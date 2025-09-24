BTC $112,388.48 -0.63%
ETH $4,159.15 -1.26%
SOL $208.86 -4.93%
PEPE $0.0000095 -0.77%
SHIB $0.000012 -0.10%
BNB $1,013.36 1.77%
DOGE $0.23 -2.14%
XRP $2.85 -1.10%
Cryptonews บิทคอยน์

แรงกดดันมหภาคยังไม่คลาย นักลงทุนสงสัย Bitcoin จะพุ่งทะลุ $118,000 หรือถอยสู่ $107,000 กันแน่

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
เกี่ยวกับผู้เขียน

อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
เหรียญ Bitcoin กับกราฟคริปโตผันผวน

สัปดาห์นี้ตลาดคริปโตกำลังจับตามองข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดยเฉพาะถ้อยแถลงของประธาน Jerome Powell และตัวเลขเงินเฟ้อ PCE ที่จะประกาศวันศุกร์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นตัวแปรสำคัญกำหนดทิศทางราคาของสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงคริปโต

หลังจากที่เกิดการล้างพอร์ตครั้งใหญ่กว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ ในวันจันทร์ ทำให้นักลงทุนจำนวนมากขาดความเชื่อมั่นและต้องเฝ้ารอท่าทีจากเฟดว่าจะดำเนินนโยบายการเงินเช่นไร หลังจากประกาศลดดอกเบี้ยไปแล้ว 0.25% เมื่อสัปดาห์ก่อน ผลลัพธ์อาจตัดสินได้ว่า Bitcoin กำลังจะอ่อนตัวลงสู่ $107,000 หรือเตรียมทะยานสู่ $130,000 ท่ามกลางภาวะไม่แน่นอนที่กดดันตลาดในเวลานี้

สัญญาณเฟด: ระมัดระวังต่อการลดดอกเบี้ย

น้ำเสียงที่ออกมาในต้นสัปดาห์สะท้อนท่าที “เหยี่ยว” เมื่อประธานเฟดสาขา St. Louis คือ Alberto Musalem ระบุว่าการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากเงินเฟ้อยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% แม้ตลาดแรงงานจะอ่อนแอลง ขณะที่ Raphael Bostic จากเฟดแอตแลนตา ก็คาดการณ์ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งในปี 2025 โดยอัตราว่างงานอาจแตะ 4.5%

ปฏิกิริยาของตลาดเกิดขึ้นทันที ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้น ผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มสูง และความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยเดือนพฤศจิกายนก็ลดลง ส่งผลให้ Bitcoin ร่วงแตะ $112,000 และเกิดการเทขายคริปโตรวมกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ ดันมูลค่าตลาดรวมลงมาอยู่ราว 3.89 ล้านล้านดอลลาร์

Shawn Young นักวิเคราะห์จาก MEXC Research ระบุว่า ขณะนี้ปัจจัยมหภาคเป็นตัวขับเคลื่อนราคาของ BTC ที่ผันผวนอยู่ระหว่างความเสี่ยงร่วงไปที่ $107,000 และโอกาสฟื้นถึง $135,000 โดยการล้างพอร์ตครั้งล่าสุดถือเป็นสัญญาณสะท้อนการรีเซ็ตตลาดครั้งใหญ่

นักวิเคราะห์ชี้จุดเปลี่ยนสำคัญของ Bitcoin: รับ $107K หรือฝ่า $130K

นักวิเคราะห์จาก MEXC เห็นว่า Bitcoin อยู่ในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ หากราคาปิดต่ำกว่า $112,000 อย่างต่อเนื่อง มีโอกาสถอยลึกไปทดสอบแนวรับ $107,000 และหากหลุดอาจลามลงถึงระดับวิกฤติ $100,000 อย่างไรก็ตาม การล้างพอร์ตครั้งนี้แม้สร้างความเจ็บปวดระยะสั้น แต่ก็อาจเป็นจังหวะสะสมของนักลงทุนระยะยาวที่มองตลาดเชิงบวก

