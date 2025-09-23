BTC $113,124.05 0.38%
Bitcoin ร่วงแตะ $112,000 หลังแรงขายท่วมตลาด ความกังวลพุ่ง หลังกระแสเงินไหลเข้าเว็บเทรดเพิ่มสูง

ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ผู้เขียน
Anuchit Laemsing
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อัปเดตล่าสุด: 
เมืองไซเบอร์พังก์ Bitcoin ร้าว ไหลสู่เว็บเทรด

ข้อมูลล่าสุดจาก Coinglass ชี้ว่า ภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตลาดคริปโตมีการถูกล้างพอร์ตมากกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่เป็นฝั่ง Long ที่โดนปิดสถานะ ส่งผลให้ความกังวลเพิ่มขึ้นว่าแรงขายอาจกดดันให้ราคาของ Bitcoin (BTC) หลุดระดับแนวรับสำคัญที่ $112,000 ได้ทุกเมื่อ

ราคา Bitcoin ดิ่งแรง เสี่ยงหลุดแนวรับสำคัญ

เช้าวันนี้ราคา Bitcoin ร่วงจากบริเวณ $116,000 ลงไปแตะจุดต่ำสุดที่ $111,800 ขณะที่ตลาดคริปโตโดยรวมเจอแรงสั่นคลอนจากความไม่แน่นอนเรื่องความเสี่ยง “รัฐบาลสหรัฐฯ ชัตดาวน์” โดยตลาดฟิวเจอร์สคาดการณ์โอกาสสูงถึง 70% ที่สถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นภายในปี 2025

นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant อย่าง PelinayPA เปิดเผยว่า ช่วงปลายสิงหาคมถึงต้นกันยายนที่ผ่านมา มี BTC ถูกถอนออกจากเว็บเทรดมากกว่า 65,000 เหรียญ ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ราคาเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมา การย้ายเหรียญออกจากเว็บเทรดโดยทั่วไป มักสะท้อนถึงแรงสะสมและความเชื่อมั่นของนักลงทุน

แต่สัญญาณเชิงบวกนี้กลับเริ่มอ่อนแรงลงหลังวันที่ 20 กันยายน เนื่องจากข้อมูลพบว่า นักลงทุนจำนวนมากหันกลับมาฝากเหรียญไว้บนเว็บเทรดแทน ข้อมูลยังเผยว่า ระหว่างวันที่ 17–19 กันยายน มี BTC ไหลเข้าเว็บเทรดเกือบ 40,000 เหรียญ ก่อนที่ราคาจะร่วงลงสู่ $117,000

สำหรับผู้ที่ยังใหม่กับตลาด การที่เหรียญไหลเข้าเว็บเทรดในปริมาณมาก มักสะท้อนว่าผู้ถือเตรียมขายออก ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อราคาช่วงสั้นๆ ตรงกันข้าม หากมีการถอนออกจำนวนมาก จะสื่อถึงการเก็บสะสมและสร้างโมเมนตัมขาขึ้น

นักวิเคราะห์จาก CryptoQuant ชี้ว่า ระหว่างวันที่ 7–15 กันยายน ปริมาณการถอนเหรียญออกมากกว่าการฝาก ส่งผลให้โมเมนตัมเชิงบวกแข็งแรง แต่หลังวันที่ 17 กันยายน ปริมาณเงินไหลเข้ากลับแซงหน้าอย่างชัดเจน จนกลายเป็นแรงกดดันให้ราคาดิ่งแตะ $112,700 เขาย้ำว่า:

หากแนวโน้มนี้ยังคงอยู่ การที่ inflow สูงกว่า outflow จะกดดันให้ราคามีความเสี่ยงลงต่อ แต่ถ้าเกิดการสะสมอีกครั้งโดยการถอนออกจากเว็บเทรด BTC ก็มีโอกาสรีบาวน์แรงจากโซน $112,000 ได้เช่นกัน

นักลงทุนควรกังวลหรือไม่?

