Fed หั่นดอกเบี้ยเหลือ 4.25% นักลงทุนจับตา Bitcoin จะพุ่งแรงหรือร่วงหนักก่อนสุดสัปดาห์นี้

ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อัปเดตล่าสุด: 
"เหรียญ Bitcoin วางบนกองเงิน ท่ามกลางกราฟคริปโตผันผวน

ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% สู่ระดับบนสุดที่ 4.25% ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามคาดการณ์ของตลาด หลังข้อมูลแรงงานเริ่มอ่อนแอและเงินเฟ้อชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง

FOMC ปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกของปี เหตุงานหด-ความเสี่ยงเศรษฐกิจเพิ่มสูง

Jerome Powell ประธาน Fed พร้อมด้วยสมาชิก FOMC อีก 10 คน สนับสนุนการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ ขณะที่มีเสียงคัดค้านเพียงหนึ่งรายคือ Stephen I. Miran ที่ต้องการให้ลดแรงกว่าที่ 0.5%

คณะกรรมการชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโตช้าลง จำนวนการจ้างงานใหม่ลดลง และความเสี่ยงด้านการว่างงานเริ่มชัดเจนขึ้น แม้ว่าเงินเฟ้อจะอ่อนแรงลงแต่ยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed การปรับลดครั้งนี้สะท้อนถึงความพยายามประคองเศรษฐกิจไม่ให้เข้าสู่ภาวะถดถอย

ข้อมูลล่าสุดเผยว่าในรอบปีถึงมีนาคมที่ผ่านมา ตัวเลขการจ้างงานจริงต่ำกว่าที่รายงานครั้งแรกกว่า 911,000 ตำแหน่ง โดยในเดือนสิงหาคม การจ้างงานแทบไม่ขยับ และอัตราว่างงานพุ่งขึ้นสู่ 4.3% สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021

แม้เงินเฟ้อรายปีลดลงเหลือ 2.6% จากที่คาดไว้ 3.3% แต่สถานการณ์ก็ยังเปราะบาง ความไม่แน่นอนนี้ทำให้นักลงทุนหันมามอง Bitcoin และคริปโตเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะหลังจากที่ Fidelity ชี้ว่า Bitcoin อาจจะหายากขึ้น จากแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นและอุปทานที่จำกัด

แรงกดดันทางการเมืองยังคงอยู่ เมื่อ Donald Trump เรียกร้องให้ Fed ลดดอกเบี้ยมากกว่านี้ โดยมองว่าการลดเพียง 0.25% นั้น “ช้าเกินไป” เพื่อกระตุ้นตลาดอสังหาฯ และลดต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาล

ตลาดคริปโตผันผวน $105 ล้านถูกล้าง หลัง Powell แถลงข่าว

หลังการแถลงของ Powell มีการล้างพอร์ตมูลค่ากว่า $105 ล้านในตลาดคริปโต โดยส่วนใหญ่เป็นฝั่ง Long ที่ถูกกวาดทิ้งกว่า $88.8 ล้าน ส่งผลให้มูลค่ารวมตลาดคริปโตหดลง 0.9% สู่ $4.08 ล้านล้าน

ราคา Bitcoin ร่วงลง 1.2% มาซื้อขายใกล้ $115,089 ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $124,128 ประมาณ 7% ก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมง BTC เคยทะยานแตะ $117,000 สูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ แต่คำพูดเชิงระมัดระวังของ Powell ทำให้ตลาดกลับมาหวาดระแวง

กราฟ Bitcoin 1

นักวิเคราะห์ชี้ถึงโซนสภาพคล่องใหญ่ระหว่าง $108,000–$112,000 หากราคาหลุดแนวรับ 115,800 ดอลลาร์ อาจมีโอกาสปรับฐานลึกยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหาก BTC ยืนได้และกลับไปยืนเหนือ $117,300 ได้อีกครั้ง เส้นทางสู่ $130,000 จะเปิดกว้าง

ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่นักลงทุนสถาบันเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น หลายฝ่ายระบุว่า สถาบันแห่สะสม Bitcoin ต่อเนื่องเพื่อกระจายความเสี่ยงจากนโยบายการเงินที่ผันผวน

กราฟเทคนิค Bitcoin ชี้ศึกใหญ่: แนวต้าน $126K ปะทะโซนเสี่ยง $110K

แม้กราฟรายวันยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หลังจาก BTC ทะลุออกจากรูปแบบ Falling Wedge เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน แต่สัญญาณระยะสั้นเริ่มอ่อนแรงลง โดย RSI ร่วงสู่ 43 สะท้อนแรงซื้อที่จางลง

กราฟ Bitcoin 2

หากราคาไม่สามารถรักษาระดับ $115,800 เอาไว้ได้ มีโอกาสไหลลงสู่ $114,400 และ $113,200 ที่เป็นแนวรับสำคัญ ขณะที่ฝั่งบวก หาก Bitcoin ฟื้นตัวเหนือ $117,300 ได้ ความหวังในการทะลุ $118,500–$119,000 และพุ่งสู่ $126,000 จะกลับมาอีกครั้ง

ในระยะยาว หลายสำนักยังเชื่อมั่นในศักยภาพของ Bitcoin โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยหนุนจากการถือครองของรัฐบาลและบริษัทใหญ่ๆ เช่นข่าวที่ว่า Michael Saylor ดันสหรัฐถือ Bitcoin มากกว่า 1 ล้านเหรียญ เพื่อใช้เป็นคลังสำรองต้านเงินเฟ้อ ถือเป็นสัญญาณที่สะท้อนว่า Bitcoin กำลังถูกยกระดับเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์

นักลงทุนจึงต้องติดตามทั้งสัญญาณเทคนิคและนโยบายการเงินโลกอย่างใกล้ชิด เพราะการผสมผสานปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ Bitcoin กลายเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 อย่างแท้จริง

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
