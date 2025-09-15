ตลาดจับตา Fed ลดดอกเบี้ย! Bitcoin มีลุ้นกลับตัวแรง
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เตรียมประกาศลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ ซึ่งนับเป็นการลดครั้งแรกในรอบ 9 เดือน การตัดสินใจครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะตลาดแรงงานที่เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย และแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนักจากประธานาธิบดี Donald Trump นักลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าการเคลื่อนไหวของ Fed จะส่งผลกระทบต่อทิศทางราคา Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ อย่างไร
นอกจากนี้ ในสัปดาห์นี้ยังมีอีเวนต์สำคัญอื่น ๆ ที่จะกำหนดทิศทางตลาดคริปโต ซึ่งนักลงทุนควรจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น
เจาะปัจจัยกดดัน Fed! Trump จี้ลดดอกเบี้ย-ตลาดแรงงานเริ่มแผ่ว
แรงกดดันจากประธานาธิบดี Trump เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ Fed โดย Trump ได้วิพากษ์วิจารณ์ Jerome Powell ประธาน Fed อย่างเปิดเผยว่า “ไร้ความสามารถ” และเรียกร้องให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ ล่าสุด Trump กล่าวว่า “มันเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการลดดอกเบี้ย” และคาดการณ์ว่า Fed จะประกาศลดดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในสัปดาห์นี้
นอกจากแรงกดดันทางการเมืองแล้ว ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดยังบ่งชี้ถึงความอ่อนแอของตลาดแรงงานสหรัฐฯ โดยตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่การเติบโตของการจ้างงานเริ่มชะลอตัว Vincent Reinhart หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก BNY Investments ตั้งข้อสังเกตว่า “ข้อมูลการจ้างงานมีจุดอ่อน” ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นให้ Fed ต้องออกมาตรการตอบสนอง
อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ทำให้เจ้าหน้าที่ Fed บางส่วนกังวลว่าการลดดอกเบี้ยอาจยิ่งซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อให้สูงขึ้นไปอีก สถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ยังส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์โดยตรง ซึ่งมีรายงานว่าBitcoin อาจเป็นผู้ชนะจากคำเตือนของ Fed เกี่ยวกับค่าเงินดอลลาร์ และอาจท้าทายสถานะของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
เสียงแตกใน Fed! ตลาดลุ้นจุดเปลี่ยนสำคัญของราคา Bitcoin
การประชุม Fed ครั้งนี้คาดว่าจะเต็มไปด้วยความตึงเครียด เนื่องจากมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในหมู่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) เกี่ยวกับขนาดของการลดอัตราดอกเบี้ย เจ้าหน้าที่บางส่วนสนับสนุนการลดเพียงเล็กน้อย ในขณะที่บางส่วนต้องการให้ลดในอัตราที่สูงกว่าเดิม ซึ่งอาจนำไปสู่จำนวนเสียงคัดค้านที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1990 Pat Harker อดีตประธาน Fed สาขาฟิลาเดลเฟีย ชี้ว่า “ยังไม่ชัดเจน” ว่าการลดดอกเบี้ยครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มการลดอย่างต่อเนื่องหรือไม่
ขณะเดียวกัน แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดสินใจของ Fed ในระยะสั้น แต่นักวิเคราะห์บางส่วนยังคงมีมุมมองที่เป็นบวกต่อแนวโน้มระยะยาว โดยมีเทรดเดอร์ชื่อดังออกมาเตือนให้จับตาตลาดในช่วงที่Bitcoin เคลื่อนไหวใกล้เป้าหมาย 115,000 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนความคาดหวังต่อจุดสูงสุดใหม่ในรอบกระทิงนี้
ในขณะที่ตลาดการเงินได้คาดการณ์และปรับราคาตามการลดอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25% ไปแล้ว และบางส่วนยังคาดการณ์ไปถึง 0.50% การเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นและคริปโตเคอร์เรนซี โดยเฉพาะ Bitcoin โดยปกติแล้ว การลดดอกเบี้ยจะทำให้ต้นทุนการกู้ยืมถูกลง เพิ่มสภาพคล่องในระบบ และกระตุ้นให้นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการที่ดัชนี Nasdaq เพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่
นักวิเคราะห์ตลาดอย่าง Chris Weston จาก Pepperstone กล่าวว่า “ความสนใจจะพุ่งไปที่ท่าทีของคณะกรรมการในแถลงการณ์นโยบาย” เพื่อประเมินทิศทางในอนาคตของราคา Bitcoin ซึ่งการส่งสัญญาณเชิงบวกจาก Fed ในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้Bitcoin และ Altcoins เริ่มฟื้นตัว สร้างความหวังให้กับนักลงทุนในตลาดคริปโตเป็นอย่างมาก
