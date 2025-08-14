Ethereum เกินต้าน! ETF ดึงเม็ดเงินแซงหน้า Bitcoin 3 วันซ้อน!
Ethereum ETF สร้างปรากฏการณ์ดึงดูดเงินทุนจากสถาบันอย่างมหาศาล แซงหน้า Bitcoin ETF ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 แล้ว ข้อมูลล่าสุดเผยให้เห็นว่าเงินทุนไหลเข้า ETH มีมูลค่าสูงถึง $2.2B ในช่วงสามวันที่ผ่านมา เทียบกับ BTC ที่ $331M สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นใน ETH ที่เพิ่มขึ้น
เจาะลึกปรากฏการณ์ Ethereum ETF มาแรงแซง Bitcoin!
ข้อมูลจาก Farside Investors ชี้ชัดว่ากองทุน ETF ของ Ether มีเงินทุนไหลเข้าถึง $729.1M ในวันพุธวันเดียว ซึ่งสูงกว่ากองทุน Bitcoin ETF ที่มีเงินไหลเข้า $86.7M ประมาณ 8 เท่า ทำให้ยอดรวม 3 วันของ Ether ETF พุ่งสูงถึง $2.2B
โมเมนตัมดังกล่าวได้ผลักดันราคา ETH ให้ทะยานขึ้นราว 60% ในเดือนที่ผ่านมา แตะระดับ 4,775 ดอลลาร์ ซึ่งเข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล (All-Time High) ที่เคยทำไว้ที่เกือบ 4,900 ดอลลาร์
ปัจจัยสำคัญคือภาวะอุปทาน (Supply) สวนทางกับอุปสงค์ (Demand) โดยกองทุน ETF ได้ดูดซับ Ether ไปแล้วกว่า 500,000 ETH ในเดือนนี้ ขณะที่เครือข่าย Ethereum ผลิตเหรียญใหม่ออกมาเพียง 450,000 ETH นับตั้งแต่การอัปเกรด The Merge
สถาบันการเงินแห่ลงทุน ETH! Standard Chartered คาดราคาแตะ $7,500?
การไหลเข้าของเงินทุนสถาบันเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักในครั้งนี้ Peter Chung หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Presto Labs ยืนยันว่าสถาบันต่างๆ กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญ
ซึ่งสอดคล้องกับการที่ Standard Chartered ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคา ETH ขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยคาดการณ์ว่าราคา ETH จะไปถึง 7,500 ดอลลาร์ภายในปี 2025 และ 25,000 ดอลลาร์ภายในปี 2028
ธนาคารยักษ์ใหญ่ให้เหตุผลว่า ความต้องการจากสถาบันในการสะสม ETH นั้นสูงกว่าการสะสม Bitcoin ในช่วงพีคเกือบ 2 เท่า
นอกจากนี้ บริษัทจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง BitMine ของ Tom Lee ยังได้ประกาศเพิ่มเป้าการระดมทุนอีก 20,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อ ETH เพิ่มเติม ซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าความต้องการใน ETH จากผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแข็งแกร่ง
BTC ยังคงแข็งแกร่ง แม้กระแส ETH จะร้อนแรง
แม้ว่า Ethereum จะขโมยซีนไปในช่วงนี้ แต่ราชาแห่งคริปโตอย่าง Bitcoin ก็ยังคงมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งไม่แพ้กัน โดยราคา BTC เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ประมาณ 123,500 ดอลลาร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากสภาพคล่องในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น
Pav Hundal นักวิเคราะห์ตลาดจาก Swyftx กล่าวว่า “สภาพคล่องกำลังถูกอัดฉีดเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยง และยังไม่มีสัญญาณของภาวะฟองสบู่อย่างชัดเจน” สถานการณ์นี้ส่งผลดีต่อตลาดคริปโตโดยรวม ทำให้ทั้ง BTC และ ETH ได้รับอานิสงส์และมีแนวโน้มเติบโตควบคู่กันไป การแข่งขันระหว่างสองเหรียญยักษ์ใหญ่นี้จึงเป็นสิ่งที่น่าจับตาอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนทั่วโลก
- XRP, Dogecoin, Solana จะไปถึงไหน? ดูทำนายราคา 2025 จาก Gemini
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 13 สิงหาคม 2025
- Bitcoin ทำตลาดแตก! พุ่งสู่ Banana Zone: Bull Run รอบนี้แตกต่างยังไง
- [LIVE] ข่าว Bitcoin, XRP, Dogecoin และ Altcoins อื่นๆ วันที่ 12 สิงหาคม 2025
- Dogecoin มาแล้ว? Open Interest ทะยาน 3,400 ล้านดอลลาร์
