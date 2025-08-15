Glassnode ชี้ Ethereum พุ่งแรง! สัญญาณ Altcoin Season มาถึงแล้ว?
Glassnode แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลชื่อดัง เปิดเผยว่าการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของราคา Ethereum (ETH) ในช่วงที่ผ่านมา กำลังเป็นตัวกระตุ้นให้นักลงทุนเริ่มโยกย้ายเงินทุนไปยังโปรเจกต์ Altcoin ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณสำคัญที่อาจบ่งชี้ว่า “Altcoin Season” หรือฤดูกาลของเหรียญทางเลือกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้า
Ethereum นำทัพตลาดขาขึ้น สัญญาณจาก Glassnode
จากข้อมูลของ Glassnode โมเมนตัมในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลกำลังเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี Ethereum เป็นผู้นำ ราคา ETH ได้ไต่ระดับจาก 1,500 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน ขึ้นมาสู่ระดับ 4,300 ดอลลาร์ และล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,712 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 และอยู่ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) ที่ 4,800 ดอลลาร์เพียง 12.5% เท่านั้น
การเคลื่อนไหวของราคาที่น่าสนใจนี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากต้องการข้อมูลเชิงลึกเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งสามารถติดตาม การวิเคราะห์ราคา Ethereum และแนวโน้มล่าสุด ได้จากผู้เชี่ยวชาญ
ยิ่งไปกว่านั้น นักวิเคราะห์บางรายยังชี้ว่านี่อาจเป็น สัญญาณกระทิงครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 10 ปีของ Ethereum ซึ่งอาจผลักดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกในอนาคตอันใกล้
ในอดีตที่ผ่านมา Ethereum มักทำหน้าที่เป็นดัชนีชี้วัดสำหรับประสิทธิภาพของตลาด Altcoin ในภาพรวม การแข็งค่าของ ETH ในปัจจุบันจึงยิ่งเป็นการโหมกระแสการเก็งกำไรในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นตามไปด้วย Glassnode ระบุว่า ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่าง Ethereum และตลาด Altcoin ชี้ให้เห็นว่าเหรียญ Altcoin จำนวนมากมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ช่วงขาขึ้นครั้งสำคัญในเร็วๆ นี้
ปัจจัยหนุนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการไหลเข้าของเงินทุนจากสถาบัน โดยล่าสุดมีรายงานว่า กองทุน Ethereum ETF ดึงดูดเม็ดเงินมหาศาล ซึ่งเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหญ่
Bitcoin Dominance ดิ่งต่อ! Altcoin จ่อพุ่งกระฉูดตาม ETH
อีกหนึ่งสัญญาณสำคัญที่สนับสนุนทฤษฎี Altcoin Season คือดัชนี Bitcoin Dominance (BTC.D) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสัดส่วนมูลค่าตลาดของ Bitcoin เทียบกับตลาดคริปโตโดยรวม กราฟ BTC.D ที่อยู่ในแนวโน้มขาลงบ่งชี้ว่ากลุ่ม Altcoin กำลังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่า Bitcoin
การลดลงของสัดส่วนตลาด Bitcoin นี้เป็นสัญญาณที่น่าจับตา ซึ่งมีบทวิเคราะห์เจาะลึกถึง สาเหตุที่เงินทุนไหลเข้าสู่ Altcoin มากขึ้น และส่งผลให้เหรียญอย่าง Ethereum และ XRP มีการเติบโตที่โดดเด่น
Glassnode ชี้ว่า “การหมุนเวียนของเงินทุนนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในดัชนี Bitcoin Dominance ซึ่งในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาได้ลดลงจาก 65% มาอยู่ที่ 59% (ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 59.69%) ตอกย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนที่ไหลไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น” การลดลงของ BTC.D ประกอบกับการพุ่งขึ้นของ Ethereum จึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่านักลงทุนกำลังมองหาโอกาสทำกำไรในตลาด Altcoin มากขึ้น
Ethereum เร่งเครื่อง! ปูทาง Altcoin Season รอบใหม่มาแรง
โดยรวมแล้ว การพุ่งขึ้นของราคา Ethereum ประกอบกับการลดลงของ Bitcoin Dominance เป็นสัญญาณที่ชัดเจนจาก Glassnode ว่าตลาดกำลังเข้าสู่สภาวะที่เอื้อต่อการเติบโตของ Altcoin นักลงทุนกำลังแสดงความต้องการที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้นเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของ Altcoin Season ครั้งใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง
