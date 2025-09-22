ตลาดเดือด! Bitcoin ร่วงฉุดตลาด ล้างพอร์ต 1.7 พันล้านดอลลาร์
Bitcoin (BTC) ร่วงแรงเขย่าตลาดคริปโตอีกครั้ง จุดชนวนให้เกิดแรงเทขายต่อเนื่องและนำไปสู่การล้างพอร์ต (Liquidations) มูลค่ามหาศาลกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 24 ชั่วโมง
เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเทรดกว่า 400,000 ราย และตอกย้ำถึงสภาวะความเสี่ยงสูงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลปัจจุบัน
เจาะลึกเหตุการณ์ล้างพอร์ตครั้งใหญ่ กระทบนักเทรด BTC กว่า 4 แสนราย
ตามข้อมูลจาก Coinglass แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลตลาดคริปโต พบว่าในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีมูลค่าการล้างพอร์ตในตลาดรวมสูงถึง 1.7 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่เป็นการล้างพอร์ตของฝั่ง Long (สถานะที่คาดการณ์ว่าราคาจะขึ้น) ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.62 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนจำนวนมากไม่คาดคิดว่าราคาจะปรับตัวลงแรงเช่นนี้
สถานการณ์ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในช่วง 4 ชั่วโมงล่าสุด ที่มีการล้างพอร์ตไปกว่า 1.09 พันล้านดอลลาร์ โดยมีนักเทรดที่ได้รับผลกระทบและถูกบังคับปิดสถานะไปมากกว่า 404,000 ราย
นอกจากนี้ ยังมีรายงานคำสั่งล้างพอร์ตเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุด เป็นธุรกรรม BTC-USDT บนแพลตฟอร์ม OKX ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 12.74 ล้านดอลลาร์ ซึ่งการล้างพอร์ตเกิดขึ้นเมื่อสถานะของนักเทรดขาดทุนอย่างหนักจนหลักประกันไม่เพียงพอ ทำให้ระบบต้องบังคับปิดสถานะเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวยังตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขที่รวบรวมได้จากข้อมูลสาธารณะอาจต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากข้อจำกัดของ API และการรายงานข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าขนาดความเสียหายที่แท้จริงในตลาดอาจสูงกว่าที่รายงานไว้
วิเคราะห์ราคา Bitcoin และทิศทางตลาดหลังการเทขายครั้งประวัติศาสตร์
การล้างพอร์ตครั้งมโหฬารนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่ราคา BTC ปรับตัวลดลง 2.5% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยลงมาซื้อขายอยู่ที่ระดับ 112,000-113,000 ดอลลาร์
การร่วงลงของ BTC ได้ส่งผลกระทบเป็นโดมิโนไปยังเหรียญอื่น ๆ ในตลาด โดยเฉพาะ Ethereum (ETH) ที่ดิ่งลงแรงถึง 6% มาอยู่ที่ราว 4,200 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์ได้ให้ความเห็นกับ The Block ว่า แม้ก่อนหน้านี้ตลาดจะจับตาการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญ แต่สภาวะตลาดกระทิงอาจดำเนินมาถึงช่วงท้ายของวงจรแล้ว
การเทขายอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้จึงอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการปรับฐานครั้งสำคัญของตลาดคริปโตโดยรวม ซึ่งนักลงทุนจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม
