BTC $122,433.81 2.77%
ETH $4,733.05 2.58%
SOL $206.75 5.81%
PEPE $0.000012 0.84%
SHIB $0.000013 2.80%
BNB $850.95 2.03%
DOGE $0.24 5.28%
XRP $3.28 1.90%
Cryptonews บิทคอยน์

Ethereum เกินต้าน! ETF ดึงเม็ดเงินแซงหน้า Bitcoin 3 วันซ้อน!

Bitcoin BTC ETH Ethereum ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
Ethereum มาแรง! เงินทุน ETF ไหลเข้าแซงหน้า Bitcoin 3 วันติด

Ethereum ETF สร้างปรากฏการณ์ดึงดูดเงินทุนจากสถาบันอย่างมหาศาล แซงหน้า Bitcoin ETF ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 แล้ว ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นว่าเงินทุนไหลเข้า ETH มีมูลค่าสูงถึง $2.2B ในช่วงสามวันที่ผ่านมา เทียบกับ BTC ที่ $331M สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นใน ETH ที่เพิ่มขึ้น

เจาะลึกปรากฏการณ์ Ethereum ETF มาแรงแซง Bitcoin!

ข้อมูลจาก Farside Investors ชี้ชัดว่ากองทุน ETF ของ Ether มีเงินทุนไหลเข้าถึง $729.1M ในวันพุธวันเดียว ซึ่งสูงกว่ากองทุน Bitcoin ETF ที่มีเงินไหลเข้า $86.7M ประมาณ 8 เท่า ทำให้ยอดรวม 3 วันของ Ether ETF พุ่งสูงถึง $2.2B

Ethereum ETF Flow ที่มา - Farside Investors
ที่มา: Farside Investors

โมเมนตัมดังกล่าวได้ผลักดันราคา ETH ให้ทะยานขึ้นราว 60% ในเดือนที่ผ่านมา แตะระดับ 4,775 ดอลลาร์ ซึ่งเข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) ที่เคยทำไว้ที่เกือบ 4,900 ดอลลาร์

ปัจจัยสำคัญคือภาวะอุปทาน (Supply) สวนทางกับอุปสงค์ (Demand) โดยกองทุน ETF ได้ดูดซับ Ether ไปแล้วกว่า 500,000 ETH ในเดือนนี้ ขณะที่เครือข่าย Ethereum ผลิตเหรียญใหม่ออกมาเพียง 450,000 ETH นับตั้งแต่การอัปเกรด The Merge

สถาบันการเงินแห่ลงทุน ETH! Standard Chartered คาดราคาแตะ $7,500?

การไหลเข้าของเงินทุนสถาบันเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักในครั้งนี้ Peter Chung หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Presto Labs ยืนยันว่าสถาบันต่างๆ กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญ

ซึ่งสอดคล้องกับการที่ Standard Chartered ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคา ETH ขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยคาดการณ์ว่าราคา ETH จะไปถึง 7,500 ดอลลาร์ภายในปี 2025 และ 25,000 ดอลลาร์ภายในปี 2028

ธนาคารยักษ์ใหญ่ให้เหตุผลว่า ความต้องการจากสถาบันในการสะสม ETH นั้นสูงกว่าการสะสม Bitcoin ในช่วงพีคเกือบ 2 เท่า

นอกจากนี้ บริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง BitMine ของ Tom Lee ยังได้ประกาศเพิ่มเป้าการระดมทุนอีก 20,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อ ETH เพิ่มเติม ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าความต้องการใน ETH จากผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแข็งแกร่ง

BTC ยังคงแข็งแกร่ง แม้กระแส ETH จะร้อนแรง

แม้ว่า Ethereum จะขโมยซีนไปในช่วงนี้ แต่ราชาแห่งคริปโตอย่าง Bitcoin ก็ยังคงมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งไม่แพ้กัน โดยราคา BTC เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ประมาณ 123,500 ดอลลาร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากสภาพคล่องในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น

