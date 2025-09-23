เหรียญมีมดิ่ง! แต่ Snorter Bot Token สวนทาง! ICO กวาด $4M
Snorter Bot Token (SNORT) ซึ่งเป็นบอทเทรดบน Telegram สามารถระดมทุนได้กว่า 4 ล้านดอลลาร์แล้วจากการทำ ICO แม้ตลาดเหรียญมีมโดยรวมกำลังซบเซาก็ตาม
นักลงทุนยังคงเข้าร่วมพรีเซล เนื่องจาก Snorter กำลังพัฒนาฟีเจอร์ที่ช่วยตรวจจับโอกาสการเทรด แม้ในภาวะตลาดผันผวน เพื่อเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์รายย่อยทำกำไรได้
หัวใจของระบบนี้คือโทเค็น SNORT ที่มาพร้อมยูทิลิตี้หลายอย่าง โดยเพียงแค่ถือโทเค็นก็สามารถลดค่าธรรมเนียมการเทรดลงเหลือเพียง 0.85% ซึ่งต่ำที่สุดในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ปัจจุบัน พรีเซลรอบนี้มีราคาอยู่ที่ $0.1051 ต่อโทเค็น และจะเพิ่มขึ้นในแต่ละสเตจของการขาย ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมก่อนได้ราคาต่ำกว่า
BTC ร่วง กดดันตลาดเหรียญมีมดิ่งตาม
มูลค่าตลาดรวมของเหรียญมีมร่วงกลับมาต่ำกว่า 80,000 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่สัปดาห์ก่อนเคยพุ่งใกล้แตะ 90,000 ล้านดอลลาร์
การซื้อขายเมื่อวันจันทร์-อังคารที่ผ่านมาก็ดูจะเต็มไปด้วยสีแดง โดยเหรียญมีมที่ Murad Mahmudov หนุนลดลงหนักสุดที่ 11% ตามมาด้วยมีมแมวที่ลดลง 9.6%
แถมก่อนหน้านี้ในบรรดา 10 อันดับเหรียญมีมที่ใหญ่ที่สุด ผู้ขาดทุนมากสุดคือ Pump.fun’s PUMP บน Solana ที่ร่วง 19.3% ส่วน Pudgy Penguins (PENGU) ลดลง 11.7% ขณะที่ MemeCore (M) บน Binance เป็นข้อยกเว้น สามารถพุ่งขึ้นอีก 3.2% ต่อเนื่องจากกระแสแรงที่เพิ่งทำให้มูลค่าแตะพันล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงสองเดือน
อย่างไรก็ตาม การปรับฐานไม่ได้จำกัดแค่เหรียญมีม เพราะตลาดคริปโตโดยรวมก็ซบเซาตาม Bitcoin ที่ไม่สามารถยืนเหนือ 117,000 ดอลลาร์ได้ และร่วงลงมาเหลือ 113,000 ดอลลาร์ในตอนนี้ ซึ่งกดดันบรรยากาศการลงทุนทั่วทั้งตลาด
แม้ Fed จะเพิ่งลดดอกเบี้ย แต่นักลงทุนยังคงมีท่าทีระมัดระวังมากกว่าจะมองบวก
สำหรับนักเทรดส่วนใหญ่ ช่วงเวลานี้ถือเป็นบททดสอบของความมั่นใจ ว่าจะเลือกอดทนรอเดือนที่มักเป็นขาขึ้นอย่าง “Uptober” และ “Moonvember” หรือจะหันไปหาช่องทางใหม่ในการทำกำไรแทน
Snorter Bot Token ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทางเลือกที่สอง ด้วยเครื่องมือที่สแกน mempool เพื่อค้นหาเหรียญมีมที่มีโอกาสเบรกเอาต์ ทำให้แม้ในวันที่ตลาดแดง มันก็ยังสามารถเปลี่ยนความผันผวนให้เป็นโอกาสเทรดได้
จับโอกาสเบรกเอาต์ก่อนใครกับ Snorter Bot Token
จุดเด่นของ Snorter Bot Token คือความสามารถในการตรวจจับเหรียญมีมที่กำลังจะพุ่ง ก่อนที่กระแสใหญ่จะเกิดขึ้น เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์รายย่อยเข้าซื้อได้ตั้งแต่เนิ่นๆ แทนที่จะกลายเป็นสภาพคล่องให้รายใหญ่ออกของ
หนึ่งในฟีเจอร์สำคัญคือการสแกน mempool บน Solana และ Ethereum ซึ่งช่วยตรวจจับธุรกรรมที่รอการยืนยัน ทำให้สามารถเห็นการเปิดตัวโทเค็นใหม่หรือการเพิ่มสภาพคล่องได้ทันที ก่อนที่จะไปโผล่บนเว็บเทรดหรือแพลตฟอร์มติดตามอย่าง CoinGecko
