อเสริมเม็ดเงินเข้าสู่แผนการลงทุนในคริปโต

กลยุทธ์ที่วางรากฐานบนคุณค่าระยะยาวของ Bitcoin

สิ่งที่น่าสนใจคือ Metaplanet ไม่ได้วัดผลการดำเนินงานด้วยกำไรหรือขาดทุนตามมาตรฐานทั่วไป แต่เลือกใช้ตัวชี้วัดเฉพาะอย่าง “BTC Yield” และ “BTC Gain” เพื่อสะท้อนคุณค่าในเชิงของการเพิ่มปริมาณ Bitcoin ต่อผู้ถือหุ้น ล่าสุดบริษัทประกาศว่าในไตรมาสปัจจุบัน มีค่า BTC Yield อยู่ที่ 29.1% หมายความว่าปริมาณการถือครอง Bitcoin ต่อหุ้นยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้จะมีการเพิ่มทุนหรือต้องเผชิญกับการลดสัดส่วนหุ้นก็ตาม

การสะสม Bitcoin อย่างต่อเนื่องยังสอดคล้องกับภาพรวมที่ญี่ปุ่นกำลังมีบทบาทมากขึ้นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะในช่วงที่สหรัฐฯ เริ่มมีความชัดเจนด้านกฎระเบียบ ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันหันมาให้ความสนใจเพิ่มขึ้น กระทั่งบุตรชายของประธานาธิบดี Donald Trump อย่าง Eric Trump ก็เตรียมที่จะไปเยือนบริษัท Metaplanet ที่ญี่ปุ่นเพื่อผลักดันเกี่ยวกับการใช้งานคริปโตเคอร์เรนซี่มากขึ้น

แม้ว่าตลาดคริปโตยังคงผันผวนสูง โดยล่าสุดราคา Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 113,000 ดอลลาร์ หลังจากที่เพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา แต่ Metaplanet ยังคงยืนหยัดในกลยุทธ์ระยะยาว

บทสรุปสำหรับผู้ถือหุ้น Metaplanet

สำหรับผู้ถือหุ้นของ Metaplanet การเดิมพันครั้งนี้มีความชัดเจนอย่างยิ่ง ผู้บริหารยืนยันมาตลอดว่า Bitcoin คือสินทรัพย์ที่สามารถรักษามูลค่าได้ดีกว่าเงินสดสกุลเฟียตในระยะยาว และภารกิจของบริษัทคือการเพิ่มจำนวน Bitcoin ต่อหุ้นอย่างมีวินัย ผ่านการระดมทุนที่คำนวณมาแล้วอย่างรอบคอบ

แนวทางนี้ไม่เพียงสร้างความแตกต่างให้กับ Metaplanet ในฐานะบริษัทมหาชนของญี่ปุ่นที่กล้าปรับโครงสร้างงบดุลเข้าสู่โลกดิจิทัลเต็มตัว แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในอนาคตของ Bitcoin ในฐานะเหรียญคริปโตที่น่าลงทุนที่อาจกลายเป็นเสาหลักของระบบการเงินโลกในอนาคต

