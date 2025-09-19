Fed ลดดอกเบี้ย! สัญญาณดีส่ง Bitcoin, XRP, Solana ลุ้นวิ่งต่อ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เป็นครั้งแรกของปีนี้ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แม้ในช่วงแรกตลาดคริปโตจะตอบสนองอย่างเงียบเหงา แต่หลังจากนั้นไม่นาน สินทรัพย์ดิจิทัลหลายตัวก็เริ่มฟื้นตัวอย่างน่าจับตา โดยเฉพาะ Bitcoin (BTC) ที่พุ่งกลับไปเกือบแตะระดับ 118,000 ดอลลาร์ ในขณะที่เหรียญ Altcoin อย่าง XRP และ Solana (SOL) กลับมีสัญญาณการเติบโตที่แข็งแกร่งกว่าอย่างเห็นได้ชัด การเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ Fed อาจเป็นจุดเริ่มต้นของทิศทางตลาดกระทิงรอบใหม่
การตอบสนองของ Bitcoin ต่อการตัดสินใจของ Fed
หลังจากการประกาศลดดอกเบี้ย ราคา BTC มีความผันผวนเล็กน้อย โดยร่วงลงต่ำกว่า 115,000 ดอลลาร์ในช่วงที่ Jerome Powell ประธาน Fed กำลังแถลงข่าว แต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง ราคาก็ดีดตัวกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าสู่ระดับ 118,000 ดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่กลับคืนมา
Powell ได้ย้ำว่าการตัดสินใจลดดอกเบี้ยในอนาคตจะพิจารณาเป็นรายครั้ง (meeting by meeting basis) โดยอิงจากข้อมูลตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจครั้งนี้เกือบเป็นเอกฉันท์ โดยมีข้อยกเว้นเพียงคนเดียวคือ Stephen Miran ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย Donald Trump ที่ต้องการให้ลดดอกเบี้ยลงมากกว่านี้ ซึ่งสอดคล้องกับแรงกดดันจาก Trump ที่มีต่อ Fed มาโดยตลอด
XRP และ Solana กลายเป็นดาวเด่น วิ่งแรงแซงตลาด
ในขณะที่ราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.77% ซึ่งถือว่าค่อนข้างทรงตัว แต่เหรียญ Altcoin กลับเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประกาศครั้งนี้ โดย Ethereum (ETH) และ XRP มีราคาพุ่งขึ้นประมาณ 2.6% เท่ากัน ส่วน Solana (SOL) ทะยานขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 5% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Max Gokham รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Franklin Templeton Investment Solutions ให้ความเห็นที่น่าสนใจว่า “นโยบายที่กระตุ้นเงินเฟ้อและทำให้พันธบัตรรัฐบาลอ่อนค่าลง กำลังวางรากฐานให้กับการฟื้นตัวของสินทรัพย์ดิจิทัล” เขามองว่าโทเค็นอย่าง XRP และ SOL อาจถูกนำไปใช้งานในฐานะช่องทางการชำระเงินข้ามพรมแดนมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อเหรียญเหล่านี้
อนาคตตลาดคริปโต: นักลงทุนคาดหวังอะไรต่อไป?
นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ครั้งต่อไปจะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเติบโตขึ้น โดยข้อมูลจาก CME FedWatch tool ชี้ว่ามีโอกาสสูงถึง 87.7% ที่ Fed จะลดดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมครั้งถัดไปช่วงปลายเดือนตุลาคม
สถานการณ์นี้แตกต่างจากฝั่งอังกฤษ ที่ธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษ (Bank of England) มีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม เนื่องจากเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อที่ยังคงสูงอยู่ที่ 3.8% ในเดือนสิงหาคม
โดยรวมแล้ว การลดดอกเบี้ยของ Fed ถูกมองว่าเป็น “ยาชูกำลัง” สำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งอาจส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดมากขึ้น และเป็นสัญญาณเริ่มต้นของ Altcoin Season ที่หลายคนรอคอย
