BTC $118,369.99 -2.21%
ETH $4,282.37 1.27%
SOL $174.40 -3.86%
PEPE $0.000011 -5.48%
SHIB $0.000012 -3.89%
BNB $801.13 -0.61%
DOGE $0.22 -4.46%
XRP $3.12 -4.08%
Cryptonews บิทคอยน์

Metaplanet ทุ่มซื้อ Bitcoin เพิ่ม 518 BTC ดันยอดทะลุ 18,000 BTC แล้ว

Bitcoin Metaplanet
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure

Metaplanet บริษัทด้านการลงทุนจากญี่ปุ่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ได้สร้างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญอีกครั้ง ด้วยการเข้าซื้อ Bitcoin (BTC) เพิ่มเติมจำนวน 518 BTC ส่งผลให้ยอดการถือครอง Bitcoin ทั้งหมดของบริษัททะลุ 18,113 BTC คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องนี้เป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ที่ชัดเจนของบริษัทในการสะสม Bitcoin เป็นสินทรัพย์หลักในคลังสำรอง และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการเงินในเอเชียต่ออนาคตของ Bitcoin

วิเคราะห์กลยุทธ์ “555 Million Plan” กับเป้าหมายถือครอง Bitcoin 1%

การเข้าซื้อ Bitcoin ครั้งล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่าเดิมที่ชื่อว่า “555 Million Plan” ซึ่ง Metaplanet ตั้งเป้าหมายที่จะสะสม Bitcoin ให้ได้ถึง 210,000 BTC หรือคิดเป็นประมาณ 1% ของอุปทาน Bitcoin ทั้งหมดภายในสิ้นปี 2027 นับเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่งและแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของบริษัทต่อศักยภาพของ Bitcoin ในระยะยาว

กลยุทธ์ดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสำเร็จของบริษัท Strategy (ชื่อเดิม MicroStrategy) ในสหรัฐอเมริกา โดยมี Simon Gerovich อดีตเทรดเดอร์จาก Goldman Sachs เป็นผู้นำทัพ การตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางจากธุรกิจโรงแรมมาสู่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทำให้ Metaplanet กลายเป็นหนึ่งในผู้สะสม Bitcoin ระดับองค์กรที่น่าจับตามองที่สุดในเอเชีย การเดินหน้าตามแผนนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนโฉมงบดุลของบริษัท แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า Bitcoin กำลังได้รับการยอมรับในฐานะสินทรัพย์สำรองที่สำคัญ

เบื้องหลังการระดมทุนมหาศาลเพื่อซื้อ Bitcoin ของ Metaplanet

เพื่อสนับสนุนแผนการเข้าซื้อ Bitcoin อย่างต่อเนื่อง Metaplanet ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายและสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงการออกพันธบัตรแปลงสภาพที่ไม่มีดอกเบี้ย (zero-interest convertible bonds) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants) เพื่อระดมทุน โดยล่าสุดบริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อระดมทุนสูงถึง 5.55 แสนล้านเยน (ประมาณ 3.74 พันล้านดอลลาร์) ผ่านการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่กำหนดไถ่ถอน (perpetual preferred shares) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการของนักลงทุนที่ยังคงแข็งแกร่ง

นักวิเคราะห์มองว่า แม้กลยุทธ์การทุ่มลงทุนใน Bitcoin จะมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของราคา แต่การที่ Metaplanet สามารถระดมทุนได้อย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อวิสัยทัศน์ของบริษัท การกระจุกตัวของสินทรัพย์ใน Bitcoin เพียงอย่างเดียวอาจเป็นดาบสองคม แต่หากราคา Bitcoin ยังคงมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวตามที่คาดการณ์ไว้ Metaplanet ก็จะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีอิทธิพลอย่างสูงในวงการคริปโตเคอร์เรนซี และเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญของการนำ Bitcoin มาใช้ในระดับองค์กร

นอกจากการลงทุนโดยตรงของบริษัทต่างๆ แล้ว พัฒนาการของผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่าง ETF ก็เป็นอีกปัจจัยที่น่าจับตา โดยล่าสุดมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ การยื่นเอกสาร Bitcoin ETF ที่น่าจับตามอง ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดได้

