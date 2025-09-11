BTC $114,354.20 0.43%
ETH $4,421.57 0.84%
SOL $227.28 1.55%
PEPE $0.000010 -1.14%
SHIB $0.000013 -0.75%
BNB $895.68 -0.35%
DOGE $0.24 0.11%
XRP $3.00 -0.15%
Cryptonews บิทคอยน์

คำเตือน Fed สะท้านดอลลาร์! – BTC จ่อท้าชนทองคำมูลค่า $24 ล้านล้าน

Bitcoin BTC ข่าว Bitcoin ล่าสุด
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
ผู้เขียน
Natharika Bumroongroj
เกี่ยวกับผู้เขียน

ณัฐริกา...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
ตรวจสอบข้อมูลโดย
Somchai Wang
ผู้เขียน
Somchai Wang
เกี่ยวกับผู้เขียน

สมชายเป็นนักเขียนคอนเทนต์ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในด้านคริปโต...

อ่านข้อมูลผู้เขียน
อัปเดตล่าสุด: 
ทำไมจึงไว้วางใจ Cryptonews
Cryptonews ได้รายงานข่าวในวงการคริปโตเคอเรนซีมานานกว่า 10 ปี ทีมงานที่เชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ตลาด เทคโนโลยีบล็อกเชน และการรายงานอย่างถูกต้องและสมดุล ครอบคลุมคริปโต บล็อกเชน และการพัฒนาในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มโปรดอ่านรายละเอียดในเพจ Affiliate Disclosure
คำแนะนำ: บทความนี้มีเนื้อหาเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในต่างประเทศ และมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนหรือสนับสนุนให้ผู้อ่านใช้บริการที่อาจละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รวมถึงประเทศไทย โปรดพิจารณาให้รอบคอบก่อนเข้าใช้งาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพำนักอยู่ในประเทศที่อนุญาตให้ใช้บริการเหล่านี้อย่างถูกต้อง
Bitcoin จ่อท้าชนทองคำมูลค่า 24 ล้านล้านดอลลาร์

BTC หรือ Bitcoin กำลังถูกจับตามองอย่างหนัก หลังจาก Fed เตือนถึงความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของดอลลาร์ ทำให้ตลาดการเงินทั่วโลกสั่นคลอน ขณะที่นักวิเคราะห์เริ่มมองว่า Bitcoin อาจก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งทองคำในฐานะ “สินทรัพย์รักษามูลค่า” ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าตลาดสูงถึง 24 ล้านล้านดอลลาร์ คำถามคือ Bitcoin จะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ได้จริงหรือไม่

คำเตือนจาก Fed สั่นคลอนดอลลาร์ ปูทางให้ Bitcoin เฉิดฉาย

ท่าทีล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อความเชื่อมั่นในค่าเงินดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ คำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง หรือภาระหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้บั่นทอนสถานะของเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก

การอ่อนค่าลงของเงินดอลลาร์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักลงทุนและผู้ที่ถือครองสินทรัพย์ในสกุลเงินนี้ ทำให้มูลค่าความมั่งคั่งที่แท้จริงลดลง สถานการณ์เช่นนี้กระตุ้นให้นักลงทุนต้องเร่งมองหาสินทรัพย์ทางเลือกใหม่ๆ ที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อและการลดค่าของเงินได้ดีกว่าเดิม ซึ่ง Bitcoin ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดในเวลานี้

วิเคราะห์ BTC ท้าชิงบัลลังก์ทองคำ! เป้าหมาย 24 ล้านล้านดอลลาร์

แนวคิดที่ว่า Bitcoin คือ ‘ทองคำดิจิทัล’ นั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป ด้วยคุณสมบัติเด่นในด้านความหายาก (มีจำกัดเพียง 21 ล้านเหรียญ) การกระจายอำนาจที่ไม่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลหรือสถาบันใด และความสะดวกในการโยกย้ายและจัดเก็บ ทำให้ Bitcoin มีลักษณะคล้ายคลึงกับทองคำ แต่มีความทันสมัยและคล่องตัวกว่าในยุคดิจิทัล

จากรายงานล่าสุด การที่ Bitcoin ถูกนำมาเปรียบเทียบกับตลาดทองคำที่มีมูลค่าสูงถึง 24 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโตอันมหาศาลของ Bitcoin แม้ว่าปัจจุบันมูลค่าตลาดของ Bitcoin จะยังห่างไกลจากตัวเลขดังกล่าว แต่การที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยหันมาให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ถือเป็นสัญญาณบวกที่ชี้ว่า Bitcoin กำลังก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่น่าจับตาของทองคำอย่างแท้จริง

หาก Bitcoin สามารถดึงส่วนแบ่งการตลาดเพียงเล็กน้อยมาจากทองคำได้ ก็จะส่งผลให้ราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด นักวิเคราะห์บางรายคาดการณ์ว่า หาก BTC สามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้ 10% ของทองคำ ราคาต่อเหรียญอาจจะทะยานไปสู่ระดับที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน ซึ่งคำเตือนจาก Fed ในครั้งนี้อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญที่ผลักดันให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาด

