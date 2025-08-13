Ethereum ส่งสัญญาณกระทิงของจริงในรอบหลายปี! เผยแนวต้านตัวฉกาจ
Ethereum (ETH) กำลังแสดงสัญญาณที่นักวิเคราะห์คริปโต Kevin จาก Kev Capital เรียกว่าเป็น “การบรรจบกันของสัญญาณกระทิงครั้งสำคัญในรอบหลายปี” ซึ่งเป็นรูปแบบและตัวชี้วัดที่ไม่เคยปรากฏพร้อมกันในประวัติศาสตร์ของสินทรัพย์นี้มาก่อนเลย
ในวิดีโอที่อัปเดตเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา Kevin ได้ย้อนกลับไปพูดถึงการคาดการณ์ในเดือนพฤษภาคมเกี่ยวกับ “ETH season” และอธิบายว่าการเพิ่มขึ้นของราคากำลังดำเนินไปตามที่เขาคาดการณ์ไว้แทบจะทุกประการ อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่ายังมีอุปสรรคทางเทคนิคลูกสุดท้ายที่ ETH ยังต้องเผชิญอยู่
อุปสรรคสำคัญครั้งสุดท้ายของ Ethereum
เมื่อสองเดือนก่อน ท่ามกลางความรู้สึกเชิงลบที่รุนแรงที่สุดเกี่ยวกับ ETH ในรอบหลายปี Kevin ได้ออกคำเตือนโดยอิงจากกราฟรายเดือนของ ETH/USD, ETH dominance และ ETH/BTC
เขากล่าวว่า “เราอาจเป็นคนแรกที่ชี้ให้เห็นสัญญาณเตือนเหล่านี้เกี่ยวกับ ETH…มันชัดเจนและเห็นได้ชัดเจนมาก… นี่คือสิ่งที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์” ตั้งแต่นั้นมา ETH ก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 150% พร้อมกับสินทรัพย์อื่นที่มีความสัมพันธ์เช่น Chainlink, Uniswap และ Ethereum Classic ซึ่งล้วนมีการเติบโตในอัตราสามหลักจากจุดต่ำสุด
ตัวกระตุ้นสำคัญในเหตุการณ์นี้ Kevin อธิบายว่าเกิดจาก “demand candle” รายเดือนซึ่งถือว่าเกิดขึ้นได้ยาก และปรากฏขึ้นที่ระดับแนวรับสำคัญของตลาด นี่คือรูปแบบที่ในวัฏจักรตลาดครั้งก่อน ๆ เคยเป็นสัญญาณที่นำไปสู่การปรับตัวขึ้นของราคาครั้งใหญ่ นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดโมเมนตัมหลายตัวที่เริ่มกลับตัวจากระดับที่เคยอยู่ในภาวะ “oversold” อย่างรุนแรงด้วย
ETH Dominance และ ETH/BTC ชี้ทิศทางตลาดขาขึ้น
การวิเคราะห์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กราฟ ETH/USD เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกราฟ ETH Dominance (ส่วนแบ่งตลาดของ ETH) ด้วย และกราฟ ETH/BTC ซึ่งทั้งสองกราฟต่างก็ยืนยันสัญญาณกระทิงที่สอดคล้องกัน
สำหรับการครองตลาดของ Ethereum หรือ ETH dominance นักวิเคราะห์รายนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงการสอดคล้องกันของตัวชี้วัดหลายตัว เช่น RSI และ Stock RSI ที่อยู่ในโซน oversold การตัดผ่านของ MACD ที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงราคาที่กลับมายืนเหนือแนวรับเดิมซึ่งเป็นจุดสำคัญในรอบปี 2019–2020 เขาเชื่อว่าแนวรับดังกล่าวเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงจุดต่ำสุด และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงที่ ETH จะมีผลการดำเนินการที่แข็งแกร่งกว่าสินทรัพย์อื่นในตลาดคริปโต
เขายังได้กล่าวถึงกราฟ ETH/BTC ซึ่งช่วยยืนยันช่วงเวลานี้ว่าเหมาะสมสำหรับการกลับตัว “ETH ซึ่งเป็นผู้นำในกลุ่ม altcoin ได้ส่งสัญญาณถึงจุดต่ำสุดอย่างชัดเจน… และจุดต่ำสุดนั้นเป็นที่เห็นได้ชัดเจนแล้ว” เขากล่าว โดยชี้ว่าการกลับตัวนี้จะส่งผลให้ altcoins อื่น ๆ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นตาม
บทวิเคราะห์นี้แสดงให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกต่อ ETH ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยทางเทคนิคหลายประการในปัจจุบัน ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาดูการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัลนี้อย่างใกล้ชิด
แนวต้านสำคัญของ ETH ที่ $4,850 และปัจจัยมหภาคหนุน
อย่างไรก็ตาม Kevin ได้เตือนว่าแม้สัญญาณจะดีเพียงใด แต่ Ethereum ก็ยังไม่ถือว่าเข้าสู่ช่วงค้นพบราคาใหม่อย่างเต็มตัว (open price discovery) เนื่องจากยังคงมีแนวต้านสำคัญที่ระดับราคาสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) เดิมที่ประมาณ $4,850 เขาเตือนนักลงทุนว่า “การเข้าซื้อที่แนวต้านประวัติศาสตร์ 4 ปีไม่ใช่เรื่องฉลาด” และอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจัยมหภาคอาจเป็นตัวตัดสินทิศทางของตลาด โดยขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงถึง 90% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนี้ ประกอบกับโครงสร้างทางเทคนิคที่แข็งแกร่งของ ETH ถือเป็น “สูตรสำเร็จที่สมบูรณ์แบบ” สำหรับการพุ่งขึ้นของราคา ETH และตลาด Altcoin
แต่ตราบใดที่ ETH ยังไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ $4,850 ไปได้ ตลาดก็ยังคงอยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงสูงแต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ราคา ETH อยู่ที่เหนือ $4,600