ในอีกด้านหนึ่ง หากราคาสามารถทะลุ $117,000 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นสัญญาณว่าฝั่งกระทิงกลับมาคุมเกม และอาจนำทางไปสู่ช่วงราคา $130,000–$135,000 ก่อนรอบนี้จะสิ้นสุด

ขณะเดียวกันนักเศรษฐศาสตร์อย่าง Greg Magadini จาก Amberdata ยังมองว่าเฟดให้ความสำคัญกับตลาดแรงงานมากกว่าตัวเลขเงินเฟ้อ แต่ยอมรับว่า Powell เองก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

เขาเสริมว่าราคาทองคำและ Bitcoin จะยังคงได้อานิสงส์จากแนวโน้มการสะสมมูลค่าในระยะยาว แม้การเมืองและการเปลี่ยนแปลงเก้าอี้ประธานเฟดในปี 2026 อาจสร้างความไม่ชัดเจนเพิ่มขึ้นก็ตาม ด้าน Jamie Dimon ซีอีโอ JPMorgan ก็เตือนว่าภาวะเงินเฟ้อเรื้อรังอาจทำให้เฟดไม่สามารถลดดอกเบี้ยต่อไปได้ตามที่ตลาดหวัง

วิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ทดสอบแนวต้าน $115K–$116K

กราฟ 4 ชั่วโมงของ BTC/USDT แสดงให้เห็นว่าราคาเคลื่อนไหวบริเวณ $113,009 และกำลังทดสอบเส้นแนวโน้มขาลงที่ทำหน้าที่เป็นแนวต้านมาตั้งแต่รอบก่อน ขณะที่โซนแนวต้านหลักยังอยู่ระหว่าง $120,000–$123,000

กราฟราคา Bitcoin วิเคราะห์แนวต้านและโอกาสพุ่ง

รูปแบบการเคลื่อนไหวล่าสุดคล้ายกับการสร้าง “ธงกระทิง” ซึ่งหากทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงและปิดเหนือ $115,000–$116,000 ได้พร้อมปริมาณซื้อสูง มีโอกาสที่จะมุ่งหน้าไปทดสอบโซน $120,000–$123,000 และหากผ่านได้สำเร็จ จะเปิดเส้นทางไปสู่จุดสูงสุดใหม่เหนือ $130,000

ในทางกลับกัน หากไม่สามารถเบรกแนวต้านได้ ก็มีโอกาสถูกกดดันให้ถอยกลับไปที่แนวรับ $107,000–$108,000 ซึ่งสอดคล้องกับช่วงสะสมก่อนหน้า เหตุการณ์นี้สะท้อนชัดว่าคำถามสำคัญที่สุดในตลาดเวลานี้คือ Bitcoin จะพุ่งทะลุ $118,000 หรือไม่

มุมมองนักลงทุน: ความไม่แน่นอนกับโอกาสใหม่

การร่วงแรงครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นความผันผวนของตลาดคริปโตอย่างแท้จริง นักลงทุนจำนวนมากจึงเลือกใช้กลยุทธ์ “ถือรอ” หรือทยอยสะสมในจังหวะที่ราคาย่อตัว โดยมีคำถามสำคัญว่าเมื่อไรคือช่วงที่เหมาะสมในการ “ซื้อ Bitcoin

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาสินทรัพย์ทางเลือก การเลือก เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 เช่น เหรียญที่มีพื้นฐานแข็งแรงหรือโปรเจกต์ที่กำลังอยู่ในช่วงขยายระบบนิเวศ อาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทำกำไรในรอบขาขึ้นที่กำลังจะมาถึง

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,058,222,727,578
-5.31
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าว Altcoin
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 24 กันยายน 2025
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-24 11:44:50
ข่าว Dogecoin
ตลาดคริปโตนิ่ง! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ติดหล่ม รอสัญญาณ Fed
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-24 11:24:52
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า