Bitcoin Hyper: โอกาสใหม่ในการเติบโตไปพร้อมกับ BTC

Bitcoin กำลังเป็นที่จับตาในตลาดคริปโต และ Bitcoin Hyper ($HYPER) ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว โดยระดมทุนได้ถึง $15.08M ภายในไม่กี่เดือน สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกในช่วงที่ Bitcoin มีโอกาสสร้างสถิติราคาสูงสุดใหม่และ Altcoin Season กำลังคึกคัก

Bitcoin Hyper ระดมทุนได้ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Bitcoin Hyper ถูกพัฒนาขึ้นเป็น Layer-2 บน Solana Virtual Machine (SVM) เพื่อยกระดับ Bitcoin จากสินทรัพย์เก็บมูลค่าให้เป็นเครือข่ายความเร็วสูง

ด้วยความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมหลายหมื่นรายการต่อวินาที และค่าธรรมเนียมเฉลี่ยต่ำกว่า 0.001 ดอลลาร์ ทำให้ Bitcoin Hyper สามารถนำ Bitcoin มาใช้งานได้หลากหลายขึ้น เช่น การสร้าง Meme Coin, การใช้ Bitcoin เป็นหลักประกันใน DeFi, การทำ Micropayment และการเชื่อมโยมชุมชน GameFi/NFT จาก Solana เข้าสู่ Bitcoin Layer-2 โดยยังคงความปลอดภัยผ่าน Zero-Knowledge Proof (ZKP)

นอกจากนี้ ยังมีระบบ Cross-Chain Bridge ที่รองรับการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ระหว่าง Bitcoin, Ethereum และ Solana ได้อย่างปลอดภัยด้วย

โทเค็น $HYPER ทำหน้าที่เป็นค่า Gas สำหรับธุรกรรมบน Layer-2, เป็นกุญแจเข้าถึง dApps และฟีเจอร์พรีเมียม รวมถึงใช้ในระบบ DAO Governance เพื่อให้ผู้ถือโทเค็นมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางโครงการ

หมายความว่าผู้ถือ HYPER จะได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของ BTC โดยนักลงทุนสามารถซื้อและ Stake เพื่อรับ APY ได้ทันที ซึ่งเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาโครงการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในตลาดคริปโต

หากคุณสนใจ แนะนำให้อ่านบทวิเคราะห์ราคา Bitcoin Hyper หรือศึกษาวิธีซื้อ Bitcoin Hyper ด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Bitcoin Hyper หรือติดตามใน X และ Telegram

ไปยัง Bitcoin Hyper

เรามุ่งมั่นในการให้ความโปร่งใสกับผู้อ่าน เนื้อหาบางส่วนอาจมี Affiliate Links ซึ่งเราอาจได้รับค่าคอมมิชชั่น เพื่อความโปร่งใส่สามารถอ่าน Affiliate Disclosure เพิ่มเติม

2M+

มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า

250+

มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า

8 ปี

อยู่ในตลาดมาแล้ว

70 คน

มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า

ICO ของ Crypto ที่ดีที่สุด

ค้นพบโทเค็นที่กำลังได้รับความนิยมซึ่งยังอยู่ในช่วงพรีเซลล์ — การเลือกในช่วงเริ่มต้นที่มีศักยภาพ

ภาพรวมตลาด

  • 7 วัน
  • 1 เดือน
  • 1 ปี
มูลค่าตลาดรวม
$4,064,795,281,419
1.64
เหรียญยอดนิยม

ข่าวเด่นห้ามพลาด

XRP ข่าวล่าสุด
XRP ส่งสัญญาณกระทิง! ราคาอาจพุ่ง 33% สู่เป้าหมาย $4
Pakphum Kerdprap
Pakphum Kerdprap
2025-09-11 18:25:48
XRP ข่าวล่าสุด
เฮ! Rex-Osprey จ่อเปิดตัว ETF Bitcoin, XRP และ Dogecoin ศุกร์นี้
Somchai Wang
Somchai Wang
2025-09-11 18:18:24
Natharika Bumroongroj

ณัฐริกา บำรุงโรจน์เป็นนักเขียนผู้มีความชำนาญและคร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอร์เรนซี การลงทุน และการเงินมานานกว่า 10 ปี ด้วยความรู้เชิงลึกและประสบการณ์จริง เธอผ่านการอบรมด้านการเขียนข่าวและบทความอย่างมืออาชีพและมีการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติเพื่ออัปเดตข้อมูลและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ยังเคยทำงานในบริษัทผลิตสื่อชั้นนำ ทำให้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ผลงานของเธอเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และมีคุณภาพสูง

สำหรับใครที่อยากทำความรู้จักณัฐริกาและผลงานของเธอมากขึ้น คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมโปรไฟล์ได้ที่ X
อ่านเพิ่มเติม
Crypto News in numbers
editors
Authors List เพิ่มอีก 66+
2M+
มีผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกมากกว่า
250+
มีบทความรีวิวและคู่มือมากกว่า
8 ปี
อยู่ในตลาดมาแล้ว
70 คน
มีทีมงานนักเขียนนานาชาติกว่า