Eric Trump คาด Bitcoin พุ่งแรง – พร้อมเตรียมเยือน Metaplanet ถึงญี่ปุ่น

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
อัปเดตล่าสุด: 
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Eric Trump เตรียมเยือนญี่ปุ่น พร้อมคาดการณ์ราคา Bitcoin

Bitcoin ยังคงทรงตัวเหนือ $115,000 ขณะที่ Eric Trump บุตรชายของประธานาธิบดี Donald Trump ได้ออกมาแสดงวิสัยทัศน์เชิงบวกต่อราคา BTC อย่างชัดเจน การเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงสร้างความประหลาดใจ แต่ยังจุดประกายความหวังให้กับนักลงทุนว่าราคา BTC อาจกำลังเข้าสู่รอบกระทิงครั้งใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยบุคคลสำคัญระดับโลก การแสดงความคิดเห็นครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณที่น่าจับตามองอย่างยิ่งสำหรับทิศทางตลาดในอนาคต

วิเคราะห์มุมมอง Eric Trump ต่ออนาคตราคา Bitcoin

Eric Trump ได้สร้างความฮือฮาด้วยการคาดการณ์ราคา BTC ในทิศทางที่เป็นบวกอย่างมาก แม้จะไม่ได้ระบุตัวเลขเป้าหมายที่ชัดเจน แต่ท่าทีของเขาสะท้อนความเชื่อมั่นอย่างสูงต่อศักยภาพของสินทรัพย์ดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลกตัวนี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อจิตวิทยาของนักลงทุนรายย่อยและสถาบันที่กำลังจับตาทิศทางของ BTC อยู่

นักวิเคราะห์ตลาดมองว่า การสนับสนุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่นนี้สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนก้อนใหม่เข้าสู่ตลาด BTC ได้ โดยเฉพาะจากกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ติดตามความเคลื่อนไหวของตระกูล Trump อย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะความเห็นจากบุคคลสำคัญเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง การเติบโตอย่างยั่งยืนของ BTC ยังคงต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งในด้านเทคโนโลยี การยอมรับใช้งาน และสภาวะเศรษฐกิจมหภาค แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงหนุนจาก Eric Trump ได้เข้ามาเพิ่มเรื่องราวที่น่าสนใจให้กับเส้นทางของ BTC ในปีนี้

Eric Trump เตรียมเยือนญี่ปุ่นกันยายนนี้ แล้วเกี่ยวอะไรกับ BTC?

มีรายงานว่า Eric Trump เตรียมที่จะไปเยือน Metaplanet ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนใน BTC เป็นหลัก คล้ายกับ MicroStrategy ในสหรัฐฯ การเคลื่อนไหวดังกล่าวตอกย้ำความสนใจอย่างจริงจังของเขาที่มีต่อระบบนิเวศของ Bitcoin และอาจเป็นการส่งสัญญาณว่ากำลังศึกษาโมเดลการลงทุนใน BTC ในระดับองค์กรใหญ่ ซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันให้บริษัทอื่น ๆ หันมาสนใจสินทรัพย์นี้มากขึ้น

ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเพียงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของโลก แต่ยังเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่ให้การยอมรับและมีกฎระเบียบกำกับดูแลตลาดคริปโตอย่างชัดเจนด้วย

การมีกรอบกฎหมายที่แน่นอนทำให้ตลาดญี่ปุ่นมีความน่าเชื่อถือและดึงดูดนักลงทุนสถาบัน ดังนั้น การที่บุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง Eric Trump เลือกไปเยือน จึงอาจเป็นการส่งสัญญาณเพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจ หรือสร้างความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและ BTC หรือแม้กระทั่งการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านกฎระเบียบกับหน่วยงานท้องถิ่น

ทั้งนี้ ทุกความเป็นไปได้ล้วนส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในตัว BTC ทั้งสิ้น นักลงทุนจึงเฝ้ารอว่าการเยือนครั้งนี้จะมีข่าวดีที่เกี่ยวกับ BTC ตามมาหรือไม่

Bitcoin Hyper ($HYPER): โอกาสใหม่บน Layer-2 ที่น่าจับตา

Bitcoin Hyper เหรียญแห่งโอกาสใหม่ของ BTC

ในขณะที่ราคา BTC กำลังเป็นที่จับตาจากบุคคลสำคัญอย่าง Eric Trump นักลงทุนจำนวนมากก็เริ่มมองหาโอกาสเติบโตในโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของ BTC โดยเฉพาะ Bitcoin Hyper ($HYPER) ซึ่งเป็น Layer-2 ที่กำลังมาแรงและได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม

HYPER คือโปรเจกต์ที่สร้างขึ้นบนเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อปลดล็อกศักยภาพของ BTC ให้เป็นมากกว่าสินทรัพย์เก็บมูลค่า โดยเปลี่ยนให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูงที่รองรับ DeFi, dApps และ Meme Culture ได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากและธุรกรรมที่รวดเร็ว ทำให้โครงการนี้เป็นการยกระดับที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ที่เชื่อมั่นในอนาคตของ BTC

โครงการนี้ระดมทุนไปแล้วกว่า $11.3M ในช่วง Presale สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก โดยนักวิเคราะห์หลายคนมองว่า HYPER เป็นหนึ่งในโครงการที่มีโอกาสเติบโตสูง หาก Layer-2 ของ BTC ได้รับความนิยมเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Solana ก็อาจหนุนให้ราคา $HYPER พุ่งแรงได้

ไปยัง BTC Hyper

สรุป: อนาคต BTC สดใส เมื่อแรงหนุนจากบุคคลสำคัญเพิ่มขึ้น

การที่ Eric Trump ออกมาแสดงทัศนะเชิงบวกต่อ BTC ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ตอกย้ำว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนี้กำลังได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ แม้แต่ในแวดวงการเมืองและกลุ่มผู้มีอิทธิพลระดับโลก การเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน แต่ยังอาจเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสการลงทุนรอบใหม่ที่จะผลักดันให้ตลาด BTC เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