การที่ Bitcoin ร่วงลงแตะระดับ $112,000 ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนัก เนื่องจากข้อมูล on-chain ก่อนหน้านี้ก็ส่งสัญญาณแล้วว่า โมเมนตัมการพุ่งขึ้นอาจไม่แข็งแรงเพราะขาดแรงหนุนจากกลุ่มวาฬ ซึ่งทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดถูกสั่นคลอน

นอกจากนี้ การร่วงครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ประกาศลดดอกเบี้ย 0.25% แม้ว่า BTC จะอ่อนตัว แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายรายยังมองว่า ภาพรวมตลาดยังห่างไกลจากการ “capitulation” ที่แท้จริง หลายสำนักจึงยังจัดให้ Bitcoin เป็นหนึ่งใน เหรียญคริปโตที่น่าลงทุน 2025

Ki Young Ju ซีอีโอของ CryptoQuant เคยคาดการณ์ไว้ว่า BTC อาจทำจุดสูงสุดใหม่ที่ $208,000 ในรอบนี้ ขณะเดียวกันเหตุการณ์ Bitcoin ร่วงฉุดตลาด ล้างพอร์ต 1.7 พันล้านดอลลาร์ ก็สะท้อนให้เห็นว่าความผันผวนยังคงเป็นเรื่องที่นักลงทุนต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ณ เวลาที่เขียนข่าวนี้ BTC ซื้อขายอยู่ที่ $113,175 ลดลง 2.1% ในรอบ 24 ชั่วโมง นักลงทุนที่กำลังพิจารณาเข้าตลาดจึงควรจับตาแนวรับ $112,000 ว่าจะรับแรงขายไว้ได้หรือไม่ ขณะที่บางส่วนยังมองว่าการ “ซื้อ Bitcoin” ในโซนราคาต่ำนี้ อาจกลายเป็นจังหวะทองหากตลาดสามารถกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งในไม่ช้า

Anuchit Laemsing
อนุชิต แหลมสิงห์ เป็น นักเขียนคอนเทนต์ประจำเว็บไซต์ Cryptonews เขาก้าวเข้าสู่โลกคริปโตตั้งแต่ปี 2017 ช่วงที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในตลาดการเงิน ทั้งในบทบาทนักลงทุนและผู้ให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์การเทรด เขาไม่เพียงติดตามเทรนด์เท่านั้น แต่ยังลงมือศึกษาโครงสร้างเบื้องหลังของบล็อกเชน คริปโต และระบบนิเวศดิจิทัลเกิดใหม่นี้อย่างลึกซึ้ง จุดแข็งของอนุชิตอยู่ที่การนำความรู้จากโลกการเงินดั้งเดิม — เช่น การวิเคราะห์เชิงเทคนิค การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาการลงทุน — มาผสมผสานกับความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออธิบายให้ผู้อ่าน “เข้าใจได้ง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเชิงลึก” ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตก็ตาม อนุชิตเชื่อว่า “เนื้อหาที่ดีไม่ใช่แค่การให้ข้อมูล แต่จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ” บทความของเขาจึงมุ่งเน้นในการสร้างคุณค่า ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเห็นภาพรวมของตลาด เข้าใจโอกาสและความเสี่ยง และค่อยๆ พัฒนาทักษะของตนเองอย่างมั่นคง อนุชิตมีประสบการณ์ในการร่วมงานกับแพลตฟอร์มเทรด บล็อกเทคโนโลยี และสื่อต่างๆ ในวงการคริปโต อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในเวิร์กชอปและงานสัมมนาต่างๆ เช่น งาน Binance Meetup เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่อยู่เสมอ หากคุณกำลังมองหาผู้ที่เข้าใจถ่องแท้ทั้งในเรื่อง “การเงิน” และ “เทคโนโลยี” และสามารถเล่าเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายแบบมืออาชีพ — อนุชิตคือหนึ่งในนักเขียนที่คุณจะต้องติดตาม ทำความรู้จักและติดตามข่าวสารอื่นๆ ของอนุชิตเพิ่มเติมได้ที่ X (@ANCLS10)
อ่านเพิ่มเติม
