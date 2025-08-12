Metaplanet ทุ่มซื้อ Bitcoin เพิ่ม 518 BTC ดันยอดทะลุ 18,000 BTC แล้ว
Metaplanet บริษัทด้านการลงทุนจากญี่ปุ่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ได้สร้างความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญอีกครั้ง ด้วยการเข้าซื้อ Bitcoin (BTC) เพิ่มเติมจำนวน 518 BTC ส่งผลให้ยอดการถือครอง Bitcoin ทั้งหมดของบริษัททะลุ 18,113 BTC คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องนี้เป็นการตอกย้ำกลยุทธ์ที่ชัดเจนของบริษัทในการสะสม Bitcoin เป็นสินทรัพย์หลักในคลังสำรอง และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการเงินในเอเชียต่ออนาคตของ Bitcoin
วิเคราะห์กลยุทธ์ “555 Million Plan” กับเป้าหมายถือครอง Bitcoin 1%
การเข้าซื้อ Bitcoin ครั้งล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ที่ใหญ่กว่าเดิมที่ชื่อว่า “555 Million Plan” ซึ่ง Metaplanet ตั้งเป้าหมายที่จะสะสม Bitcoin ให้ได้ถึง 210,000 BTC หรือคิดเป็นประมาณ 1% ของอุปทาน Bitcoin ทั้งหมดภายในสิ้นปี 2027 นับเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่งและแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของบริษัทต่อศักยภาพของ Bitcoin ในระยะยาว
กลยุทธ์ดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสำเร็จของบริษัท Strategy (ชื่อเดิม MicroStrategy) ในสหรัฐอเมริกา โดยมี Simon Gerovich อดีตเทรดเดอร์จาก Goldman Sachs เป็นผู้นำทัพ การตัดสินใจเปลี่ยนทิศทางจากธุรกิจโรงแรมมาสู่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทำให้ Metaplanet กลายเป็นหนึ่งในผู้สะสม Bitcoin ระดับองค์กรที่น่าจับตามองที่สุดในเอเชีย การเดินหน้าตามแผนนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนโฉมงบดุลของบริษัท แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า Bitcoin กำลังได้รับการยอมรับในฐานะสินทรัพย์สำรองที่สำคัญ
เบื้องหลังการระดมทุนมหาศาลเพื่อซื้อ Bitcoin ของ Metaplanet
เพื่อสนับสนุนแผนการเข้าซื้อ Bitcoin อย่างต่อเนื่อง Metaplanet ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายและสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงการออกพันธบัตรแปลงสภาพที่ไม่มีดอกเบี้ย (zero-interest convertible bonds) และใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants) เพื่อระดมทุน โดยล่าสุดบริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนเพื่อระดมทุนสูงถึง 5.55 แสนล้านเยน (ประมาณ 3.74 พันล้านดอลลาร์) ผ่านการออกหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่กำหนดไถ่ถอน (perpetual preferred shares) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการของนักลงทุนที่ยังคงแข็งแกร่ง
นักวิเคราะห์มองว่า แม้กลยุทธ์การทุ่มลงทุนใน Bitcoin จะมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนของราคา แต่การที่ Metaplanet สามารถระดมทุนได้อย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่มีต่อวิสัยทัศน์ของบริษัท การกระจุกตัวของสินทรัพย์ใน Bitcoin เพียงอย่างเดียวอาจเป็นดาบสองคม แต่หากราคา Bitcoin ยังคงมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวตามที่คาดการณ์ไว้ Metaplanet ก็จะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีอิทธิพลอย่างสูงในวงการคริปโตเคอร์เรนซี และเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญของการนำ Bitcoin มาใช้ในระดับองค์กร
นอกจากการลงทุนโดยตรงของบริษัทต่างๆ แล้ว พัฒนาการของผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่าง ETF ก็เป็นอีกปัจจัยที่น่าจับตา โดยล่าสุดมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ การยื่นเอกสาร Bitcoin ETF ที่น่าจับตามอง ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดได้
มองหาโอกาสใหม่? Best Wallet กระเป๋า Bitcoin และคริปโตที่ครบเครื่องที่สุด
จากการที่สถาบันอย่าง Metaplanet เดินหน้าสะสม Bitcoin อย่างจริงจัง ทำให้นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากเริ่มมองหาเครื่องมือที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเอง Best Wallet ($BEST) จึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งในฐานะกระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial ที่รองรับการใช้งานหลายเครือข่าย (multichain) อย่างเต็มรูปแบบ
สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ได้รับแรงบันดาลใจและต้องการเริ่มต้น การทำความเข้าใจขั้นตอนการลงทุนก็เป็นสิ่งแรกที่ควรศึกษา ซึ่งมี วิธีซื้อ Bitcoin สำหรับผู้เริ่มต้น ที่อธิบายไว้อย่างละเอียด
Best Wallet ไม่ได้เป็นเพียงกระเป๋าสำหรับเก็บ Bitcoin เท่านั้น แต่ยังรองรับเชนยอดนิยมอื่น ๆ เช่น Ethereum, BNB, และ Solana ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายได้ในแอปเดียว จุดเด่นสำคัญคือระบบความปลอดภัยระดับสถาบันที่ใช้เทคโนโลยี MPC จาก Fireblocks และการที่ไม่ต้องยืนยันตัวตน (no KYC) ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุม Private Key และสินทรัพย์ของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Native Bitcoin Swaps ที่ให้ผู้ใช้สลับเหรียญกับ BTC ได้โดยตรง ซึ่งตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการใช้งาน Bitcoin อย่างแท้จริง
โทเค็น $BEST ซึ่งเป็นหัวใจของระบบนิเวศ ยังมอบสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น Staking ที่ให้ผลตอบแทนสูง, สิทธิ์ในการเข้าร่วม Presale ของโปรเจกต์ใหม่ ๆ ก่อนใคร และส่วนลดค่าธรรมเนียมภายในแอป ด้วยยอดระดมทุนในรอบ ICO ที่สูงถึง 14.5 ล้านดอลลาร์ และการรับรองจาก WalletConnect ทำให้ Best Wallet เป็นหนึ่งในกระเป๋าคริปโตที่น่าจับตามองที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับตลาด Bitcoin
โดยรวมแล้ว การเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมของ Metaplanet ไม่ใช่แค่การลงทุนธรรมดา แต่เป็นการส่งสัญญาณที่ทรงพลังไปทั่วทั้งตลาดการเงิน ว่า Bitcoin กำลังถูกยอมรับในฐานะสินทรัพย์สำรองระดับสถาบันอย่างแท้จริง กลยุทธ์ที่ชัดเจนและเป้าหมายอันทะเยอทะยานของบริษัทได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและอาจเป็นตัวกระตุ้นให้องค์กรอื่น ๆ ในเอเชียหันมาพิจารณา Bitcoin อย่างจริงจังมากขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก การเดิมพันครั้งใหญ่นี้ตอกย้ำว่าอนาคตของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์หลักยังคงสดใสและน่าจับตามองต่อไป
การเคลื่อนไหวของสถาบันขนาดใหญ่เช่นนี้มักส่งผลต่อราคาในตลาด ซึ่งล่าสุดมีบทวิเคราะห์ว่า ราคา Bitcoin อาจจ่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ จากปัจจัยหนุนต่างๆ
XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 11 สิงหาคม 2025
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 12 สิงหาคม 2025
Bitcoin เฉียด $123K อีกครั้ง! จ่อสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ 401(k) หนุนแรง!
XRP พุ่งแรง! ลุ้นแตะ $20 จากแรงหนุนกฎหมาย-สถาบันการเงิน
