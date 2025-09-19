BTC $117,399.69 1.66%
บิทคอยน์

Fed ลดดอกเบี้ย! สัญญาณดีส่ง Bitcoin, XRP, Solana ลุ้นวิ่งต่อ

Bitcoin BTC Solana XRP ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
อัปเดตล่าสุด: 
Fed ลดดอกเบี้ย! สัญญาณดี Bitcoin, XRP, Solana ลุ้นวิ่งต่อ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เป็นครั้งแรกของปีนี้ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แม้ในช่วงแรกตลาดคริปโตจะตอบสนองอย่างเงียบเหงา แต่หลังจากนั้นไม่นาน สินทรัพย์ดิจิทัลหลายตัวก็เริ่มฟื้นตัวอย่างน่าจับตา โดยเฉพาะ Bitcoin (BTC) ที่พุ่งกลับไปเกือบแตะระดับ 118,000 ดอลลาร์ ในขณะที่เหรียญ Altcoin อย่าง XRP และ Solana (SOL) กลับมีสัญญาณการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าอย่างเห็นได้ชัด การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ Fed อาจเป็นจุดเริ่มต้นของทิศทางตลาดกระทิงรอบใหม่

การตอบสนองของ Bitcoin ต่อการตัดสินใจของ Fed

หลังจากการประกาศลดดอกเบี้ย ราคา BTC มีความผันผวนเล็กน้อย โดยร่วงลงต่ำกว่า 115,000 ดอลลาร์ในช่วงที่ Jerome Powell ประธาน Fed กำลังแถลงข่าว แต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง ราคาก็ดีดตัวกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าสู่ระดับ 118,000 ดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับคืนมา

Powell ได้ย้ำว่าการตัดสินใจลดดอกเบี้ยในอนาคตจะพิจารณาเป็นรายครั้ง (meeting by meeting basis) โดยอิงจากข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจครั้งนี้เกือบเป็นเอกฉันท์ โดยมีข้อยกเว้นเพียงคนเดียวคือ Stephen Miran ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย Donald Trump ที่ต้องการให้ลดดอกเบี้ยลงมากกว่านี้ ซึ่งสอดคล้องกับแรงกดดันจาก Trump ที่มีต่อ Fed มาโดยตลอด

XRP และ Solana กลายเป็นดาวเด่น วิ่งแรงแซงตลาด

ในขณะที่ราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.77% ซึ่งถือว่าค่อนข้างทรงตัว แต่เหรียญ Altcoin กลับเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประกาศครั้งนี้ โดย Ethereum (ETH) และ XRP มีราคาพุ่งขึ้นประมาณ 2.6% เท่ากัน ส่วน Solana (SOL) ทะยานขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 5% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

Max Gokham รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Franklin Templeton Investment Solutions ให้ความเห็นที่น่าสนใจว่า “นโยบายที่กระตุ้นเงินเฟ้อและทำให้พันธบัตรรัฐบาลอ่อนค่าลง กำลังวางรากฐานให้กับการฟื้นตัวของสินทรัพย์ดิจิทัล” เขามองว่าโทเค็นอย่าง XRP และ SOL อาจถูกนำไปใช้งานในฐานะช่องทางการชำระเงินข้ามพรมแดนมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อเหรียญเหล่านี้

อนาคตตลาดคริปโต: นักลงทุนคาดหวังอะไรต่อไป?

นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ครั้งต่อไปจะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเติบโตขึ้น โดยข้อมูลจาก CME FedWatch tool ชี้ว่ามีโอกาสสูงถึง 87.7% ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมครั้งถัดไปช่วงปลายเดือนตุลาคม

สถานการณ์นี้แตกต่างจากฝั่งอังกฤษ ที่ธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษ (Bank of England) มีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม เนื่องจากเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อที่ยังคงสูงอยู่ที่ 3.8% ในเดือนสิงหาคม

โดยรวมแล้ว การลดดอกเบี้ยของ Fed ถูกมองว่าเป็น “ยาชูกำลัง” สำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งอาจส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดมากขึ้น และเป็นสัญญาณเริ่มต้นของ Altcoin Season ที่หลายคนรอคอย

Best Wallet กระเป๋าเงินคริปโตที่ต้องมี! รองรับ Bitcoin, Ethereum, Solana & อีกมากมาย

Best Wallet ($BEST) ได้รับการกล่าวถึงในฐานะเหรียญคริปโตที่น่าจับตาในปี 2025 ด้วยศักยภาพในการเป็นแอปกระเป๋าคริปโตระดับโลก ล่าสุดระดมทุนได้กว่า $15.95M แล้วในรอบ ICO

ฟีเจอร์ Best Wallet ซื้อคริปโต รองรับกว่า 60 เครือข่าย

Best Wallet เป็นกระเป๋าเงินคริปโตแบบ non-custodial ที่รองรับ multichain เต็มรูปแบบ ใช้งานง่าย ปลอดภัยระดับสถาบัน และได้รับการรับรองจาก WalletConnect ผู้ใช้งานสามารถจัดการ BTC, ETH, BNB, SOL, BASE, Tron (TRX) และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องยืนยันตัวตน (no KYC) แต่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ private key เองทั้งหมด พร้อมรองรับการซื้อคริปโตด้วยเงินสกุลปกติผ่าน MoonPay และ Alchemy Pay

ปัจจุบัน Best Wallet รองรับทั้ง iOS และ Android และมีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ หลายรายการ เช่น รองรับ Solana เต็มรูปแบบ ทำให้สามารถเทรดและซื้อ SOL ด้วยเงินสกุลท้องถิ่นได้ รวมถึง Native Bitcoin Swaps สำหรับการสลับเหรียญกับ BTC โดยตรงผ่านเครือข่าย Bitcoin และการสลับข้ามเชน

นอกจากนี้ยังมีระบบ Gamified Rewards (BW Points) ที่ให้คะแนนสะสมจากการใช้งานแอปเพื่อปลดล็อกสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ พร้อมปรับปรุง UX และดีไซน์ใหม่ให้ใช้งานง่ายและลื่นไหลยิ่งขึ้น โดยรองรับภาษาเกาหลีเต็มรูปแบบ และเตรียมเปิดตัวภาษาไทยเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ จุดเด่นของ Best Wallet คือระบบ Anti-Scam ตรวจจับเหรียญต้องสงสัยอัตโนมัติ แถมโทเค็น $BEST ยังมอบสิทธิประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมพิเศษ และสิทธิ์เข้าร่วมเหรียญ Presale ก่อนใครด้วย

เกาะติดความเคลื่อนไหวของทีมผ่านเว็บไซต์ทางการของ Best Wallet และทาง X และ Telegram

แอพ Best Wallet