Pav Hundal นักวิเคราะห์ตลาดจาก Swyftx กล่าวว่า “สภาพคล่องกำลังถูกอัดฉีดเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยง และยังไม่มีสัญญาณของภาวะฟองสบู่อย่างชัดเจน” สถานการณ์นี้ส่งผลดีต่อตลาดคริปโตโดยรวม ทำให้ทั้ง BTC และ ETH ได้รับอานิสงส์และมีแนวโน้มเติบโตควบคู่กันไป การแข่งขันระหว่างสองเหรียญยักษ์ใหญ่นี้จึงเป็นสิ่งที่น่าจับตาอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนทั่วโลก

ข่าว Ethereum ล่าสุด
Ethereum เกินต้าน! ETF ดึงเม็ดเงินแซงหน้า Bitcoin 3 วันซ้อน!
Ethereum ส่งสัญญาณกระทิงของจริงในรอบหลายปี! เผยแนวต้านตัวฉกาจ
ข้อมูลชี้ชัด! บริษัทใหญ่ทุ่มซื้อ ETH ดันมูลค่าคลังพุ่งทะลุ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์
Ethereum พุ่งทะลุ $4,300! มูลค่าแซงหน้า Mastercard ลุ้นวิ่งต่อแรง
หมัดต่อหมัด! Ethereum vs Dogecoin เหรียญใดน่าลงทุนกว่ากันในส.ค.นี้?
วาฬสะสม ETH 667 ล้านดอลลาร์ ดันราคา Ethereum พุ่งทะลุ 4,200 ดอลลาร์
ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Ethereum เกินต้าน! ETF ดึงเม็ดเงินแซงหน้า Bitcoin 3 วันซ้อน!
วิเคราะห์ราคา Bitcoin ล่าสุด: สัญญาณบวกหนุนโอกาสแตะ 130,000 ดอลลาร์
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
กระทิง Bitcoin ลุยต่อ! Rekt Capital ฟันธงเป้าหมาย $126K คือด่านสำคัญสู่ ATH
Bitcoin VS ทองคำ – BTC จ่อทำลายสถิติใหม่ พร้อมดวลโมเมนตัมทองคำ
Bitcoin Leverage พุ่งสุดในรอบ 5 ปี! หลังกองทุน ETF แห่ซื้อไม่หยุด
ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
2025-08-14 08:44:09
,
โดย Natharika Bumroongroj
ข่าว Ethereum
Ethereum ส่งสัญญาณกระทิงของจริงในรอบหลายปี! เผยแนวต้านตัวฉกาจ
2025-08-13 14:49:09
,
โดย Somchai Wang
ข่าวคริปโต
Trump Media ยื่นแก้ไขเอกสาร Bitcoin ETF – กระทบราคา BTC หรือไม่?
2025-08-12 13:52:59
,
โดย Pattada Lertwattana

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า
editors
เพิ่มอีก 66+
Authors List

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,393,802,410,310
7.85
เหรียญยอดนิยม
ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
2025-08-14 08:44:09
,
โดย Natharika Bumroongroj
ข่าว Ethereum
Ethereum ส่งสัญญาณกระทิงของจริงในรอบหลายปี! เผยแนวต้านตัวฉกาจ
2025-08-13 14:49:09
,
โดย Somchai Wang
ข่าวคริปโต
Trump Media ยื่นแก้ไขเอกสาร Bitcoin ETF – กระทบราคา BTC หรือไม่?
2025-08-12 13:52:59
,
โดย Pattada Lertwattana

ข่าวเด่นห้ามพลาด

ข่าวคริปโต
วิเคราะห์ราคา Bitcoin ล่าสุด: สัญญาณบวกหนุนโอกาสแตะ 130,000 ดอลลาร์
Anuchit Laemsing
Anuchit Laemsing
2025-08-14 09:37:03
ข่าวคริปโต
[LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 14 สิงหาคม 2025
Natharika Bumroongroj
Natharika Bumroongroj
2025-08-14 08:44:09
Somchai Wang
สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต การลงทุน ฟอเร็กซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน ด้วยความรู้และทักษะเชิงลึก เขาสามารถสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานของสมชายโดดเด่นด้วยความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่าน นอกจากนี้ เขายังเข้าร่วมประชุมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันความรู้ ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากวงการ คุณสามารถติดตามผลงานและข้อมูลเพิ่มเติมของสมชายได้ที่ LinkedIn และ Twitter
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า