มองหาโอกาสใหม่? Best Wallet กระเป๋า Bitcoin และคริปโตที่ครบเครื่องที่สุด

จากการที่สถาบันอย่าง Metaplanet เดินหน้าสะสม Bitcoin อย่างจริงจัง ทำให้นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากเริ่มมองหาเครื่องมือที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเอง Best Wallet ($BEST) จึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งในฐานะกระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial ที่รองรับการใช้งานหลายเครือข่าย (multichain) อย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ได้รับแรงบันดาลใจและต้องการเริ่มต้น การทำความเข้าใจขั้นตอนการลงทุนก็เป็นสิ่งแรกที่ควรศึกษา ซึ่งมี วิธีซื้อ Bitcoin สำหรับผู้เริ่มต้น ที่อธิบายไว้อย่างละเอียด

Best Wallet ไม่ได้เป็นเพียงกระเป๋าสำหรับเก็บ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังรองรับเชนยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Ethereum, BNB, และ Solana ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายได้ในแอปเดียว จุดเด่นสำคัญคือระบบความปลอดภัยระดับสถาบันที่ใช้เทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks และการที่ไม่ต้องยืนยันตัวตน (no KYC) ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุม Private Key และสินทรัพย์ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Native Bitcoin Swaps ที่ให้ผู้ใช้สลับเหรียญกับ BTC ได้โดยตรง ซึ่งตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการใช้งาน Bitcoin อย่างแท้จริง

โทเค็น $BEST ซึ่งเป็นหัวใจของระบบนิเวศ ยังมอบสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น Staking ที่ให้ผลตอบแทนสูง, สิทธิ์ในการเข้าร่วม Presale ของโปรเจกต์ใหม่ ๆ ก่อนใคร และส่วนลดค่าธรรมเนียมภายในแอป ด้วยยอดระดมทุนในรอบ ICO ที่สูงถึง 14.5 ล้านดอลลาร์ และการรับรองจาก WalletConnect ทำให้ Best Wallet เป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตที่น่าจับตามองที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับตลาด Bitcoin

โดยรวมแล้ว การเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมของ Metaplanet ไม่ใช่แค่การลงทุนธรรมดา แต่เป็นการส่งสัญญาณที่ทรงพลังไปทั่วทั้งตลาดการเงิน ว่า Bitcoin กำลังถูกยอมรับในฐานะสินทรัพย์สำรองระดับสถาบันอย่างแท้จริง กลยุทธ์ที่ชัดเจนและเป้าหมายอันทะเยอทะยานของบริษัทได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและอาจเป็นตัวกระตุ้นให้องค์กรอื่น ๆ ในเอเชียหันมาพิจารณา Bitcoin อย่างจริงจังมากขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก การเดิมพันครั้งใหญ่นี้ตอกย้ำว่าอนาคตของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์หลักยังคงสดใสและน่าจับตามองต่อไป

การเคลื่อนไหวของสถาบันขนาดใหญ่เช่นนี้มักส่งผลต่อราคาในตลาด ซึ่งล่าสุดมีบทวิเคราะห์ว่า ราคา Bitcoin อาจจ่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ จากปัจจัยหนุนต่างๆ

ข่าว Ethereum
ข้อมูลชี้ชัด! บริษัทใหญ่ทุ่มซื้อ ETH ดันมูลค่าคลังพุ่งทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์
2025-08-11 19:54:54
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Dogecoin
Dogecoin จะทะลุ $0.50 ได้ไหม? หลัง Trump และ Fed ส่งสัญญาณบวก
2025-08-09 22:23:11
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Dogecoin
นวค.ลั่น Dogecoin มีโอกาสแตะ $1 หากทะลุผ่านแนวต้านสำเร็จ!
2025-08-10 19:16:37
,
โดย Somchai Wang

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,136,899,359,316
5.99
เหรียญยอดนิยม
ข่าว Ethereum
ข้อมูลชี้ชัด! บริษัทใหญ่ทุ่มซื้อ ETH ดันมูลค่าคลังพุ่งทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์
2025-08-11 19:54:54
,
โดย Pakphum Kerdprap
ข่าว Dogecoin
Dogecoin จะทะลุ $0.50 ได้ไหม? หลัง Trump และ Fed ส่งสัญญาณบวก
2025-08-09 22:23:11
,
โดย Somchai Wang
ข่าว Dogecoin
นวค.ลั่น Dogecoin มีโอกาสแตะ $1 หากทะลุผ่านแนวต้านสำเร็จ!
2025-08-10 19:16:37
,
โดย Somchai Wang

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
Trump Media ยื่นแก้ไขเอกสาร Bitcoin ETF – กระทบราคา BTC หรือไม่?
Pattada Lertwattana
Pattada Lertwattana
2025-08-12 13:52:59
ข่าวคริปโต
จับตา Bitcoin ให้ดี! Options มูลค่า $57B ส่งสัญญาณราคาอาจเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-08-12 11:01:12
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า