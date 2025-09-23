Bitcoin ร่วงแตะ $112,000 หลังแรงขายท่วมตลาด ความกังวลพุ่ง หลังกระแสเงินไหลเข้าเว็บเทรดเพิ่มสูง
ข้อมูลล่าสุดจาก Coinglass ชี้ว่า ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดคริปโตมีการถูกล้างพอร์ตมากกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่เป็นฝั่ง Long ที่โดนปิดสถานะ ส่งผลให้ความกังวลเพิ่มขึ้นว่าแรงขายอาจกดดันให้ราคาของ Bitcoin (BTC) หลุดระดับแนวรับสำคัญที่ $112,000 ได้ทุกเมื่อ
ราคา Bitcoin ดิ่งแรง เสี่ยงหลุดแนวรับสำคัญ
เช้าวันนี้ราคา Bitcoin ร่วงจากบริเวณ $116,000 ลงไปแตะจุดต่ำสุดที่ $111,800 ขณะที่ตลาดคริปโตโดยรวมเจอแรงสั่นคลอนจากความไม่แน่นอนเรื่องความเสี่ยง “รัฐบาลสหรัฐฯ ชัตดาวน์” โดยตลาดฟิวเจอร์สคาดการณ์โอกาสสูงถึง 70% ที่สถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นภายในปี 2025
นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant อย่าง PelinayPA เปิดเผยว่า ช่วงปลายสิงหาคมถึงต้นกันยายนที่ผ่านมา มี BTC ถูกถอนออกจากเว็บเทรดมากกว่า 65,000 เหรียญ ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ราคาเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมา การย้ายเหรียญออกจากเว็บเทรดโดยทั่วไป มักสะท้อนถึงแรงสะสมและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
แต่สัญญาณเชิงบวกนี้กลับเริ่มอ่อนแรงลงหลังวันที่ 20 กันยายน เนื่องจากข้อมูลพบว่า นักลงทุนจำนวนมากหันกลับมาฝากเหรียญไว้บนเว็บเทรดแทน ข้อมูลยังเผยว่า ระหว่างวันที่ 17–19 กันยายน มี BTC ไหลเข้าเว็บเทรดเกือบ 40,000 เหรียญ ก่อนที่ราคาจะร่วงลงสู่ $117,000
สำหรับผู้ที่ยังใหม่กับตลาด การที่เหรียญไหลเข้าเว็บเทรดในปริมาณมาก มักสะท้อนว่าผู้ถือเตรียมขายออก ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อราคาช่วงสั้นๆ ตรงกันข้าม หากมีการถอนออกจำนวนมาก จะสื่อถึงการเก็บสะสมและสร้างโมเมนตัมขาขึ้น
นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant ชี้ว่า ระหว่างวันที่ 7–15 กันยายน ปริมาณการถอนเหรียญออกมากกว่าการฝาก ส่งผลให้โมเมนตัมเชิงบวกแข็งแรง แต่หลังวันที่ 17 กันยายน ปริมาณเงินไหลเข้ากลับแซงหน้าอย่างชัดเจน จนกลายเป็นแรงกดดันให้ราคาดิ่งแตะ $112,700 เขาย้ำว่า:
หากแนวโน้มนี้ยังคงอยู่ การที่ inflow สูงกว่า outflow จะกดดันให้ราคามีความเสี่ยงลงต่อ แต่ถ้าเกิดการสะสมอีกครั้งโดยการถอนออกจากเว็บเทรด BTC ก็มีโอกาสรีบาวน์แรงจากโซน $112,000 ได้เช่นกัน
นักลงทุนควรกังวลหรือไม่?
การที่ Bitcoin ร่วงลงแตะระดับ $112,000 ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนัก เนื่องจากข้อมูล on-chain ก่อนหน้านี้ก็ส่งสัญญาณแล้วว่า โมเมนตัมการพุ่งขึ้นอาจไม่แข็งแรงเพราะขาดแรงหนุนจากกลุ่มวาฬ ซึ่งทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดถูกสั่นคลอน
นอกจากนี้ การร่วงครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศลดดอกเบี้ย 0.25% แม้ว่า BTC จะอ่อนตัว แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายรายยังมองว่า ภาพรวมตลาดยังห่างไกลจากการ “capitulation” ที่แท้จริง หลายสำนักจึงยังจัดให้ Bitcoin เป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025
Ki Young Ju ซีอีโอของ CryptoQuant เคยคาดการณ์ไว้ว่า BTC อาจทำจุดสูงสุดใหม่ที่ $208,000 ในรอบนี้ ขณะเดียวกันเหตุการณ์ Bitcoin ร่วงฉุดตลาด ล้างพอร์ต 1.7 พันล้านดอลลาร์ ก็สะท้อนให้เห็นว่าความผันผวนยังคงเป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้ BTC ซื้อขายอยู่ที่ $113,175 ลดลง 2.1% ในรอบ 24 ชั่วโมง นักลงทุนที่กำลังพิจารณาเข้าตลาดจึงควรจับตาแนวรับ $112,000 ว่าจะรับแรงขายไว้ได้หรือไม่ ขณะที่บางส่วนยังมองว่าการ “ซื้อ Bitcoin” ในโซนราคาต่ำนี้ อาจกลายเป็นจังหวะทองหากตลาดสามารถกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งในไม่ช้า