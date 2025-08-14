BTC $120,975.74 0.33%
Cryptonews บิทคอยน์

Bitcoin Dominance ร่วงต่ำกว่า 60%! ETH-XRP โตสวนกระแสจากข่าวดี

Bitcoin BTC ETH Ethereum XRP ข่าว Bitcoin ล่าสุด
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
Bitcoin Dominance ร่วงต่ำกว่า 60%! ETH-XRP โตสวนกระแสจากข่าวดี

Bitcoin Dominance (ส่วนแบ่งตลาดของ BTC เมื่อเทียบกับ Altcoin) ได้ร่วงลงต่ำกว่า 60% เป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน มาอยู่ที่ 58.5% ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งชี้ว่ากระแสเงินทุนอาจกำลังไหลออกจาก BTC ไปสู่ตลาด Altcoin ที่กำลังร้อนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ethereum (ETH) และ XRP ที่แสดงการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการยอมรับของนักลงทุนสถาบันและการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยมากขึ้น

วิเคราะห์สาเหตุ BTC Dominance ร่วง หรือนี่คือสัญญาณ “Altcoin Season”?

Bitcoin Dominance
BTC Dominance ลดลงต่ำกว่า 60% ที่มา: CoinMarketCap

การลดลงของ Bitcoin Dominance เป็นตัวชี้วัดที่นักลงทุนจับตามองอย่างใกล้ชิด เพราะมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เปลี่ยนไปในตลาดคริปโต เมื่อส่วนแบ่งของ BTC ลดลง หมายความว่ามูลค่าตลาดรวมของ Altcoin กำลังเติบโตในอัตราที่เร็วกว่า BTC ซึ่งมักจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของ “Altcoin Season” หรือฤดูกาลที่เหรียญทางเลือกอื่นๆ ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

อย่างไรก็ดี ข้อมูล Altcoin Season Index อยู่ที่ระดับ 41 ซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างเป็นกลาง บ่งชี้ว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน แม้จะยังไม่ถึงเกณฑ์ 75 ที่บ่งบอกถึง Altcoin Season อย่างเต็มรูปแบบ แต่การที่ Open Interest ในตลาดฟิวเจอร์สของ Altcoin พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 47,000 ล้านดอลลาร์ ก็แสดงให้เห็นถึงการใช้ Leverage ที่เพิ่มขึ้นและความสนใจในสินทรัพย์อื่นนอกเหนือจาก BTC ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนที่สูงขึ้นในอนาคตได้

Altcoin Season Index ยังอยู่ในระดับกลางๆ หมายความว่าตลาดอาจเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่วงเวลาของ Bitcoin หรือ Altcoins ก็ได้ ยังไม่แน่ชัด
ที่มา: CoinMarketCap

Ethereum และ XRP พุ่งแรงสวนทาง Bitcoin จากปัจจัยอะไร?

ในขณะที่ BTC กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านส่วนแบ่งตลาด ETH กลับพุ่งขึ้นเกือบ 30% ในสัปดาห์เดียว ปัจจัยหลักมาจากกระแสเงินทุนไหลเข้า Spot Ethereum ETF ที่สะสมไปแล้วกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ ประกอบกับการที่องค์กรต่างๆ ถือครอง ETH ในคลังมูลค่ากว่า 1.65 หมื่นล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ การตัดสินใจของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ที่ยกเว้นการ Staking แบบ Self-custodial ออกจากกฎหมายหลักทรัพย์ ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่หนุนราคา ETH อย่างมีนัยสำคัญ

ด้าน XRP ก็มีการฟื้นตัวที่น่าจับตาเช่นกัน โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าคดีความระหว่าง Ripple และ ก.ล.ต. สหรัฐฯ จะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะสร้างความชัดเจนทางกฎหมายและเปิดทางให้เกิดการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น

นักวิเคราะห์จาก Bitget Research คาดการณ์ว่าราคา XRP อาจไปถึง 5.81 ดอลลาร์ในปี 2025 และมีโอกาสแตะ 9 ดอลลาร์ในปี 2026 หากการยอมรับยังคงเติบโตต่อเนื่อง

นักวิเคราะห์มองอนาคตตลาด Bitcoin และคำเตือนที่นักลงทุนต้องระวัง

แม้ว่าตลาด Altcoin จะคึกคัก แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังคงมองว่า BTC ยังคงมีเสถียรภาพและเป็นรากฐานที่สำคัญของตลาดคริปโต อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ได้ออกมาเตือนว่าตลาดในปัจจุบันอาจมองโลกในแง่ดีเกินไปเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีโอกาสที่จะยังไม่เกิดขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้

ความคาดหวังที่สูงเกินไปนี้อาจสร้างความเสี่ยงขาลง (Downside Risk) หากภาวะเศรษฐกิจมหภาคเปลี่ยนแปลง หรือหากความคืบหน้าด้านกฎระเบียบไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดหวัง ดังนั้น นักลงทุนจึงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม แม้ว่าแนวโน้มของ Altcoin จะดูสดใส แต่ความมั่นคงของ BTC ก็ยังเป็นปัจจัยที่ไม่อาจมองข้ามได้

Pattada Lertwattana