เมื่อผสานเข้ากับระบบสวอปที่ทำงานระดับเสี้ยววินาทีและการป้องกัน MEV ทำให้ Snorter เทรดได้เร็วกว่า บอทส่วนใหญ่ ผู้ใช้งานจึงมีโอกาสเข้าเทรดตั้งแต่ต้น โดยไม่ถูกวาฬแย่งจังหวะหรือโดนโจมตีแบบ sandwich นอกจากนี้ยังมีตัวกรองอัจฉริยะเพื่อลดความเสี่ยง เช่น การกำหนดขั้นต่ำสภาพคล่อง การตรวจสอบสัญญา และการเช็ก honeypot
อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานได้เปรียบคือการ copy trading ซึ่งสามารถก๊อปปี้พอร์ตจากกระเป๋าของนักเทรดที่มีผลงานพิสูจน์แล้ว ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทำกำไรไปพร้อมกับพวกเขาได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาไล่หาโอกาสเอง
สรุปง่ายๆ ก็คือ Snorter ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เทรดเดอร์รายย่อยได้เปรียบ สามารถเข้าทำกำไรได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนเกม exit liquidity จะเริ่มต้นขึ้นนั่นเอง
Snorter เปลี่ยนประสบการณ์การเทรดให้ต่างออกไป
นักเทรดเหรียญมีมส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วย FOMO มักไล่ตามกระแสที่รู้ตัวช้า ติดอยู่ในวงจร Hype และลังเลกับการตัดสินใจ Snorter จึงถูกออกแบบมาเพื่อตัดวงจรนี้โดยสิ้นเชิง
ด้วยระบบอัตโนมัติและตัวกรองอัจฉริยะ Snorter ช่วยลดความเครียดในการตัดสินใจ เพราะผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเฝ้ากราฟหรือกลุ่ม Telegram ตลอดเวลา เนื่องจากบอทจะช่วยคัดโอกาสที่ผ่านเกณฑ์จริงๆ เช่น การตรวจสอบสภาพคล่อง ยืนยันสัญญา และป้องกันการ rug pull
สำหรับผู้ที่ไม่อยากค้นหาโอกาสเอง ยังสามารถใช้ฟีเจอร์ copy trading เพื่อตามรอยกระเป๋าของนักเทรดที่มีผลงานพิสูจน์แล้ว ทำให้ไม่ต้องเดาหรือเสี่ยงไปคนเดียว
ผลลัพธ์คือการเปลี่ยนมุมมองใหม่ จากเดิมที่ต้องไล่ตามตลาด มาเป็นการเทรดด้วยกลยุทธ์ ไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดเหรียญที่อาจโต 100 เท่าอีกต่อไป เพราะ Snorter พร้อมคัดสรรมาให้ก่อนแล้ว
เข้าร่วมพรีเซล Snorter Bot Token อย่างไร?
สิ่งที่ต้องทำก่อนพรีเซลปิด คือเข้าไปที่เว็บไซต์ Snorter Bot Token เพื่อจับจองโทเค็น SNORT โดยสามารถชำระด้วย SOL, ETH, BNB, USDT, USDC หรือแม้แต่บัตรเครดิตก็ได้
Snorter แนะนำให้ใช้กระเป๋าเงินแบบ non-custodial ที่รองรับ WalletConnect อย่าง Best Wallet ซึ่งถูกยกให้เป็นหนึ่งในกระเป๋าเงินคริปโตและ Bitcoin ที่ดีที่สุด โดยจำนวนโทเค็นที่ซื้อจะปรากฏในแอปโดยตรง และสามารถกดเคลมได้ง่ายเมื่อโทเค็นเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ ผู้ที่ถือโทเค็น $BEST ยังได้รับสิทธิพิเศษเข้าถึงการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ผ่านฟีเจอร์ Upcoming Tokens ของ Best Wallet ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน Google Play และ Apple App Store
ติดตามข่าวสารจากชุมชน Snorter ได้ทาง X และ Instagram พร้อมดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ทางการ