Cryptonews บิทคอยน์

ตลาดจับตา Fed ลดดอกเบี้ย! Bitcoin มีลุ้นกลับตัวแรง

Bitcoin
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
ผู้เขียน
Pakphum Kerdprap
อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Pattada Lertwattana
Crypto Writer
Pattada Lertwattana
อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
Fed

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เตรียมประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ ซึ่งนับเป็นการลดครั้งแรกในรอบ 9 เดือน การตัดสินใจครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะตลาดแรงงานที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย และแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนักจากประธานาธิบดี Donald Trump นักลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าการเคลื่อนไหวของ Fed จะส่งผลกระทบต่อทิศทางราคา Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ อย่างไร

นอกจากนี้ ในสัปดาห์นี้ยังมีอีเวนต์สำคัญอื่น ๆ ที่จะกำหนดทิศทางตลาดคริปโต ซึ่งนักลงทุนควรจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น

เจาะปัจจัยกดดัน Fed! Trump จี้ลดดอกเบี้ย-ตลาดแรงงานเริ่มแผ่ว

แรงกดดันจากประธานาธิบดี Trump เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ Fed โดย Trump ได้วิพากษ์วิจารณ์ Jerome Powell ประธาน Fed อย่างเปิดเผยว่า “ไร้ความสามารถ” และเรียกร้องให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ ล่าสุด Trump กล่าวว่า “มันเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการลดดอกเบี้ย” และคาดการณ์ว่า Fed จะประกาศลดดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในสัปดาห์นี้

นอกจากแรงกดดันทางการเมืองแล้ว ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดยังบ่งชี้ถึงความอ่อนแอของตลาดแรงงานสหรัฐฯ โดยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่การเติบโตของการจ้างงานเริ่มชะลอตัว Vincent Reinhart หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก BNY Investments ตั้งข้อสังเกตว่า “ข้อมูลการจ้างงานมีจุดอ่อน” ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นให้ Fed ต้องออกมาตรการตอบสนอง

อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ทำให้เจ้าหน้าที่ Fed บางส่วนกังวลว่าการลดดอกเบี้ยอาจยิ่งซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อให้สูงขึ้นไปอีก สถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ยังส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์โดยตรง ซึ่งมีรายงานว่าBitcoin อาจเป็นผู้ชนะจากคำเตือนของ Fed เกี่ยวกับค่าเงินดอลลาร์ และอาจท้าทายสถานะของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

เสียงแตกใน Fed! ตลาดลุ้นจุดเปลี่ยนสำคัญของราคา Bitcoin

การประชุม Fed ครั้งนี้คาดว่าจะเต็มไปด้วยความตึงเครียด เนื่องจากมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในหมู่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) เกี่ยวกับขนาดของการลดอัตราดอกเบี้ย เจ้าหน้าที่บางส่วนสนับสนุนการลดเพียงเล็กน้อย ในขณะที่บางส่วนต้องการให้ลดในอัตราที่สูงกว่าเดิม ซึ่งอาจนำไปสู่จำนวนเสียงคัดค้านที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1990 Pat Harker อดีตประธาน Fed สาขาฟิลาเดลเฟีย ชี้ว่า “ยังไม่ชัดเจน” ว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มการลดอย่างต่อเนื่องหรือไม่

ขณะเดียวกัน แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดสินใจของ Fed ในระยะสั้น แต่นักวิเคราะห์บางส่วนยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อแนวโน้มระยะยาว โดยมีเทรดเดอร์ชื่อดังออกมาเตือนให้จับตาตลาดในช่วงที่Bitcoin เคลื่อนไหวใกล้เป้าหมาย 115,000 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนความคาดหวังต่อจุดสูงสุดใหม่ในรอบกระทิงนี้

ในขณะที่ตลาดการเงินได้คาดการณ์และปรับราคาตามการลดอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25% ไปแล้ว และบางส่วนยังคาดการณ์ไปถึง 0.50% การเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นและคริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะ Bitcoin โดยปกติแล้ว การลดดอกเบี้ยจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมถูกลง เพิ่มสภาพคล่องในระบบ และกระตุ้นให้นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการที่ดัชนี Nasdaq เพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่

นักวิเคราะห์ตลาดอย่าง Chris Weston จาก Pepperstone กล่าวว่า “ความสนใจจะพุ่งไปที่ท่าทีของคณะกรรมการในแถลงการณ์นโยบาย” เพื่อประเมินทิศทางในอนาคตของราคา Bitcoin ซึ่งการส่งสัญญาณเชิงบวกจาก Fed ในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้Bitcoin และ Altcoins เริ่มฟื้นตัว สร้างความหวังให้กับนักลงทุนในตลาดคริปโตเป็นอย่างมาก

ส่องโอกาส Bitcoin Hyper! โปรเจกต์ใหม่แรงเกินต้าน

Bitcoin Hyper ($HYPER) กำลังได้รับความสนใจในฐานะ Layer-2 บน Bitcoin ที่นำเทคโนโลยี Solana Virtual Machine (SVM) มาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผล ลดค่าธรรมเนียม และรองรับการใช้งานด้าน DeFi, dApps และ Meme Culture โดยสามารถประมวลผลธุรกรรมได้หลายหมื่นรายการต่อวินาที ด้วยค่าธรรมเนียมต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ พร้อมระบบ Zero-Knowledge Proof ที่เน้นความปลอดภัย

ทั้งนี้ โปรเจกต์ระดมทุนได้แล้วกว่า 16 ล้านดอลลาร์ภายในสองเดือน สะท้อนกระแสตอบรับในช่วงที่ตลาด Altcoin กลับมาคึกคัก

แพลตฟอร์มรองรับการสร้าง Meme Coin, การใช้งาน BTC บน DeFi, GameFi และ NFT รวมถึงมีระบบ Cross-Chain Bridge เชื่อมต่อ Bitcoin, Ethereum และ Solana ได้อย่างปลอดภัย

โดย $HYPER ทำหน้าที่เป็นโทเค็นหลักของเครือข่าย ใช้จ่ายเป็นค่า Gas และร่วมกำกับดูแลผ่าน DAO ช่วง Presale เปิดขายที่ 0.0115 ดอลลาร์ โดยไม่มีรอบพิเศษสำหรับ VC และสามารถนำไป Stake เพื่อรับผลตอบแทนสูงสุดถึง 2,000% นักวิเคราะห์มองว่า หาก Layer-2 นี้มี TVL ใกล้เคียง 1% ของ Solana ราคาของ $HYPER อาจพุ่งแตะ 0.03–0.04 ดอลลาร์ได้ในอนาคต

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper หรือติดตามใน X และ ช่อง Telegram

ไปยัง Bitcoin Hyper

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

Pakphum Kerdprap
อ่านเพิ่มเติม
