Fed หั่นดอกเบี้ยเหลือ 4.25% นักลงทุนจับตา Bitcoin จะพุ่งแรงหรือร่วงหนักก่อนสุดสัปดาห์นี้
ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% สู่ระดับบนสุดที่ 4.25% ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามคาดการณ์ของตลาด หลังข้อมูลแรงงานเริ่มอ่อนแอและเงินเฟ้อชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง
FOMC ปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกของปี เหตุงานหด-ความเสี่ยงเศรษฐกิจเพิ่มสูง
Jerome Powell ประธาน Fed พร้อมด้วยสมาชิก FOMC อีก 10 คน สนับสนุนการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ ขณะที่มีเสียงคัดค้านเพียงหนึ่งรายคือ Stephen I. Miran ที่ต้องการให้ลดแรงกว่าที่ 0.5%
คณะกรรมการชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโตช้าลง จำนวนการจ้างงานใหม่ลดลง และความเสี่ยงด้านการว่างงานเริ่มชัดเจนขึ้น แม้ว่าเงินเฟ้อจะอ่อนแรงลงแต่ยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed การปรับลดครั้งนี้สะท้อนถึงความพยายามประคองเศรษฐกิจไม่ให้เข้าสู่ภาวะถดถอย
ข้อมูลล่าสุดเผยว่าในรอบปีถึงมีนาคมที่ผ่านมา ตัวเลขการจ้างงานจริงต่ำกว่าที่รายงานครั้งแรกกว่า 911,000 ตำแหน่ง โดยในเดือนสิงหาคม การจ้างงานแทบไม่ขยับ และอัตราว่างงานพุ่งขึ้นสู่ 4.3% สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021
แม้เงินเฟ้อรายปีลดลงเหลือ 2.6% จากที่คาดไว้ 3.3% แต่สถานการณ์ก็ยังเปราะบาง ความไม่แน่นอนนี้ทำให้นักลงทุนหันมามอง Bitcoin และคริปโตเป็นสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะหลังจากที่ Fidelity ชี้ว่า Bitcoin อาจจะหายากขึ้น จากแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นและอุปทานที่จำกัด
แรงกดดันทางการเมืองยังคงอยู่ เมื่อ Donald Trump เรียกร้องให้ Fed ลดดอกเบี้ยมากกว่านี้ โดยมองว่าการลดเพียง 0.25% นั้น “ช้าเกินไป” เพื่อกระตุ้นตลาดอสังหาฯ และลดต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาล
ตลาดคริปโตผันผวน $105 ล้านถูกล้าง หลัง Powell แถลงข่าว
หลังการแถลงของ Powell มีการล้างพอร์ตมูลค่ากว่า $105 ล้านในตลาดคริปโต โดยส่วนใหญ่เป็นฝั่ง Long ที่ถูกกวาดทิ้งกว่า $88.8 ล้าน ส่งผลให้มูลค่ารวมตลาดคริปโตหดลง 0.9% สู่ $4.08 ล้านล้าน
ราคา Bitcoin ร่วงลง 1.2% มาซื้อขายใกล้ $115,089 ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $124,128 ประมาณ 7% ก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมง BTC เคยทะยานแตะ $117,000 สูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ แต่คำพูดเชิงระมัดระวังของ Powell ทำให้ตลาดกลับมาหวาดระแวง
นักวิเคราะห์ชี้ถึงโซนสภาพคล่องใหญ่ระหว่าง $108,000–$112,000 หากราคาหลุดแนวรับ 115,800 ดอลลาร์ อาจมีโอกาสปรับฐานลึกยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามหาก BTC ยืนได้และกลับไปยืนเหนือ $117,300 ได้อีกครั้ง เส้นทางสู่ $130,000 จะเปิดกว้าง
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่นักลงทุนสถาบันเริ่มให้ความสนใจมากขึ้น หลายฝ่ายระบุว่า สถาบันแห่สะสม Bitcoin ต่อเนื่องเพื่อกระจายความเสี่ยงจากนโยบายการเงินที่ผันผวน
กราฟเทคนิค Bitcoin ชี้ศึกใหญ่: แนวต้าน $126K ปะทะโซนเสี่ยง $110K
แม้กราฟรายวันยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น หลังจาก BTC ทะลุออกจากรูปแบบ Falling Wedge เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน แต่สัญญาณระยะสั้นเริ่มอ่อนแรงลง โดย RSI ร่วงสู่ 43 สะท้อนแรงซื้อที่จางลง
หากราคาไม่สามารถรักษาระดับ $115,800 เอาไว้ได้ มีโอกาสไหลลงสู่ $114,400 และ $113,200 ที่เป็นแนวรับสำคัญ ขณะที่ฝั่งบวก หาก Bitcoin ฟื้นตัวเหนือ $117,300 ได้ ความหวังในการทะลุ $118,500–$119,000 และพุ่งสู่ $126,000 จะกลับมาอีกครั้ง
ในระยะยาว หลายสำนักยังเชื่อมั่นในศักยภาพของ Bitcoin โดยเฉพาะเมื่อมีปัจจัยหนุนจากการถือครองของรัฐบาลและบริษัทใหญ่ๆ เช่นข่าวที่ว่า Michael Saylor ดันสหรัฐถือ Bitcoin มากกว่า 1 ล้านเหรียญ เพื่อใช้เป็นคลังสำรองต้านเงินเฟ้อ ถือเป็นสัญญาณที่สะท้อนว่า Bitcoin กำลังถูกยกระดับเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์
นักลงทุนจึงต้องติดตามทั้งสัญญาณเทคนิคและนโยบายการเงินโลกอย่างใกล้ชิด เพราะการผสมผสานปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ Bitcoin กลายเป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025 อย่างแท้จริง